Seguirá la actual tónica del tipo de cambio

Se espera persistente presión vendedora, pero también nuevas compras del BCU

La evolución del dólar estadounidense en el mercado local se espera que se mantenga esta semana, considerando que no hay factores a la vista que puedan hacer cambiar la tendencia.

Según coincidieron los agentes cambiarios consultados por Economía & Mercado, hay varios bancos que siguen con problemas de liquidez, para lo cual deben vender dólares, entre otros mecanismos, para hacerse de pesos.

A su vez, los vencimientos de títulos en moneda nacional tampoco son muy elevados esta semana, que pudieran ayuda a mejorar la liquidez.

Por otra parte, se espera que el Banco Central (BCU) mantenga su política de evitar oscilaciones bruscas, en este caso comprando dólares para reducir el ritmo bajista, tal como lo hizo la semana pasada al comprar US$ 38,4 millones en dos sesiones.

Sobre esta base, las fuentes consultadas estiman que el tipo de cambio continuará moviéndose en el entorno de $ 28 y con mínimas oscilaciones, con lo que el volumen de negocios seguirá siendo reducido.

El billete verde está en el mejor nivel en casi un año. Foto: AFP

DÓLAR EN URUGUAY