La guerra comercial agota el dinero chino en Estados Unidos

La caída, que se está sintiendo ampliamente en toda la economía, se debe a un control regulatorio más estricto en los Estados Unidos y un clima menos hospitalario hacia la inversión china, así como a los límites más estrictos de los gastos extranjeros en Beijing. Está afectando a una gama de industrias, incluidas las nuevas empresas de Silicon Valley, el mercado de bienes raíces de Manhattan y los gobiernos estatales que pasaron años atrayendo la inversión china, subrayando cómo las dos economías más grandes del mundo están comenzando a disociarse después de años de integración creciente.

Durante años, la inversión china en los Estados Unidos se había acelerado, ya que el dinero se estaba invirtiendo en autos, tecnología, energía y agricultura y generaba nuevos empleos en Michigan, Carolina del Sur, Missouri, Texas y otros estados. A medida que la economía de China estaba en auge, los gobiernos estatales y locales, junto con las empresas estadounidenses, intentaron recuperar algunos de esos fondos chinos.



Pero la Guerra Fría económica de Trump ha ayudado a revertir esa tendencia.



La inversión extranjera directa china en los Estados Unidos cayó a US$ 5.4 mil millones en 2018 desde un máximo de US$ 46.5 mil millones en 2016, una caída del 88%, según datos de Rhodium Group, una firma de investigación económica. Las cifras preliminares hasta abril de este año, que representan las inversiones de las compañías de China continental, sugirieron solo una modesta alza respecto del año pasado, con transacciones valuadas en US$ 2.8 mil millones.



Una confluencia de fuerzas parece estar en juego. La desaceleración de la economía y los controles de capital más estrictos en China han hecho más difícil para los inversionistas chinos comprar en Estados Unidos, de acuerdo con asesores comerciales y de fusiones y adquisiciones. La inclinación de Trump a imponer tarifas punitivas a los productos chinos y un grupo regulador cada vez más poderoso que está analizando en gran medida la inversión extranjera, en particular la participación de los inversores chinos, también han asustado a las empresas en ambos países.



China, que ha tomado represalias contra los productos estadounidenses con sus propias tarifas, también puede estar apagando la inversión como castigo por la represión económica de Trump.



La preocupación por la receptividad de Estados Unidos a la inversión china se ha agravado por una serie de transacciones que se derrumbaron bajo el escrutinio del Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos. El grupo, que está encabezado por el Departamento del Tesoro, obtuvo poderes ampliados en 2018 que le permiten bloquear una gama más amplia de transacciones, incluidas las participaciones minoritarias y las inversiones en tecnologías sensibles como las telecomunicaciones y la informática.

Poco después del año nuevo, el grupo HNA de China sufrió una pérdida de US$ 41 millones en un edificio de Manhattan de vidrio y aluminio luego de que los reguladores de los EE.UU. Lo obligaron a vender la propiedad debido a preocupaciones de seguridad sobre su proximidad a la Torre Trump, a solo unas manzanas de distancia.



En marzo, los reguladores dijeron a los dueños chinos de una aplicación de citas gay conocida como Grindr que encontraran un comprador para la compañía. La administración de Trump temía que Beijing pudiera usar información personal como influencia sobre los funcionarios de los Estados Unidos.



Esas intervenciones siguieron a casos prominentes en el período anterior de Trump, como la oferta anulada de Broadcom por Qualcomm y la venta de MoneyGram a una unidad del gigante chino de comercio electrónico Alibaba el año pasado. También se rechazó un acuerdo con Lattice Semiconductor y una firma de inversión con vínculos con el gobierno chino.



En algunos casos, el escalofrío ha beneficiado a las empresas estadounidenses. En junio, UnitedHealth compró PatientsLikeMe, una empresa de tecnología de atención médica, luego de que el comité dijera que era un riesgo de seguridad permitir que el propietario chino de la empresa tuviera acceso a los datos de salud.



Pero el mayor escrutinio también está complicando los esfuerzos de las industrias estadounidenses para asociarse con inversionistas chinos y llevar a una reducción en ciertos sectores. El sector inmobiliario, que ha sido respaldado por inversionistas de China en la última década, ha tenido una fuerte caída debido a que las relaciones se han agriado y los funcionarios chinos han reprimido la inversión inmobiliaria extranjera.



Un informe de mayo de Cushman & Wakefield observó un "frenesí de actividades de eliminación" entre los inversores chinos de bienes raíces comerciales en los Estados Unidos. En 2018, hubo 37 adquisiciones de propiedades por parte de compradores chinos por un valor de US$ 2.3 mil millones, pero se vendieron US$ 3.1 mil millones en bienes raíces comerciales. El informe dijo que el tratamiento de HNA y la dura conversación comercial hicieron que los inversores chinos se sintieran mal recibidos.



Los inversionistas chinos también están mostrando menos apetito por los bienes raíces residenciales en los Estados Unidos. La investigación publicada recientemente por la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces descubrió que las compras de viviendas en Estados Unidos por compradores chinos disminuyeron en un 56% a US$ 13.4 mil millones en el año hasta marzo.



A pesar de la disminución, China seguía siendo el principal comprador extranjero de propiedades de los Estados Unidos desde abril de 2018 hasta marzo de 2019.



El sector financiero, incluidos los bancos y el capital privado, también está sintiendo los efectos. Un fondo que Goldman Sachs comenzó con China Investment Corp. en 2017 está siendo analizado de cerca por el Departamento del Tesoro, según dos funcionarios del Tesoro. El fondo, la Asociación de Cooperación Industrial China-EE. UU., Se creó para invertir en las empresas de fabricación y cuidado de la salud de los Estados Unidos y luego forjar lazos comerciales en China.



Incluso si los dos países llegan a un acuerdo comercial, se espera que la inversión china continúe siendo “tibia”. La administración está desplegando nuevas barreras a la inversión, incluidos los controles sobre los tipos de tecnología de los Estados Unidos que pueden venderse en el extranjero y colocando a empresas chinas, como Huawei, en una lista negra del gobierno.



El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, que anteriormente solo tenía la autoridad para revisar las transacciones en las que un inversionista extranjero tomó una participación de control de una empresa estadounidense, ahora está revisando una gama más amplia de transacciones, incluidas empresas conjuntas y pequeñas inversiones por parte de extranjeros En las empresas estadounidenses que hacen tecnología crítica.



De todas formas, es poco probable que una inversión china más débil haga descarrilar a la economía de los Estados Unidos, ya que es una pequeña fracción de la de Gran Bretaña, Canadá, Japón y Alemania. China también sigue siendo el mayor comprador de Tesoros de los Estados Unidos; sin embargo, sus participaciones se han reducido en los últimos años a US$ 1.1 billones, según los últimos datos del Departamento del Tesoro.

Pero la disminución de la inversión podría afectar áreas que ya están en desventaja económica y que se han vuelto dependientes del efectivo chino. Estados como Michigan ha cortejado cada vez más la inversión china, lo que ha dado lugar a nuevas fábricas y empleos en una parte del país que ha luchado por recuperarse de la Gran Recesión.