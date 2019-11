A medida que la economía se desacelera, ¿cuál es la mejor estrategia de inversión?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace exactamente una semana, el lunes, el S&P 500 cerró a un máximo histórico; El índice ha subido un 20% en el año.

Pero para el miércoles por la mañana, el S&P se estaba hundiendo después de que el Departamento de Comercio informara que la economía creció a una tasa anual de 1.9% en el tercer trimestre, más baja que la tasa anualizada de 2% del último trimestre.



Más tarde ese día, la Reserva Federal anunció que había reducido las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual, enviando al mercado nuevamente al cierre a un nuevo máximo.



La caída brusca del mercado generó ansiedad para los inversores que observan sus carteras, que en general han obtenido excelentes retornos durante la última década.



Es probable que estos inversores, particularmente los ricos con mayor acceso a productos financieros, se acerquen a ellos por asesores con nuevas estrategias para aprovechar este momento, donde los mercados están funcionando bien pero las encuestas de economistas y votantes dicen que se acerca una recesión.



Quiero centrarme en dos estrategias de inversión que están afectando a los inversores ricos, que ofrecen diferentes riesgos y rendimientos.



Uno es el modelo de dotación, un impulso para aumentar la asignación en inversiones privadas, como capital privado, crédito privado y bienes raíces. Estas inversiones prometen rendimientos más altos que no están alineados con los mercados públicos y deberían, según el argumento, tener un mejor rendimiento cuando llega una recesión. Este enfoque es similar al modelo que las grandes dotaciones han utilizado con éxito durante décadas.



Una estrategia más tradicional es una cartera de inversión modificada 60/40, que se divide entre renta variable y renta fija y ofrece rendimientos probados y una mayor accesibilidad. Con una recesión inminente, uno de sus puntos de venta es su liquidez en comparación con la del modelo de dotación, donde los inversores pueden no ver su dinero de vuelta por una década o más.



Los argumentos para ambas estrategias de inversión se hacen con convicción, pero los inversores deben considerar cuidadosamente su propio nivel de riesgo. Aquí hay un vistazo a los pros y los contras de ambos y algunas ideas sobre lo que implica sentirse cómodo al adoptar cualquiera de las estrategias.

Bloqueos y devoluciones más grandes



A cambio de un mayor rendimiento esperado de esa inversión privada, los inversores aceptan dejar su dinero en un fondo durante varios años, generalmente de cinco a quince, pero a veces más. Durante ese período, conocido como el bloqueo, los inversores no tienen acceso a su dinero.



Dependiendo del tipo de inversión privada, se les puede pedir dinero en ciertos puntos, lo que se conoce como una llamada de capital; recibir pagos de intereses; o descubra que su inversión en una gran nueva startup se ha evaporado. Debe confiar en los socios que administran el fondo, quienes pretenden tener experiencia que ayudará a aumentar el valor de la inversión.



Hay distintos tipos de inversiones privadas. El capital de riesgo tiene como objetivo invertir en una empresa en una etapa temprana y beneficiarse del crecimiento exponencial en el tiempo. El capital privado se puede utilizar para tomar el control de una empresa existente con una estrategia para aumentar su crecimiento. El crédito privado se puede utilizar para hacer préstamos de alto rendimiento (y de alto riesgo) o comprar la deuda de una empresa existente.



Estas inversiones privadas han sido populares entre las donaciones; a David F. Swensen, director de inversiones de la dotación de la Universidad de Yale, a menudo se le atribuye la popularización de este enfoque. Pero una desventaja, incluso para los inversores ricos, es que la mayoría de las inversiones tienen mínimos relativamente altos, desde US$ 250.000 en adelante.



Algunas compañías, como iCapital Network, están presionando para permitir que las personas de alto patrimonio inviertan cantidades más pequeñas al agrupar muchas inversiones y al mismo tiempo les brindan una plataforma para vender sus participaciones temprano, si es necesario.



"Mucha gente lucha mentalmente con la naturaleza de bloqueo más prolongada de estos productos", dijo Lawrence Calcano, director ejecutivo de iCapital Network, que administra US$ 46 mil millones para 70.000 inversionistas en 460 fondos diferentes enfocados en estrategias privadas.



Dijo que iCapital estaba viendo un mayor interés en invertir en crédito privado, particularmente con préstamos directos a empresas del mercado medio.



Las plataformas como iCapital ofrecen acceso a inversiones privadas, pero también agregan gastos además de las tarifas que cobra el administrador de inversiones. Eso puede ser un lastre para todos, excepto para los retornos más excepcionales.



Otra área de precaución es el momento de las inversiones. En la cima del ciclo económico, en el que algunos expertos creen que estamos ahora, las inversiones podrían tener un precio demasiado alto y los préstamos otorgados a empresas más riesgosas podrían fallar en una recesión.



"Siempre hay riesgo, ciclo tardío", dijo Calcano. "Pero no creo que sea necesariamente más riesgoso si tienen la liquidez y el tamaño de la cartera, siempre que inviertan con el inversionista adecuado".



Lyle Minton, director de inversiones de Keel Point, que administra dinero para familias ricas, dijo que su empresa había estado transfiriendo más activos de sus clientes a inversiones privadas, en base a la sensación de que los mercados públicos han tenido una buena racha.



"Tanto en el capital privado como en el crédito privado, hemos aumentado las exposiciones", dijo Minton. "Las conversaciones que tengo con la mayoría de las familias son:" ¿Cuándo viene la recesión? "Los clientes son receptivos a esta exposición ahora".



Liquidez y rentabilidad histórica



Muchos asesores están evitando el enfoque privado, a pesar de que están considerando los mismos riesgos de recesión. La estrategia 60/40 es probada y verdadera.



"Su muerte ha sido muy exagerada", dijo John Apruzzese, director de inversiones de Evercore Wealth Management, que se centra en clientes de alto patrimonio. "El portafolio genial ha sido el modelo de dotación de Swensen. Pero casi no hay individuos que puedan asumir la falta de liquidez de la dotación de Yale porque sus objetivos de inversión no son lo suficientemente estables".



Esos objetivos inestables, en este caso, significan eventos de la vida que requieren dinero que sería difícil o costoso obtener si estuviera atado a inversiones privadas. Pero también se refiere a decisiones irracionales que las personas tomarán si ven grandes pérdidas de cartera en una recesión.



Apruzzese dijo que la baja inflación actual de los Estados Unidos es ideal para alguna variación en el modelo 60/40. "Si espera que la inflación se mantenga baja, entonces la división 60/40 es menos riesgosa que el modelo de dotación tradicional", dijo, y señaló que la inflación ha promediado 1.7% en los últimos 25 años.



"Cuando la inflación es muy leve, de 2% o menos y no muy variable, el crecimiento se convierte en la variable más importante", dijo. "Cuando se obtiene un mayor crecimiento, las acciones suben y los bonos bajan".



Si alguien espera una recesión, poner dinero en una inversión líquida es una mejor opción, dijo Dan Egan, jefe de ciencias del comportamiento de Betterment, un asesor automático.



"Piense en Warren Buffett pescando en un lago cuando Goldman Sachs necesitaba dinero", dijo Egan, refiriéndose a la inversión de Buffett de $ 5 mil millones en Goldman durante la crisis financiera. "Se puede decir que cuando los tiempos eran buenos," no estaba interesado, pero ahora a este precio con descuento estoy muy interesado ".

Tolerancia y preferencia



En el centro de este debate está la tolerancia al riesgo del inversor y el conocimiento o la preferencia por una inversión sobre otra.



Para muchos inversores, su enfoque para el futuro estará influenciado por lo que les sucedió en el pasado. Kim Cooke, quien fundó Blue Water Capital Management en 1995, creó su riqueza a través de inversiones de capital de riesgo en empresas en etapa inicial.



"Aprecié los diferentes niveles de iliquidez", dijo Cooke, quien ahora administra su riqueza en una oficina familiar llamada Cooke. Pero todavía se asegura de tener suficiente dinero reservado en efectivo.



Sin embargo, para la mayoría de los inversores, poner dinero en efectivo y tener suficiente para invertir en mercados privados es difícil.



Un enfoque más simple para las personas preocupadas por la recesión es asegurarse de que la cartera que tiene sea la que desea, dijo Andrew Crowell, vicepresidente de gestión de patrimonio de D.A. Davidson & Company, un asesor patrimonial.



"En este punto, más de 10 años en un ciclo completo del mercado alcista, las cosas se han acelerado mucho", dijo. “Muy a menudo, la asignación de activos de las personas es muy diferente hoy que hace 10 años. Si no han estado reequilibrando, están llevando más riesgos de los que deberían".

No es la estrategia más avanzada, pero es una que un individuo puede controlar.