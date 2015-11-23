Pronóstico de PIB se ajusta a la baja en Brasil, a 3,1%

El Gobierno brasileño revisó el viernes a la baja su previsión oficial sobre el crecimiento de la economía en este año y pasó a calcular que el Producto Interno Bruto (PIB) experimentará una retracción del 3,1%, según el Ministerio de Planificación, que en su último análisis había previsto una contracción del PIB del 2,44%.

En el mismo informe también se elevó el pronóstico de la inflación del 9,29% al 9,99%.

Los autores del informe argumentan que la magnitud de la ralentización de la economía brasileña fue un fenómeno "fuera de lo común, incluso considerando la repercusión directa de la caída de los precios de las materias primas y la expectativa de aumento de las tasas de interés estadounidenses".

Brasil se encuentra en recesión, puesto que enlazó dos trimestres seguidos en números rojos, siendo 2,1% la contracción de su economía en el primer semestre.

Por otra parte, dicha economía perdió 1,38 millones de puestos de trabajo formales en los doce meses cerrados en octubre pasado, un dato que corrobora la tendencia de aumento del desempleo causada por la recesión, según informó el viernes el Gobierno.

En octubre, un mes tradicionalmente bueno para la creación de empleo, se destruyeron 169.131 puestos de trabajo y se encadenaron siete meses seguidos de datos negativos.

Entre enero y octubre la pérdida de puestos de trabajo formales fue de 818.918 plazas, lo que ha afectado principalmente a la industria, la construcción civil y el comercio.

La tasa de desempleo subió en todo el país hasta un 8,7 % de la población activa el pasado agosto, según los datos oficiales más recientes.

Se perdieron 1,38 millones de empleos en doce meses a octubre