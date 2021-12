¿Hay similitudes entre la economía de EE.UU. de los ´80 y la actualidad?

the new york times (*)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es fácil recordar que la década de 1980 fue una época de auge para la economía de Estados Unidos, una época de excesos brillantes que, entre otras cosas, impulsó a Ronald Reagan a una reelección aplastante en 1984.

Pero la década no comenzó tan soleada. Y comprender la historia de cómo la economía pasó de la quiebra al auge a principios de la década de 1980 ofrece un modelo sorprendente de optimismo sobre cómo podría progresar la economía estadounidense en los próximos dos años.



Todo lo que se necesitaría es que la Reserva Federal logre un delicado pivote económico que es el reflejo del que manejó hace cuatro décadas.



Ahora, la alta inflación y una pandemia aparentemente interminable están deprimiendo las actitudes de los estadounidenses sobre la economía. Por el contrario, en diciembre de 1981, cuando Reagan había sido presidente durante 11 meses, al igual que ahora el presidente Joe Biden, las condiciones eran, en la mayoría de los casos, sustancialmente peores. La tasa de desempleo era del 8,5% y seguiría aumentando a lo largo de 1982. La inflación era del 8,9% y los índices de confianza del consumidor eran pésimos.



En un número de la revista Time publicado este mes hace 40 años, si se pasa por alto una historia de portada que clasifica el desempeño del Gabinete de Reagan y un anuncio que presenta una máquina de escribir Smith-Corona como regalo navideño para tu hijo, se aprecia lo negativo de las perspectivas.



"Gathering Gloom for Workers", reza el titular, informando que "Una caída creciente aumenta la larga línea gris de los desempleados". El artículo decía que el desempleo era tan alto en Detroit que los líderes comunitarios "temen estar sentados en un barril de pólvora de disturbios urbanos".



Al menos, esta cronología es un recordatorio de que las condiciones pueden cambiar sorprendentemente rápido. Cuando Reagan fue reelegido en 1984, la tasa de desempleo era del 7,2% y la inflación descendía al 4,2%.



Algunos comentaristas han argumentado que Biden tiene la oportunidad de ser políticamente inverso a Reagan (gran parte de este comentario, cabe señalar, se produjo antes de que el senador Joe Manchin retirara su apoyo del proyecto de ley Build Back Better del presidente). Y, por supuesto, no se sabe qué traerán los próximos tres años políticamente, independientemente de lo que suceda con la economía.



Pero en términos del contexto económico, es importante comprender el "por qué" del revés económico de Reagan.



Esas cifras sombrías de desempleo en los primeros dos años de Reagan fueron una consecuencia del endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte del presidente de la Fed, Paul Volcker, que tenía como objetivo poner fin a la alta inflación de la década de 1970.



En el transcurso de la década anterior, la alta inflación había llegado a parecer inevitable. Esto llevó a los sindicatos y a los trabajadores individuales a exigir aumentos salariales más altos e hizo que las empresas estuvieran dispuestas a pagar más y cobrar más por sus productos. Esto se había convertido en un círculo vicioso, con profundas ramificaciones sociales y políticas.



"La inflación no era solo un problema económico", dijo Mike Konczal, director de análisis macroeconómico del Instituto Roosevelt. "Le dio a la gente la impresión de un colapso social y político, de que el sistema no estaba funcionando".



Volcker quería romper esa psicología. Lo hizo con fuertes subidas de tipos de interés que, al servicio del control de la inflación, trajeron la peor recesión en cinco décadas.



En todo el gobierno, incluso en la administración Reagan, hubo un enfoque concertado en romper la inflación, incluso cuando el mercado laboral empeoraba. “Lo que me sorprende de esta recesión es que tan pocos políticos están pidiendo capacitación laboral federal o la extensión de los beneficios por desempleo”, dijo Alan Greenspan, un exasesor presidencial que sucedería a Volcker, en el artículo de 1981 de Time. "Hace cinco años, los políticos se habrían tambaleado para exigir gastos contra la recesión".



A finales de 1981, había indicios de que estaba empezando a funcionar. Ese mismo artículo, por ejemplo, señala que los Teamsters que habían logrado un aumento salarial del 31,5% en 1979 prometieron ser "razonables" en las próximas negociaciones, y que los empleados de las principales aerolíneas habían acordado una reducción salarial del 10%.

Con este progreso contra la inflación, Volcker estaba listo para ceder y comenzar a bajar las tasas de interés. Esto permitió una rápida recuperación de la recesión, impulsando el boom de Reagan y un período en el que tanto el desempleo como la inflación caían constantemente.



Como presidente de la Fed ahora, Jerome Powell se ha enfrentado hasta hace poco al problema opuesto.



Durante la mayor parte de la década de 2010, la inflación fue más baja de lo que pretendía la Fed y el mercado laboral fue persistentemente débil. Y durante los primeros nueve meses de la pandemia, la inflación demasiado baja y la escasez de puestos de trabajo parecían ser el problema económico predominante. Hace solo un año, en diciembre de 2020, los precios del mercado de bonos implicaban que la inflación se mantendría por debajo del objetivo del 2% de la Fed en los próximos años, y la tasa de desempleo todavía era del 6,7%.



Powell y la Fed organizaron su estrategia de política monetaria en torno a la construcción de la credibilidad de la Fed de que ya no permitiría una inflación persistentemente demasiado baja y un mercado laboral demasiado débil. Una nueva estrategia de “metas de inflación promedio flexible” introducida en 2020 se basó en permitir que la inflación a veces supere el 2%.



Eso, a su vez, ayuda a explicar por qué la Fed ha tardado en moverse hacia un dinero más ajustado este año, incluso cuando la inflación se disparó y el mercado laboral se recuperó rápidamente. Solo este mes, después de que la inflación interanual alcanzara un enorme 6,8%, Powell emprendió un cambio claro hacia una moneda más ajustada. Señaló que la Fed aceleraría el final de su programa de compra de bonos y podría comenzar a subir las tasas de interés en la primera parte de 2022.



Así como Volcker estaba dispuesto a permitir que se estableciera una recesión para romper el ciclo de alta inflación de la década de 1970, Powell ha enfatizado, hasta hace poco, que un aumento inflacionario que comenzó a principios de este año probablemente sea temporal y que la urgencia de lograr el pleno empleo era primordial.



El giro de Powell hacia un dinero más ajustado en 2021 es el equivalente al movimiento de Volcker de 1981: para entonces, Volcker estaba listo para ceder y, de hecho, declarar la victoria, recortando las tasas de interés y preparando el escenario para que la economía se recuperara. Las señales de que las presiones inflacionarias se estaban desplazando hacia abajo eran lo suficientemente convincentes como para que la psicología se hubiera derrumbado.



“Fue una caída desagradable, pero Volcker mantuvo el aterrizaje hasta el punto de que muchas partes del panorama macroeconómico podrían cambiar e inclinarse hacia la prosperidad y los mercados”, dijo Paul McCulley, economista y miembro principal de la Facultad de Derecho de Cornell.



¿Cómo sería una “economía Reagan”, completamente revertida en los próximos años?



En el transcurso de 2022, la inflación comienza a disminuir. Los consumidores reorientan parte de sus gastos hacia los servicios y los alejan de los bienes físicos, los gerentes corporativos de la cadena de suministro descubren cómo adaptarse a los cambios en la demanda que resultan permanentes y la demanda se modera a medida que la Fed avanza hacia tipos de interés algo más altos y el Congreso no repite su exceso de gasto pandémico de la primera mitad de 2021.



Pero, de manera crucial, en el mejor de los casos para Biden y los demócratas, la Fed no se excede. Así como la Reserva Federal de Volcker pudo lograr una caída simultánea del desempleo y la inflación en 1983 y 1984, la Reserva Federal de Powell se enfrenta a la delicada tarea de tratar de reducir la inflación sin actuar tan agresivamente como para socavar una mejora adicional en el mercado laboral.



El objetivo es lograr una especie de escenario Goldilocks para la economía a fines de 2022. En las proyecciones publicadas este mes, por ejemplo, desde la Fed esperaba una tasa de desempleo de apenas 3,5% y una inflación del 2,6% en los últimos meses del próximo año, con un mercado laboral fuerte y una inflación en retroceso gradual que continuará hasta 2024.



“Si la Reserva Federal, a través de la habilidad, el destino y la suerte, logra que esto se establezca en el próximo año o dos, se puede argumentar con bastante firmeza que la agenda progresista subyacente, que es lidiar con la desigualdad de ingresos y riqueza, en realidad podría florecer ”, dijo McCulley.



Si eso sucediera, sería una economía en la que los aspectos favorables de la economía de 2021 (trabajadores empoderados, aumento de salarios, etc.) persisten, mientras que la alta inflación que ha abrumado esos logros en la mente de muchos estadounidenses se desvanece.



No sería una tarea fácil de lograr. La historia está plagada de ejemplos de cómo la Fed elevó las tasas de interés para controlar la inflación, solo para terminar provocando una recesión; de hecho, fue un patrón más que común en las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En un escenario pesimista, las fuerzas inflacionarias que se han apoderado demostrarán ser lo suficientemente profundas como para no desaparecer sin una recesión.



Pero la experiencia de la década de 1980 muestra que las cosas pueden mejorar y que la suerte económica y política puede cambiar más rápido de lo que podría parecer en un diciembre sombrío.

(*) Neil Irvin, analista económico de New York Times