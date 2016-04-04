La industria brasileña se desplomó 9,8 % en febrero

La producción industrial brasileña se desplomó un 9,8% en febrero en comparación con el mismo mes de 2015 y completó 24 meses consecutivos de retracción, informó el viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De acuerdo con el organismo oficial, la producción de las fábricas en Brasil regresó en febrero al nivel en que estaba en diciembre de 2008.

El mal desempeño de la actividad fabril en febrero hizo que la producción industrial del primer bimestre acumulara una retracción del 11,8% en la comparación con los dos primeros meses del año pasado. Ello debido a que la actividad productiva ya se había encogido en enero un 13,6% frente al mismo mes de 2015.

En la comparación con el mes inmediatamente anterior, la producción de las fábricas cayó un 2,5% y anuló la ligera recuperación registrada de enero, cuando creció un 0,4% frente a la de diciembre.

La fuerte caída de la producción industrial, un sector que llegó a responder por la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, fue una de las razones que explicó la retracción del 3,8% sufrida por la economía de Brasil el año pasado.

El sector que más influyó negativamente la industria en febrero fue el automotor, cuya producción se desplomó un 29,1% en comparación con el mismo mes de 2015. Pero también registraron elevadas caídas de producción los sectores de extracción (-12,1%), máquinas y equipos (-27,9%) y equipos de informática, productos electrónicos y ópticos (-33,1%).

Entre los pocos ramos que registraron crecimiento figuran los de celulosa y papel, con un aumento de su producción del 6%, tabaco (+82,8%).

Alcanzó el menor nivel desde diciembre de 2008 en febrero