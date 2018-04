No hay un rumbo claro sobre el tipo de cambio

El billete verde se negoció el miércoles en $ 28,354, y con ello registró un incremento tanto semanal como mensual de 0,14%, y acumula una caída de 1,43% en lo que va del año.

La tendencia del dólar estadounidense durante esta semana no está clara hacia qué lado puede ir.

Con tan solo tres sesiones de operativa en la semana, el Banco Central (BCU) compró US$ 102,2 millones, durante el mes de marzo US$ 307,2 millones, y esta cifra asciende a US$ 1277,9 millones en lo que va del año.

En el mercado local, al tratarse de inicio de mes, la disponibilidad de pesos de los bancos suele reducirse, con lo que se puede dar una presión vendedora sobre la divisa.

Por otra parte, desde el mercado exterior, el pasado miércoles 21 se reunió la Reserva Federal (Fed) y subió la tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, lo que ratifica la política de ajustes graduales de las tasas, esperándose otros tres aumentos en el año.

Adicionalmente a nivel global el dólar se ha fortalecido por la divulgación de datos de crecimiento económico de Estados Unidos, así como por el debilitamiento de una posible guerra comercial con China.

Teniendo en cuenta estos factores, es difícil predecir un rumbo claro sobre la divisa.