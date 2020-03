Paso adelante para Powell y Pelosi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me refiero a corto plazo: en cada etapa, Donald Trump minimizó la amenaza y bloqueó la acción útil porque quería verse bien para el próximo ciclo de noticias, ignorando e intimidando a cualquiera que intentara darle buenos consejos.

Pero aquí está la cosa: incluso si él no fuera tan irresponsablemente egocéntrico, ha desmentido a las personas que podrían estar dando buenos consejos en primer lugar.



Trump disolvió el equipo de respuesta a la pandemia del Consejo de Seguridad Nacional en 2018, aunque ahora, con su característica negativa a aceptar la responsabilidad de cualquier cosa, dice que no sabía nada al respecto. Y, en general, ha contratado a su administración con obsequios sapos que nunca le dicen nada que no quiera escuchar.



Lo que ahora está quedando claro es que cuando se trata de lidiar con las

consecuencias económicas de Covid-19, la situación puede ser aún peor.



Todavía hay algunos profesionales competentes que ocupan altos cargos en las agencias federales de salud, que podrían darle un buen consejo a Trump si estuviera dispuesto a escuchar. Pero el pensamiento económico serio ha sido efectivamente prohibido de esta administración, si no todo el Partido Republicano. Por lo que puedo decir, el equipo de Trump es completamente incapaz de formular una respuesta coherente a la crisis económica en aumento.



Como resultado, solo quedan dos posibles lugares de formulación inteligente de políticas económicas en Washington. Uno es la Reserva Federal; el otro es el liderazgo demócrata del Congreso. En este punto, en otras palabras, depende de Jay Powell, el presidente de la FED, y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara; La pregunta es si Trump y los republicanos del Senado les permitirán salvar la economía.

Powell, por supuesto, recortó las tasas de interés y anunció un gran programa de compra de activos el domingo 15. Tenía razón al hacerlo. Pero es dolorosamente obvio que estos movimientos no serán suficientes, de hecho probablemente harán poco para detener la caída de la economía. Recordemos, en 2007-8, la FED recortó las tasas cinco veces más que esta última mencionada, y todavía no pudo evitar la peor depresión desde la Gran Depresión.



De hecho, el propio Powell básicamente lo reconoció, declarando que él y sus colegas "no tienen las herramientas" para llegar a quienes más necesitan ayuda, y que "las respuestas fiscales son críticas".



Las respuestas fiscales, por supuesto, tienen que venir del Congreso. Es cierto que en otro momento, bajo otro presidente, la Casa Blanca habría jugado un papel crucial en la configuración de la legislación de crisis. Pero la semana anterior, cuando la Cámara redactó y luego aprobó un proyecto de ley de ayuda económica, que fue útil, aunque claramente inadecuado, fue casi en su totalidad un esfuerzo demócrata. Los miembros del personal demócrata reunieron los elementos clave del proyecto de ley: licencia por enfermedad pagada para muchos trabajadores (aunque no suficientes), mayores beneficios de desempleo, mayores contribuciones federales para Medicaid y más.



Es cierto, Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, negoció con Pelosi, básicamente para empeorar un poco la factura. Pero los demócratas establecieron la forma del proyecto de ley, incluso cuando Trump estaba proponiendo la noción grandiosa de una exención del impuesto sobre la nómina, que ha sido criticada incluso por economistas conservadores.

Como Greg Mankiw, presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush, escribió, "una reducción de impuestos sobre la nómina tiene poco sentido en esta circunstancia, porque no hace nada para aquellos que no pueden trabajar. ... El presidente Trump debería callarse".



Y aunque la Casa Blanca estaba básicamente fuera del circuito, los senadores republicanos han sido activamente obstruccionistas, no han ofrecido propuestas serias propias, pero han mantenido una votación sobre el proyecto de la Cámara, a pesar de que ese proyecto de ley fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista.



¿Por qué los republicanos son inútiles en el mejor de los casos ante una crisis económica? Como he señalado antes, hay muchos economistas competentes de centroderecha, pero el Partido Republicano, no solo Trump, sino todo el partido, no quiere su consejo. Prefiere hacks y propagandistas, la gente a la que Mankiw llamó "charlatanes y maniáticos", cuya única idea son los recortes de impuestos. El partido realmente no tiene a nadie que sea capaz de armar un paquete de rescate económico plausible.



El Senado probablemente aprobará el proyecto de ley de Pelosi. Pero con todas las señales apuntando a una fuerte caída económica, necesitamos un paquete de estímulo mucho más grande, tal vez en la línea que está desarrollando Chuck Schumer, el líder de la minoría del Senado, lo antes posible. Este paquete no debe incluir recortes de impuestos; debería enfocarse abrumadoramente en subsidios en efectivo, quizás un subsidio básico para cada residente legal más subsidios adicionales para aquellos con necesidades especiales.



Y dado que no queda nadie en el Partido Republicano que pueda elaborar un plan de estímulo coherente, los demócratas tendrán que hacer el trabajo, tal vez con la ayuda de la intervención de la Reserva Federal para estabilizar los mercados financieros altamente estresados.

Admito estar algo preocupado de que los demócratas no vayan lo suficientemente grande. Pero mi mayor preocupación es que los republicanos minen sus esfuerzos. Ahora depende de Powell y Pelosi rescatar la economía, y Trump y la compañía deben salir de su camino.