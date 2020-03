¿El mercado laboral ayudará a la economía brasileña a recuperarse?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado laboral brasileño, a pesar de la leve recuperación en el nivel de empleo, continuó mostrando signos de inseguridad en 2019, lo que puede explicarse tanto por la crisis de los últimos años como por el empeoramiento de nuestra estructura productiva y la flexibilidad de la legislación laboral. El desempleo cae lentamente, pero la informalidad continúa avanzando rápidamente y, entre los sectores que aumentan la participación en la ocupación, algunos se encuentran entre los que ofrecen los salarios más bajos. A este ritmo, el círculo vicioso continúa y no habrá una recuperación constante en la actividad económica y el empleo en sí.

Otro punto interesante sobre la dinámica reciente de nuestro mercado laboral es la baja elasticidad de los salarios en relación con el nivel de empleo o incluso la tasa de desempleo.



Los datos de la Pnad (encuesta continua de hogares, IBGE) muestran una caída lenta en la tasa de desempleo, que en el promedio de 2019 fue del 11,9%, habiendo alcanzado el 11% en diciembre. Por otro lado, la tasa de informalidad, que fue del 41,2%, en diciembre de 2015, aumentó al 43,7% en diciembre de 2019. (1)



Además, la remuneración promedio real de todos los empleos cayó solo 3,3 % en el bienio 2015-2016. No es que esta caída, o una más grande, fuera deseable, pero es menor de lo que se esperaría, considerando que, en el mismo período, el PIB cayó un 6,7% y la tasa de desempleo aumentó casi un 70%. La recuperación de las ganancias se produjo en años posteriores y el cambio acumulado en el período 2017-2019 fue del 3,5%. Estos datos reflejan una marcada rigidez de los salarios del trabajo en los últimos años, y analizar este tema es importante para comprender la dinámica de la relación entre empleo, precios y salarios en la economía brasileña.



Citando solo una de las innumerables consecuencias del crecimiento de la informalidad, que afecta el resultado fiscal en sí, el número de personas empleadas que no contribuyeron a un instituto de seguridad social fue de 31 millones en 2016 (promedio anual); en 2019 alcanzó los 34.7 millones.



Como ya se mencionó en artículos anteriores de la FGV, la reforma de pensiones no prestó atención a los cambios en el mercado laboral y la necesidad de abordar la cuestión de su financiación en este nuevo escenario.



Para analizar mejor la evolución de los empleos y los salarios, lo desglosaremos, según los datos del Pnad, por condición en el sector de ocupación y actividad. Vamos a observar la evolución de la participación de cada tipo de ocupación en el grupo de ocupaciones en la economía brasileña, así como el ingreso relativo real promedio obtenido en cada uno de estos tipos de ocupación (ingreso relativo significa lo observado para una condición dada en la ocupación dividida por el ingreso promedio general), para identificar también los grupos de ocupación que más contribuyen a las variaciones en los salarios.



Lamentablemente, la pérdida de espacio laboral con un contrato formal en el sector privado es clara. Por otro lado, la participación de los trabajadores autónomos no registrados en el sector privado aumenta y es relativamente menor que la de los empleadores. También se observa que la remuneración de los empleos en el sector público aumentó a partir de 2016, proporcionalmente más que para los otros grupos, lo que explica una parte de la mejora salarial inesperada en un escenario de bajo crecimiento y alto desempleo. La definición de salarios en el sector público sigue una lógica diferente de la observada para el sector privado, y también muestra que el ajuste fiscal tan publicitado no parece haber alcanzado los gastos de personal (habiéndose centrado realmente en el gasto de inversión, como se discutió en otras oportunidades, y más recientemente en la venta de activos).

Al analizar la evolución de la participación de los empleadores y los cuentapropistas desde finales de 2015, se observa que el grupo dominante y en crecimiento son los trabajadores independientes sin CNPJ (nuevo esquema de registro de contribuyentes), el más precario de todos en el mercado laboral y con una remuneración promedio que no es menor que la de los trabajadores domésticos sin cartera y, más que eso, presenta una tendencia a la baja. También llama la atención sobre la mejora en la remuneración de los llamados empleadores sin CNPJ, un grupo con una pequeña participación en la ocupación, también informal, y que puede estar constituido por microempresarios en una situación considerablemente precaria. Es importante controlar su evolución futura.



La siguiente etapa del análisis se basa en el desglose de los indicadores de empleo y salarios según los sectores de actividad. Los sectores que generan más ocupaciones en la economía brasileña son el comercio y la administración pública, y la participación de este último está creciendo. El salario en relación con el comercio está disminuyendo, lo cual es preocupante, dado el hecho de que es el mayor empleador. Una posible explicación de este comportamiento es la precariedad de las relaciones laborales, ya que no hubo una caída en las ocupaciones que pudieran explicar la reducción de los salarios relativos.



En la administración pública, como se mencionó anteriormente, los salarios están aumentando y, dado que la proporción del empleo también está aumentando, podemos decir que es uno de los sectores que más ha contribuido a esta pequeña recuperación del mercado laboral, sin embargo, a expensas de mayor gasto del sector público, lo que hace que el comportamiento observado en este sector sea insostenible a mediano plazo.



La participación de la industria y la agricultura en las ocupaciones totales disminuye, como ya se sabe, mientras que los salarios relativos son relativamente constantes en la industria, donde la formalización de las relaciones laborales y el grado de organización de los trabajadores es mayor y, por lo tanto, los salarios son más rígidos y están aumentando ligeramente en la agricultura.



Lo positivo observado es la evolución del grupo de sectores que incluye varios sectores modernos, como la información, la comunicación, las actividades financieras y profesionales. Su participación también es considerable y creciente en los últimos años, ya que su salario relativo es alto y se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años. Esta es la información más prometedora del análisis de los números Pnad.



Otro grupo de sectores incluye actividades de servicios tradicionales y construcción civil. Tres sectores, entre estos, han aumentado su participación en ocupaciones en los últimos años: transporte, otros servicios y alojamiento y alimentación, con énfasis para el último. Con la excepción del sector del transporte, los otros sectores incluidos en este grupo pagan salarios por debajo del promedio, y prácticamente todos los salarios relativos están cayendo. Por lo tanto, los sectores enumerados en este grupo, que aumentaron su participación en la ocupación, no son muy dinámicos, practican remuneraciones más bajas y muestran una evolución menos relativa.



En resumen, este es el escenario del mercado laboral brasileño:



Una recuperación muy lenta, basada en sectores débiles, que practican salarios más bajos y han estado creciendo menos, o en el empleo público, un hecho que es insostenible en el mediano plazo. Es, por lo tanto, una recuperación de baja calidad.



El aumento de la remuneración fue impulsado por la administración pública, cuya lógica no sigue los mecanismos del mercado.



La formalización de las relaciones laborales en la industria, por otro lado, hizo que el ajuste en este sector recaiga más fuertemente en el empleo que en los salarios. El único sector dinámico que ha mostrado buenos resultados en el mercado laboral son los servicios predominantemente modernos que incluyen actividades de información, comunicación, financieras, profesionales y administrativas.



No hay forma de creer que, con estas características, el mercado laboral ayudará a la recuperación de la economía brasileña a través del consumo de los hogares.



Como las exportaciones tampoco evolucionan, por varias razones cuya discusión no es el tema de este artículo, la única forma de estimular la demanda interna y las inversiones privadas sigue siendo la reanudación de las inversiones públicas y una política amplia de concesiones de servicios de transporte público y logística. De lo contrario, “continuaremos patinando” y tendremos que apostar por una recuperación puntual y localizada de la construcción civil, que se ha observado desde finales de 2019.



1) La tasa de informalidad se estimó por la suma de ocupaciones no registradas, incluidos el sector público, los empleadores y la cuenta propia sin CNPJ y los trabajadores familiares auxiliares, dividido por el número total de ocupaciones.

(*) Coordinador ejecutivo del FGV Economics Forum y profesor en la escuela de Administración de empresas de San Pablo (Eaesp) de la Fundación Getulio Vargas.