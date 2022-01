¿Por qué los progresistas odian las leyes antimonopolio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La inflación se ha convertido en un gran problema para la economía estadounidense y, por supuesto, un gran dolor de cabeza político para la administración Biden. Pero mientras muchas personas han estado instando al presidente Joe Biden a “centrarse” en la inflación, ha habido muchas menos sugerencias sobre lo que realmente podría hacer. En su mayor parte, controlar la inflación ahora es un asunto de política monetaria, y lo principal que Biden puede hacer es dejar que los tecnócratas que controlan el dinero hagan su trabajo, lo que significa no participar en arengas a la Reserva Federal al estilo Trump.

Sin embargo, una cosa que la administración de Biden ha estado haciendo es tratar de endurecer la política antimonopolio, argumentando que la propiedad altamente concentrada en muchas industrias, en gran parte como resultado de décadas de regulación laxa, está ayudando a mantener los precios altos y posiblemente contribuyendo a la inflación reciente.



Describiría esta iniciativa como controvertida, excepto que apenas hay controversia, al menos en los medios: la vinculación de Biden del poder de monopolio con la inflación enfrenta críticas vehementes, casi histéricas, de todos lados, incluidos muchos comentaristas progresistas. Y encuentro esa vehemencia desconcertante; Creo que dice más sobre los comentaristas que sobre la administración.

Estipulemos que los monopolios no son la razón por la que la inflación se disparó en 2021, porque ya había mucho poder de monopolio en Estados Unidos en 2020.



Es cierto que los márgenes de ganancia, medidos por la participación de las ganancias en el producto interno bruto, han aumentado bastante recientemente. Sin embargo, la mayor parte de ese aumento probablemente refleje grandes ganancias para las empresas, como los transportistas, que poseen activos cruciales en un momento de cuellos de botella en la cadena de suministro. Es posible, como ha sugerido la senadora Elizabeth Warren, que algunas empresas estén utilizando la inflación general como excusa para subir los precios, abusando de su poder de monopolio, en formas que podrían haber provocado una reacción violenta en tiempos normales; ciertamente, ese no es un argumento loco, y hacerlo no convierte a Warren en una imagen de Hugo Chávez. Aun así, tal comportamiento no puede explicar más que una pequeña fracción de la inflación actual.



Pero por lo que puedo ver, la administración de Biden y sus aliados no afirman lo contrario. Simplemente están enfatizando el poder de monopolio porque es algo sobre lo que podrían hacer algo.



¿Y dónde está el daño de la política? Por un lado, endurecer la aplicación de las normas antimonopolio en sectores como el envasado de carne es algo que el gobierno de EE.UU. debería estar haciendo en cualquier caso. Por otro lado, no hay indicios de que la retórica antimonopolio de la administración conduzca a políticas irresponsables en otros lugares.



Como dije, todo indica que Biden y compañía dejarán en paz a la Fed mientras aumenta las tasas de interés en un esfuerzo por enfriar la demanda. Y no he visto a ninguna figura demócrata importante, dentro o fuera de la administración, pidiendo controles de precios al estilo de Richard Nixon. La política más intervencionista que parece remotamente posible sería algo así como la manipulación de la industria del acero por parte de John F. Kennedy después de un salto obviamente coordinado en los precios del acero, y es difícil imaginar a Biden sonando tan duro y crítico con las grandes empresas como lo hizo Kennedy. .



Entonces, ¿por qué el aluvión de críticas, no solo de la derecha, lo que era de esperar, sino del centro e incluso del centroizquierda? Realmente no sé la respuesta, pero tengo algunas sospechas.



Creo que parte del problema es una obsesión por la pureza intelectual. Algunos expertos en política fuera de la administración, aparentemente esperan que los expertos en política dentro de la administración, muchos de ellos amigos y ex colegas, sigan sonando exactamente como lo hacían cuando no eran designados políticos. Pero así no es como funciona el mundo. Se supone que los designados políticos sirven a los políticos que los designaron. La deshonestidad o la tergiversación grave de la realidad no está bien, pero enfatizar las cosas buenas que los empleadores están tratando de hacer está bien, y es parte del trabajo.



Más allá de eso, ciertamente parece que muchas personas que se consideran progresistas se sienten profundamente incómodas por cualquier cosa que suene populista, incluso cuando un poco de indignación populista está completamente justificada por los hechos. Imagínense la reacción si Biden pronunciara un discurso parecido al de Kennedy sobre las empresas siderúrgicas. ¿Cuántos economistas de tendencia demócrata tendrían episodios de desmayo?

Así que esta es mi sugerencia: denle a Biden y a su gente un respiro en su cruzada antimonopolio. No hará ningún daño. No se interpondrá en el camino de las cosas grandes, que en su mayoría están fuera del control de Biden en cualquier caso. En el peor de los casos, los funcionarios de la administración utilizarán la inflación como excusa para hacer las cosas que deberían hacer. E incluso podrían tener un impacto marginal en la inflación misma.