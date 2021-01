Un gran agujero fiscal en Brasil que debe atenderse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El año que terminó se caracterizó por la epidemia y el esfuerzo para reducir sus impactos en la economía y la sociedad. La imprevisibilidad y la intensidad del evento hicieron que varios países respondieran de manera muy diferente. No hubo un patrón claro de política económica en el continente latinoamericano, las respuestas variaron ampliamente. Brasil fue el país campeón en aumentar el gasto público. Según la base de datos del Índice de Estímulo Económico COVID-19, el gasto público brasileño debido a la respuesta a la epidemia fue del 12% del PIB. En promedio, los países gastaron el 6,3% del PIB y la mediana fue del 4%. Para los países latinoamericanos, el gasto promedio fue del 4% del PIB y la mediana fue del 2,7%.



Existe cierta correlación entre el gasto público con la epidemia y el número de muertes por cada 100.000 habitantes; para los países de América Latina la correlación es del 49%. Sin embargo, esta alta correlación la producen tres países que gastaron muy poco y con muy pocas muertes: Uruguay, Costa Rica y Paraguay.



Para los demás países de América Latina, la correlación es muy baja y no significativa.



El gasto público, sin embargo, pudo reducir la recesión de la economía. Al menos existe una correlación entre el gasto público y la actividad económica. Mi colega del IBRE, Bráulio Borges, demostró que cada punto porcentual (p.p.) de gasto reduce la caída de la economía en ¼ de p.p.



Como hemos visto, América Latina gastó un promedio del 4% del PIB, mientras que Brasil gastó el 12%. Así, hay un superávit brasileño de 8 p.p. del PIB. Esta sobreextensión redujo nuestra caída de producto, en comparación con el grupo de control de las economías latinoamericanas, en 2 puntos porcentuales.



Según las Perspectivas de la economía mundial del FMI de octubre de 2020, la economía brasileña caerá un 4,7% en 2020 (la misma previsión en el Macro Bulletin del IBRE), mientras que América Latina, excluido Brasil, caerá un 9,8%. Si tuviéramos gastos como los de nuestros pares latinoamericanos, nuestra caída hubiera sido del 6,7% en lugar del descenso del 4,7% que es probable que se produzca (en marzo, el IBGE dará a conocer el resultado de la economía en el cuarto trimestre, cuando conoceremos el desempeño en el año cerrado de 2020).

Evidentemente, este gasto más liberal tiene sus costos. De acuerdo a la misma base de datos, el crecimiento de la deuda pública brasileña en 2020, en comparación con 2019, fue de 12 puntos porcentuales del PIB, en comparación con los 3,5 p.p. del PIB de América Latina.



Es sorprendente que este gasto se haya producido en un momento en el que se considera al presidente de extrema derecha y al ministro de Economía como el más liberal que hemos tenido.



Sabemos que el Congreso jugó un papel decisivo en la aprobación del paquete fiscal, en particular la ayuda de emergencia. Tenemos un ejemplo más de lo que desde esta columna hemos llamado el “contrato social por la redemocratización”. La sociedad, a través de sus representantes, decidió gastar mucho y aumentar la deuda pública para hacer una política fuertemente contracíclica, la más contracíclica del continente, con el objetivo de ayudar a las personas a enfrentar mejor la epidemia.



Los tipos de interés bajísimos y la situación excepcional permitieron este comportamiento del Congreso Nacional. Sin embargo, en los próximos años llegará la factura. Tendremos que reducir la deuda pública.



Nuestro agujero fiscal es alto. Según los cálculos de mis compañeros del IBRE, Luana Miranda y Vilma Pinto, el déficit primario —ya considerada la situación cíclica de la economía— es aproximadamente el 1% del PIB. El déficit primario es la diferencia entre el gasto no financiero del Estado y los ingresos totales por impuestos, tarifas y contribuciones.



Como tenemos un alto nivel de endeudamiento, será necesario que durante los próximos años, construyamos un superávit primario consolidado del sector público. ¿De cuánto? El costo real de la deuda pública debe tener un interés de 4-5% anual. El posible crecimiento de la economía, en condiciones normales de temperatura y presión, es del orden del 2%. Por lo tanto, para que la deuda no crezca como proporción del PIB, el superávit debe ser aproximadamente del 2-3% del PIB. Como tenemos un déficit de alrededor del 1% del PIB, ¡nuestro agujero fiscal es del 3-4% del PIB!



En los próximos años, el Congreso Nacional tendrá un largo trabajo. Habrá que negociar medidas —aumento de impuestos y reducción de exenciones fiscales y gasto público— que generen una ganancia fiscal del 3-4% del PIB, o R $ 210 a R $ 280 mil millones. No será sencillo ni indoloro. Pero la alternativa parece peor.



En 2020 surgió una inflación que hace solo 6 meses no se esperaba. El IPCA debió haber cerrado el año por encima del 4%, mientras que en junio las expectativas se acercaban al 2%.



La inflación fue el resultado de cuatro choques que se espera que en 2021: los precios de las proteínas suben debido a la gripe porcina africana, que diezmó el 40% del rebaño chino en 2019; el aumento de los precios de las materias primas a raíz de la fuerte recuperación de China en 2020, después de que la economía se estancara en el primer trimestre; devaluación del tipo de cambio en 2020 debido a los impactos de la epidemia en economías emergentes y mayor fragilidad fiscal en Brasil, como hemos visto; y un ciclo de inventario en la industria y el comercio minorista, luego de la repentina desaceleración económica en el segundo trimestre de 2020.



Se espera que estos choques retrocedan en 2021 y la inflación, luego de alcanzar un máximo de 6% anual en los 12 meses acumulados en mayo, caiga y debería cerrar el año en 3.5%. Sin embargo, si el Congreso no inicia una discusión más seria del agujero fiscal —y la próxima oportunidad es en la discusión de la Ley de Presupuesto Anual 2021, que se llevará a cabo en febrero y marzo—, podemos cerrar el año con una inflación entre 4 % y 5%.



En este escenario, el dragón de la inflación regresará lentamente aquí. Como ilustran Argentina y Venezuela, la inflación está lejos de ser algo superado en el continente latinoamericano.

(*) Investigador asociado en FGV IBRE (Fundación Getulio Vargas, Instituto Brasilero de Economía) para Revista Cojuntura Económica.