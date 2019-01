El recorte fiscal de Trump es todavía peor de lo que han escuchado

Sus proponentes hicieron enormes promesas sobre inversiones y salarios desorbitados y también nos aseguraron a todos que se pagaría solo y nada de eso ha ocurrido.

Sin embargo, la cobertura mediática no ha sido suficientemente negativa. Los artículos que la mayoría de ustedes leyeron dicen cosas como esta: el recorte fiscal ha hecho que las corporaciones lleven algo de dinero de vuelta a casa, pero lo han usado para readquirir sus acciones en lugar de aumentar los sueldos y el estímulo al crecimiento ha sido modesto. Eso no suena maravilloso, pero sigue siendo mejor que la realidad: de hecho, no han traído de vuelta dinero alguno y el recorte fiscal probablemente ha reducido el ingreso nacional. De hecho, al menos el 90% de los estadounidenses acabará más pobre gracias a ese recorte.

Permítanme explicar cada punto por separado. Primero, cuando la gente dice que las corporaciones estadounidenses “llevaron dinero de vuelta a casa” se refieren a dividendos que las subsidiarias extranjeras pagaron a sus sociedades matrices. En efecto, estos dividendos aumentaron brevemente en 2018, debido a que la ley fiscal hizo que fuera ventajoso transferir algunos activos de la contabilidad de esas subsidiarias a las sociedades matrices; estas transacciones también aparecieron como una reducción en el riesgo medido de las sociedades matrices en las subsidiarias; es decir, como una inversión directa negativa.

Sin embargo, esas transacciones son simples reacomodos de la contabilidad de las empresas para fines fiscales; no necesariamente se corresponden con algo real. Supongamos que Multinational Megacorp USA decide que su subsidiaria, Multinational Mega Ireland, transfiera algunos activos a la sociedad matriz. Esto producirá un movimiento simultáneo y opuesto en los dividendos y la inversión directa. Sin embargo, el balance general de la empresa —que siempre incluyó los activos de MM Ireland— no ha cambiado en absoluto. No se han transferido recursos verdaderos; MM USA tampoco ha ganado ni perdido la capacidad de invertir aquí. Si quieren saber si en realidad se están transfiriendo fondos invertibles a Estados Unidos, necesitan echar un vistazo al balance general de la cuenta financiera, o, lo que debería ser lo mismo (y se mide de manera más exacta), el inverso del balance de la cuenta corriente. De tal modo que el recorte fiscal dio lugar a algunas maniobras contables, pero no hizo nada para promover flujos de capital a Estados Unidos. No obstante, el recorte sí tuvo un efecto internacional importante: ahora les pagamos más dinero a los extranjeros.

Tengan en cuenta que un resultado claro y abrumador del recorte fiscal es un enorme respiro para las corporaciones: los comprobantes fiscales federales del ingreso corporativo se han hundido.

El punto clave del que hay que darse cuenta es que en el sistema corporativo globalizado de hoy, buena parte del sector corporativo de un país, incluido por supuesto el nuestro, en realidad está en manos extranjeras, ya sea directamente porque las corporaciones en el país son subsidiarias extranjeras o indirectamente porque los extranjeros son propietarios de acciones estadounidenses. De hecho, cerca de un tercio de los beneficios corporativos estadounidenses básicamente fluyen a los nacionales extranjeros, lo cual significa que una tercera parte del recorte fiscal fluyó al extranjero, en lugar de quedarse en casa. Tal vez esto pese más que cualquier efecto positivo en el crecimiento del PIB. Así que el recorte fiscal probablemente hizo a Estados Unidos más pobre, no más rico.

Ciertamente, empobreció a la mayoría de los estadounidenses. Aunque dos terceras partes del recorte fiscal corporativo hayan sido para residentes estadounidenses, un 84% de las acciones son propiedad del 10% más rico de la población. El resto de los ciudadanos no verán casi ningún beneficio.

Mientras tanto, dado que el recorte fiscal no se está pagando solo, a la larga se tendrá que pagar de alguna otra forma, ya sea aumentando otros impuestos o disminuyendo el gasto en programas que la gente valora. El costo de estos aumentos o recortes se concentrará mucho menos en el 10%de mayor ingreso que el beneficio del recorte fiscal original. Así que es casi una certeza que la inmensa mayoría de los estadounidenses estará peor gracias al único éxito legislativo importante de Donald Trump.

Como dije, ni las noticias principalmente negativas transmiten lo realmente malo que todo esto va a resultar.