Rojos y azules en Estados Unidos, divididos y diferentes

Podríamos pensar que la frase anterior refleja la realidad. No estamos unidos políticamente, pero compartimos un lenguaje común; la Constitución garantiza el movimiento irrestricto de bienes, servicios y personas. ¿No debería esto conducir a la convergencia en la forma en que vivimos y pensamos?

De hecho, sin embargo, las últimas décadas han estado marcadas por una creciente divergencia entre regiones a lo largo de varias dimensiones, todas estrechamente correlacionadas. En particular, la división política también es, cada vez más, una división económica. Como lo expresó Tom Edsall de The New York Times en un artículo reciente, "los votantes rojos y azules viven en diferentes economías".



Lo que Edsall no señaló es que los votantes rojos y azules no solo viven de manera diferente, sino que también mueren de manera diferente.



Sobre la parte viva: las áreas de tendencia democrática solían parecerse a las áreas de tendencia republicana en términos de productividad, ingresos y educación. Pero han estado divergiendo rápidamente, con áreas azules cada vez más productivas, más ricas y mejor educadas. En las elecciones presidenciales de 2000, los condados que apoyaron a Al Gore sobre George W. Bush representaron solo un poco más de la mitad de la producción económica de la nación. En las elecciones cerradas de 2016, los condados que apoyaron a Hillary Clinton representaron el 64% de la producción, casi el doble de la participación del país de Trump.



La cuestión es que la división rojo-azul no se trata solo de dinero. También es, cada vez más, una cuestión de vida o muerte.



En los años de Bush, solía encontrarme con personas que insistían en que Estados Unidos tenía la esperanza de vida más larga del mundo. No habían mirado los datos, simplemente asumieron que Estados Unidos era el número 1 en todo. Incluso entonces no era cierto: la esperanza de vida de los EE.UU. Ha estado por debajo de la de otros países avanzados durante mucho tiempo.

Sin embargo, la brecha de muerte se ha ampliado considerablemente en los últimos años como resultado del aumento de la mortalidad entre los estadounidenses en edad laboral. Este aumento de la mortalidad, a su vez, se debe en gran medida al aumento de las "muertes por desesperación": sobredosis de drogas, suicidios y alcohol. Y el aumento de estas muertes ha llevado a una disminución de la esperanza de vida en general en los últimos años.



Lo que no he visto enfatizado es la divergencia en la esperanza de vida dentro de los Estados Unidos y su estrecha correlación con la orientación política. Es cierto que un artículo reciente del Times sobre el fenómeno señaló que la esperanza de vida en las áreas metropolitanas costeras sigue aumentando casi tan rápido como la esperanza de vida en otros países avanzados. Pero la división regional es más profunda que eso.



Un artículo de 2018 en The Journal of the American Medical Association analizó los cambios en la salud y la esperanza de vida en los estados de EE.UU. entre 1990 y 2016. La divergencia entre los estados es sorprendente. Y como dije, está estrechamente relacionado con la orientación política.

Miré los estados que votaron por Donald Trump versus los estados que votaron por Clinton en 2016, y calculé la esperanza de vida promedio ponderada por su población de 2016. En 1990, los estados rojo y azul de hoy tenían casi la misma esperanza de vida. Desde entonces, sin embargo, la esperanza de vida en los estados de Clinton ha aumentado más o menos en línea con otros países avanzados, en comparación con casi ninguna ganancia en el país de Trump. En este punto, los residentes del estado azul pueden esperar vivir más de cuatro años más que sus contrapartes del estado rojo.



¿Se trata de muertes de desesperación en el corazón del Este? No. Considere los cuatro estados más poblados. En 1990, Texas y Florida tenían una mayor esperanza de vida que Nueva York y casi igualaban a California; hoy, están muy atrás.



¿Qué explica la divergencia? La política pública ciertamente juega un papel, especialmente en los últimos años, ya que los estados azules expandieron Medicaid y redujeron drásticamente la cantidad de personas sin seguro, mientras que la mayoría de los estados rojos no lo hicieron. La creciente brecha en los niveles educativos también seguramente ha jugado un papel: las personas mejor educadas tienden a ser más saludables que las menos educadas.



Más allá de eso, ha habido una sorprendente divergencia en el comportamiento y el estilo de vida que debe estar afectando la mortalidad. Por ejemplo, la prevalencia de la obesidad se ha disparado en todo Estados Unidos desde 1990, pero las tasas de obesidad son significativamente más altas en los estados rojos.



Sin embargo, una cosa que está clara es que los hechos son completamente inconsistentes con el diagnóstico conservador de lo que aqueja a Estados Unidos.



Figuras conservadoras como William Barr, el fiscal general, observan el aumento de la mortalidad en Estados Unidos y lo atribuyen al colapso de los valores tradicionales, un colapso que atribuyen, a su vez, a las maquinaciones malvadas de los "secularistas militantes". El asalto secularista a los valores tradicionales, afirma Barr, se encuentra detrás de las "altas tasas de suicidio", el aumento de la violencia y "una epidemia mortal de drogas".



Pero las naciones europeas, que son mucho más seculares que EE.UU., no han visto un aumento comparable en las muertes por desesperación y una disminución en la esperanza de vida al estilo estadounidense. E incluso dentro de Estados Unidos, estos males se concentran en los estados que votaron por Trump y han pasado por alto en gran medida a los estados azules más seculares.

Entonces, algo malo definitivamente le está sucediendo a la sociedad estadounidense. Pero el diagnóstico conservador de ese problema está mal, muy mal.