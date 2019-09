Las raíces del odio a la regulación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los conservadores modernos odian la regulación y la administración Trump ha canalizado ese odio a la política. Eliminó o modificó reglas diseñadas para limitar todo, desde préstamos abusivos hasta educación explotadora con fines de lucro, y se ha movido en múltiples frentes para deshacer la protección del medio ambiente. En los últimos días dio, tal vez, su paso antirregulación más dramático hasta el momento, anunciando que trataría de evitar que California establezca reglas estrictas sobre emisiones de automóviles.

¿Pero qué hay detrás de este odio a la regulación? Puede pensarse que se trata de ganancias, que las corporaciones quieren ser libres de contaminar y estafar a sus clientes porque es bueno para el resultado final. De hecho, sin embargo, lo sorprendente de muchos de los movimientos desreguladores de Donald Trump es que las grandes corporaciones en realidad se oponen a sus acciones.



Por lo tanto, la mayoría de las grandes compañías automotrices, que ya han basado sus planes en la expectativa de que las normas de emisiones de la era Obama se mantengan vigentes, no quieren verlas revertidas, y varias compañías llegaron a aceptar adherirse a las normas de California, incluso aunque fueran más estrictas que las regulaciones federales.

Se está desarrollando una historia similar con respecto a la reversión de las regulaciones de la administración Trump destinadas a garantizar que las bombillas de luz se vuelvan más eficientes. Es cierto que los fabricantes de bombillas dieron la bienvenida a la medida. Sin embargo, la Alianza para el Ahorro de Energía, que condenó la acción de Trump, es apenas un manojo de hippies amantes de los árboles: su membresía incluye a grandes corporaciones, desde 3M hasta Microsoft y Dupont.



No, aquí está sucediendo algo que va más allá de las grandes cantidades de dinero que intentan crecer aún más. Trump, diría, está aprovechando un fenómeno de base, llamémoslo rabia reglamentaria, o antirregulaciones, que se trata más de psicología que de interés propio. Es un síndrome que solo afecta a una minoría de la población, pero es real, es feo y puede causar un daño considerable.



¿Qué quiero decir con ira reglamentaria? Es la ira sorprendente evocada por las reglas del gobierno destinadas a proteger al público, incluso cuando esas reglas no son especialmente onerosas y el caso de interés público para las reglas es abrumador.



Corroboré esto por primera vez en la década de 1980, cuando un locutor de radio local de Massachusetts dirigió una yihad temporalmente exitosa contra la ley del cinturón de seguridad del Estado. (El Estado restableció la ley después de que su derogación provocó un aumento en las muertes por accidentes de tránsito).



Sin embargo, el fenómeno realmente me llamó la atención hace una década, cuando leí una diatriba del comentarista derechista Erick Erickson sugiriendo que los funcionarios del gobierno deberían enfrentar represalias violentas por sus acciones: “¿En qué momento la gente le dice a los políticos que se vayan? ¿En qué momento se bajan del sofá, marchan a la casa de su legislador estatal, lo sacan y lo golpean hasta la muerte por ser un idiota?



¿Cuál fue la política que desencadenó a Erickson? Prohibición del estado de Washington de fosfatos en los detergentes. Los fosfatos son una verdadera amenaza ambiental, que pueden ayudar a causar la proliferación de algas tóxicas. Pero no importa; Erickson estaba furioso porque, afirmó, su lavavajillas no funcionaba tan bien como solía hacerlo. Si la amenaza de violencia sobre su lavavajillas parece una locura, es porque lo es, pero deshacer las regulaciones de los lavavajillas se ha convertido en una importante causa conservadora…



La ira reglamentaria tiene un par de características distintivas. Una es su desproporcionalidad, en la que restricciones bastante leves desencadenan la ira volcánica. La otra es la mezquindad de muchas de las quejas de los furiosos. A Trump, por su propia cuenta, no le gustan las bombillas modernas porque lo hacen ver naranja, lo que ni siquiera es cierto.



Entonces, ¿qué es lo que realmente está impulsando la ira de la regulación? Me encantaría ver algunas investigaciones serias de ciencias políticas sobre el fenómeno. Sospecho, aunque no lo sé con certeza, que existen fuertes correlaciones entre la ira reglamentaria y otras actitudes, como el apoyo a la venta no regulada de armas y la hostilidad racial.



Pero como dije, la ira por la regulación parece estar más relacionada con la psicología que con el interés propio. Proviene de personas que, por cualquier razón, no se sienten respetadas, y que ven incluso restricciones leves en sus acciones como insultos perpetrados por las élites que se consideran más inteligentes que otras personas.



Estas personas son una minoría distinta entre los estadounidenses en general. Por ejemplo, las encuestas nos dicen que una abrumadora mayoría de los estadounidenses, incluida la mayoría de los republicanos autoidentificados, quieren ver fortalecida la regulación de la contaminación, no debilitada.



Pero los rabiosos reguladores tienen una influencia desproporcionada sobre los políticos republicanos. Y ahora tenemos un rabioso de regulación en la Casa Blanca, decidido a deshacer la regulación de interés público, incluso cuando las grandes empresas quieren que se conserve.

Y señalar que los retrocesos regulatorios son malos para la economía y probablemente enfermarán o matarán a muchos estadounidenses no ayudará. Después de todo, cualquiera que diga tales cosas es, por definición, un elitista sabelotodo.