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El País Economía y mercado

Seguirá la actual tónica del tipo de cambio

17/10/2016, 05:02
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El billete verde está en el mejor nivel en casi un año. Foto: AFP
AFP - SINGAPORE-FOREX - EBF - MARKETS & EXCHANGES - A money dealer counts US dollar notes at the change alley in Singapore, 04 May 2005. The dollar lost ground against the yen in Asian trading after the US Federal Reserve raised interest rates by 25 basis points to 3.0 percent as widely expected, dealers said. AFP PHOTO/ROSLAN RAHMAN - SINGAPORE - SINGAPORE - ROSLAN RAHMAN - rr/fl contando dolares
ROSLAN RAHMAN - STF - AFP/AFP

Se espera persistente presión vendedora, pero también nuevas compras del BCU

La evolución del dólar estadounidense en el mercado local se espera que se mantenga esta semana, considerando que no hay factores a la vista que puedan hacer cambiar la tendencia.

Según coincidieron los agentes cambiarios consultados por Economía & Mercado, hay varios bancos que siguen con problemas de liquidez, para lo cual deben vender dólares, entre otros mecanismos, para hacerse de pesos.

A su vez, los vencimientos de títulos en moneda nacional tampoco son muy elevados esta semana, que pudieran ayuda a mejorar la liquidez.

Por otra parte, se espera que el Banco Central (BCU) mantenga su política de evitar oscilaciones bruscas, en este caso comprando dólares para reducir el ritmo bajista, tal como lo hizo la semana pasada al comprar US$ 38,4 millones en dos sesiones.

Sobre esta base, las fuentes consultadas estiman que el tipo de cambio continuará moviéndose en el entorno de $ 28 y con mínimas oscilaciones, con lo que el volumen de negocios seguirá siendo reducido.

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El billete verde está en el mejor nivel en casi un año. Foto: AFP

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