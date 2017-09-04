En un contexto de reducción de encajes a nivel local que puede generar presiones sobre el dólar.

La divisa estadounidense no parece mostrar para esta semana señales de cambios bruscos, ya que no se avizoran a priori desde el mercado local, eventos que puedan generar una presión significativa sobre el dólar.

La semana pasada el billete verde registró un leve incremento semanal de 0,07% al negociarse el viernes en promedio a $ 28,802. Inició el mes de agosto con una racha de nueve jornadas consecutivas al alza, fenómeno que no sucedía desde diciembre de 2015. El dólar registró durante el mes de agosto un incremento de 2,04% y de este modo acumuló una caída de 1,49% en lo que va del año.

Según indicaron operadores cambiarios consultados por Economía & Mercado, se espera que el dólar se mantenga en los niveles registrados principalmente por dos motivos. Por un lado, desde el mercado interno, la reducción de los encajes establecida por el Banco Central (BCU) apoya un dólar sostenido hacia arriba. Sin embargo, desde el contexto externo, si bien el viernes pasado el dólar se recuperó frente a las principales divisas extranjeras (producto de la publicación de datos favorables en el mercado de empleo), continúa moviéndose con poca fuerza.

Como consecuencia, y tal como se refirió en los últimos días el presidente del BCU Mario Bergara en una entrevista en Radio El Espectador, "la expectativa ya no es de fortalecimiento, sino más bien de estabilidad".

El dólar bajó 2,1% "punta a punta" durante 2016. Foto: AFP

TIPO DE CAMBIO