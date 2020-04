Los recursos que se le niegan a los Estados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El bloqueo necesario para contener el coronavirus está causando una depresión económica varias veces más profunda que la Gran Recesión.

Sin embargo, esta depresión necesaria no tiene que ir acompañada de graves dificultades financieras. Tenemos los recursos para garantizar que todos los estadounidenses tengan suficiente para comer, que las personas no pierdan el seguro de salud, que no pierdan sus hogares porque no pueden pagar las tarifas de alquiler o hipoteca. Tampoco hay razón para que veamos recortes en los servicios públicos esenciales.



Desafortunadamente, parece cada vez más probable que decenas de millones de estadounidenses sufran dificultades extremas y que haya cortes devastadores en los servicios. ¿Por qué? La respuesta se reduce principalmente a un nombre: Mitch McConnell.



El miércoles, McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, declaró que se opone a cualquier ayuda federal adicional para los gobiernos estatales y locales, y sugirió que los estados se declaren en bancarrota. Para que nadie acuse a McConnell de ser incluso un poco partidista, su oficina distribuyó dos memorandos que se refieren a las propuestas de ayuda estatal como "rescates estatales azules".



Varios gobernadores ya han denunciado la posición de McConnell como estúpida, que lo es. Pero también es vil e hipócrita.



Cuando digo que tenemos los recursos para evitar dificultades financieras severas, me refiero al gobierno federal, que puede tomar prestadas grandes sumas a muy bajo costo. De hecho, la tasa de interés de los bonos protegidos contra la inflación, que miden los costos reales de los préstamos, es menos del 0,43%: los inversores básicamente están pagando a los federales para mantener su dinero.



Por lo tanto, Washington puede y debe tener grandes déficits presupuestarios en este momento de necesidad. Sin embargo, los gobiernos estatales y locales no pueden hacerlo, porque casi todos ellos están obligados por ley a administrar presupuestos equilibrados. Sin embargo, estos gobiernos, que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia, se enfrentan a una combinación de ingresos y gastos crecientes.

La respuesta obvia es la ayuda federal. Pero McConnell quiere que los estados y las ciudades se declaren en bancarrota.



Esto es, como dije, estúpido en múltiples niveles. Por un lado, los estados ni siquiera tienen el derecho legal de declararse en bancarrota; incluso si de alguna manera lograron no pagar sus deudas relativamente pequeñas, haría poco para aliviar su angustia financiera, aunque podría causar una crisis financiera nacional.



Ah, y la idea de que esto es específicamente un problema de estado azul es absurda. Se avecinan crisis fiscales en todo Estados Unidos, desde Florida hasta Kansas y Texas, especialmente afectados por la caída de los precios del petróleo, hasta, sí, el estado natal de McConnell, Kentucky.



Y si los estados y los gobiernos locales se ven obligados a realizar fuertes recortes presupuestarios, el efecto será profundizar la depresión económica, lo que sería malo para Donald Trump y podría costarles a los republicanos el Senado.



Entonces sí, la posición de McConnell es estúpida. Pero también es vil.



Piense en quién sufriría si los gobiernos estatales y locales se vieran obligados a hacer recortes drásticos. Una gran cantidad de dinero del estado se destina a Medicaid, un programa que debería expandirse, no reducirse, ya que millones de estadounidenses están perdiendo su seguro de salud junto con sus trabajos.



En cuanto a los trabajadores del gobierno estatal y local que pueden estar perdiendo sus empleos o enfrentando recortes salariales, la mayoría están empleados en educación, policía, lucha contra incendios y carreteras. Entonces, si McConnell se sale con la suya, la política de facto de Estados Unidos será la de rescatar a los propietarios de cadenas de restaurantes gigantes mientras despiden a maestros de escuela y policías.



Por último, pero no menos importante, hablemos de la hipocresía de McConnell, que al igual que su estupidez viene en múltiples niveles.



Es realmente algo llamativo ver a un hombre que ayudó a atravesar una reducción de impuestos gigante para las corporaciones, que solían comprar de nuevo sus propias acciones, ahora finge estar profundamente preocupado por pedir dinero prestado para ayudar a los estados que enfrentan una crisis fiscal que No es su culpa.



En otro nivel, también es realmente sorprendente ver a McConnell, cuyo estado está fuertemente subsidiado por el gobierno federal, dar conferencias sobre la autosuficiencia a estados como Nueva York que pagan mucho más en impuestos federales de lo que obtienen.



No estamos hablando de números pequeños aquí. Según las estimaciones del Instituto Rockefeller, de 2015 a 2018, Kentucky, que paga relativamente poco en impuestos federales, porque es bastante pobre, pero obtiene importantes beneficios de programas como Medicare y Seguridad Social, recibió transferencias netas de Washington con un promedio de más de US$ 33,000 por persona . Eso fue el 18,6% del producto interno bruto del estado.



Es cierto que los estados relativamente ricos como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut probablemente deberían estar ayudando a sus vecinos más pobres, pero esos vecinos no tienen derecho a quejarse de los "rescates estatales azules" ante un desastre nacional.

Por supuesto, McConnell tiene una agenda aquí: espera utilizar la pandemia para obligar a los estados afectados a reducir sus gobiernos. Solo podemos esperar que esta desvergonzada explotación de la tragedia falle y que McConnell y sus aliados paguen un alto precio político.