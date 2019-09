El gran atraco de la exención de impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unos días, The Times informó sobre el abuso generalizado de una disposición en la reducción de impuestos de Trump de 2017, que se suponía que ayudaría a los trabajadores urbanos en dificultades. La disposición creó una exención de impuestos para la inversión en las llamadas "zonas de oportunidad", que supuestamente ayudaría a crear empleos en áreas de bajos ingresos. En realidad, la exención de impuestos se ha utilizado para apoyar hoteles y edificios de apartamentos de alta gama, almacenes que apenas emplean a personas, etc. Y ha hecho que un puñado de inversores ricos y bien conectados, incluida la familia de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, sea aún más rico.



Es una historia bastante peculiar. Pero debería verse en un contexto más amplio, como un síntoma de la falta de voluntad del Partido Republicano para realizar las funciones básicas del gobierno.



En primer lugar, la debacle de la zona de oportunidad no es el único ejemplo de abuso permitido por la reducción de impuestos de Trump, que está llena de lagunas destructivas. Después de todo, eso es lo que seguramente sucederá cuando se envía un proyecto de ley multimillonario a través del Congreso sin una sola audiencia, presumiblemente por temor a que hubiera sido rechazado si alguien hubiera tenido tiempo de averiguar qué contenía. La redacción del proyecto de ley fue tan apresurada, que muchas disposiciones fueron escritas a mano en el último minuto.



Entre otras cosas, la prisa de los holgazanes determinó que gran parte del proyecto de ley fue redactado por cabilderos en nombre de sus clientes. Teniendo en cuenta eso, no debería sorprendernos que una provisión vendida como una política para ayudar a los pobres, haya terminado siendo un regalo para los fondos de cobertura y los desarrolladores de bienes raíces.



Más allá de eso, sin embargo, el asunto de la zona de oportunidad refleja la realidad de que los republicanos ya no están dispuestos a gastar dinero público en interés público.

No quiero decir que el Partido Republicano se comprometa a tener un gobierno limitado, que en cualquier caso sería coherente. Si los republicanos estuvieran dispuestos a decir: "No nos preocupamos por los pobres", o incluso, "Nos preocupamos por los pobres, pero no consideramos que luchar contra la pobreza es un papel apropiado para el gobierno", al menos tendrían la virtud de la coherencia intelectual.



De hecho, sin embargo, el Partido Republicano moderno finge compartir objetivos tradicionalmente liberales, como la reducción de la pobreza o la cobertura de salud ampliada. Pero se niega a gastar dinero en estos objetivos, tratando de sobornar a los inversores privados para que cumplan esos objetivos ofreciendo exenciones fiscales específicas.



Se puede ver este síndrome en muchas áreas. Tomemos, por ejemplo, el problema de la infraestructura en ruinas de Estados Unidos, que Donald Trump afirmó que solucionaría, y es un área en la que podría haber esperado el apoyo bipartidista. ¿Por qué no ha pasado nada en ese frente? ¿Por qué la "semana de la infraestructura" se ha convertido en una frase clave para bromas políticas?



Una gran parte de la razón es que ni la administración Trump ni los republicanos en el Congreso han estado dispuestos incluso a considerar la idea de construir infraestructura.



Se puede pensar que en este momento estamos ante un argumento abrumador para participar en gastos de obras públicas anticuados. Después de todo, la necesidad de nuevos gastos es obvia, y los costos de financiamiento del gobierno son extremadamente bajos. (Los bonos a 10 años protegidos contra la inflación en realidad están pagando intereses negativos). ¿Por qué no pedir prestado algo de dinero y ponerse a trabajar en esos puentes?



Pero no es así como los republicanos modernos hacen las cosas. Lo más parecido que hemos visto a un plan de infraestructura real de Trump fue una propuesta, no para el gasto público, sino para enormes créditos fiscales para desarrolladores privados. Y en la práctica, el plan habría consistido más en privatizar los activos públicos que en promover nuevas inversiones.



Por lo que puedo decir, la última vez que los republicanos estuvieron dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero público para el bien público fue en 1997, cuando acordaron la creación del Programa de Seguro Médico para Niños, que fue, por cierto, muy exitoso. Desde entonces, todo se ha tratado de política por exención de impuestos, que falla constantemente, al menos por tres razones.



Primero, tales políticas rara vez llegan a las personas a las que supuestamente pretenden beneficiar. Las zonas de oportunidad no son la única parte de la reducción de impuestos de 2017 que falla notablemente en cumplir; ¿Recuerdan cómo reducir las tasas impositivas corporativas conduciría a un aumento en los salarios de los trabajadores comunes?



En segundo lugar, los principales beneficiarios de los recortes de impuestos específicos tienden, consistentemente, a ser un pequeño grupo de personas adineradas. Otra disposición de la ley de 2017 fue una que supuestamente estaba destinada a ayudar a las pequeñas empresas; de hecho, el 61% de los beneficios de la provisión están llegando al 1% superior de los hogares.



Finalmente, las exenciones de impuestos selectivas a menudo terminan proporcionando principalmente formas nuevas y mejoradas de esquivar impuestos. Las personas ricas, con contadores inteligentes, no tienen dificultades para fingir ser propietarios de pequeñas empresas, desarrolladores que atienden a comunidades pobres o cualquier otra cosa que los creadores de esas exenciones fiscales aparentemente intentan promover.

El punto, nuevamente, es que no se debe pensar en el fiasco de la zona de oportunidad como un error aislado. Cosas como estas son inevitables cuando uno de nuestros dos principales partidos políticos básicamente ha dado la espalda a la idea misma del gasto público productivo.