Inflación en Estados Unidos: hay que estar atentos a las tres "F"

La alta inflación en los Estados Unidos refleja básicamente dos fuerzas. Por un lado, hay muchas perturbaciones: aumento de los precios del petróleo y los alimentos (empeorado por la invasión rusa de Ucrania), cadenas de suministro enredadas, etc. Estos factores son la razón por la cual la inflación está aumentando en todas partes, no solo en los EE.UU.

Por otro lado, la economía de EE.UU. está funcionando muy bien, con una escasez generalizada de mano de obra. Se puede ver este sobrecalentamiento en muchos datos, pero también es visible a simple vista.



Hasta ahora, al menos, no hay señales de un tercer factor posible: la inflación impulsada por expectativas arraigadas de inflación, en la que las empresas aumentan los precios porque creen que otras empresas harán lo mismo. Pero ese factor podría surgir si la inflación se mantiene alta, por lo que la prudencia exige que intentemos controlar los precios ahora. Y si bien las interrupciones se desvanecerán con el tiempo (ya hay indicios de mejora en las cadenas de suministro), me duele decir que no podemos dejar que la economía siga funcionando con seguridad.



La razón por la que esto me duele es que hay muchas cosas muy buenas acerca de un mercado laboral ajustado en el que los trabajos son fáciles de encontrar. Un mercado laboral dinámico es especialmente importante para los jóvenes: los recién graduados que tienen la desgracia de ingresar a un mercado débil pueden sufrir daños a largo plazo en sus perspectivas de carrera.

Desafortunadamente, necesitamos un poco de enfriamiento. Lo que no estoy seguro de que la gente se dé cuenta es hasta qué punto las políticas y los eventos ya han preparado el escenario para el gran enfriamiento.



Comencemos con la Reserva Federal, que está bajo ataque generalizado por estar detrás de la curva. Es cierto que hasta ahora, la Fed ha subido las tasas de interés a corto plazo, que son las que controla directamente, en solo 0,25 puntos.



Pero las tasas de interés a corto plazo no son directamente importantes para la economía. A una empresa que esté considerando, por ejemplo, pedir prestado para pagar una actualización de software que quedará obsoleta en dos años, no le importa mucho la tasa de interés que tenga que pagar. La política monetaria funciona principalmente a través del efecto de las tasas de interés en las inversiones de larga duración, especialmente en la construcción de viviendas, lo que a su vez significa que las tasas de interés a largo plazo son lo que importa.



Y las tasas a largo plazo reflejan no solo lo que la Fed ya ha hecho, sino también lo que se espera que haga. El giro de la Fed para luchar contra la inflación ya ha hecho subir mucho las tasas a largo plazo, especialmente las tasas de interés hipotecarias.



Esto por sí solo retrasará la construcción y enfriará sustancialmente la economía.



Luego está la política fiscal. Hace un año, el American Rescue Plan brindó a las familias mucha ayuda financiera: pagos únicos de estímulo, beneficios de desempleo mejorados y un crédito fiscal por hijos ampliado. Todo eso ahora está en el pasado; la última parte de ese gasto, el crédito fiscal por hijos, expiró a principios de este año. Nos guste o no (y en general a mí no me gusta), es probable que este corte de la ayuda federal debilite el gasto de los consumidores.



Por último, la decisión de Vladimir Putin de aumentar los precios de los alimentos y el combustible —está bien, en realidad estaba tratando de conquistar una democracia vecina, pero hasta ahora su principal logro ha sido aumentar los precios— ya pesa sobre los presupuestos familiares, lo que probablemente lleve a una reducción del gasto en otras cosas.



Quizás se pregunte si los precios más altos del petróleo realmente serán un lastre para la economía estadounidense. Después de todo, somos más o menos autosuficientes en petróleo.



Y somos un exportador neto de alimentos. Entonces, ¿por qué los precios más altos del petróleo y los alimentos deberían empobrecer a Estados Unidos? La respuesta es que, en promedio, no lo hacen; mientras empobrecen a muchos estadounidenses, también enriquecen a otros estadounidenses. Pero es una buena apuesta que aquellos que se empobrecen reduzcan sus gastos más de lo que los que se enriquecen los aumentan. En particular, mientras que las compañías petroleras repentinamente se han vuelto mucho más rentables, los desastrosos excesos de la burbuja del esquisto las han hecho reacias a aumentar la inversión y la producción.

Para poner todo esto junto: la política y los eventos están frenando seriamente la rápida expansión que ha experimentado la economía de los EE. UU. desde la recesión pandémica. Así que estoy mucho menos preocupado que muchos observadores de que la Fed esté a la zaga al responder a una economía sobrecalentada. En todo caso, estoy empezando a preocuparme de que la Reserva Federal pueda encontrarse rezagada a medida que la economía se enfría más rápidamente de lo que parecen esperar los miembros de su junta: ¿la tasa de desempleo será realmente solo del 3,5% a fines de este año?