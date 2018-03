La fuerza de la decencia

Todavía no sabemos si esto se traducirá en un cambio político. Pero podemos estar en medio de un momento transformador.

Se puede ver el cambio abrupto hacia la decencia en el surgimiento del movimiento #MeToo; en cuestión de meses, el terreno que parecía inamovible cambió, y los poderosos depredadores sexuales comenzaron a enfrentar consecuencias que acabarían con su carrera.

Puede verse también en las reacciones a la masacre de la escuela Parkland. Por ahora, al menos, la reacción habitual a los asesinatos en masa —un día o dos de los titulares, luego una especie de encogimiento colectivo de parte de la clase política y un regreso a su obediencia normal al lobby de las armas— no está funcionando.

En cambio, la historia se mantiene en la parte superior de las noticias, y asociarse con la NRA (National Rifle Association) comienza a parecerse al veneno político y comercial que debería haber sido todo el tiempo.

Y yo diría que además se puede ver en las urnas, donde los políticos duros de la derecha en los distritos republicanos usualmente confiables siguen siendo derrotados gracias al creciente activismo de los ciudadanos comunes.

Por cierto, esto no es lo que muchos —y en especial los comentaristas políticos— esperaban. Después de las elecciones de 2016, muchos medios de comunicación parecían demasiado dispuestos a suponer que el Trumpismo representaba al Estados Unidos real, aunque Hillary Clinton había ganado el voto popular y —de hecho, sin la intervención rusa y la carta de James Comey (ex director del FBI)— seguramente habría ganado el voto electoral.

Los científicos políticos tienen un término y una teoría para lo que estamos viendo. Así es como funciona: cuando las personas ven el status quo como inamovible, tienden a ser pasivas, incluso si ellas mismas están insatisfechas.

De hecho, es posible que no quieran revelar su descontento o admitirlo por completo. Pero una vez que ven a los demás tomar una postura visible, todos obtienen más confianza en su disenso y se vuelven más dispuestos a actuar en consecuencia, y con sus acciones pueden inducir la misma respuesta en los demás, causando una reacción en cadena.

Esta reacción en cascada explica cómo enormes trastornos políticos pueden surgir rápidamente, aparentemente de la nada. Los ejemplos incluyen las revoluciones que barrieron Europa en 1848, el colapso repentino del comunismo en 1989 y la primavera árabe de 2011.

Ahora, nada dice que tales "cascadas" tengan que ser positivas en sus motivaciones o en sus resultados. El período 2016-17 claramente representó una especie de Alt-Right Spring — ¿primavera para los fascistas? — en el que los supremacistas blancos y los antisemitas se envalentonaron no solo por la elección de Donald Trump, sino por la evidencia de que había más personas de ideas afines de las que nadie se había dado cuenta, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Mientras tanto, los historiadores han descrito 1848 como un punto de inflexión en el que la historia de alguna manera no pudo cambiar: al final del día, los antiguos regímenes corruptos aún estaban en pie.

Sin embargo, creo que la oleada de indignación que ahora se está construyendo en Estados Unidos es enormemente alentadora. Y creo que todo va en aumento. El movimiento #MeToo, la negativa a hacer caso omiso de la masacre de Parkland, el nuevo activismo político de ciudadanos indignados (muchos de ellos mujeres) provienen de una percepción común: a saber, que no se trata solo de ideología, sino de que descansa demasiado poder en manos de hombres que simplemente son malas personas.

Al mismo tiempo, lo que me llama la atención acerca de la reacción a esta creciente reacción negativa no es solo su vileza, sino su cojera. La respuesta de Trump a Parkland: ¡armamos maestros!, No fue solo estúpido, fue cobarde, un intento de eludir el problema, y creo que mucha gente se dio cuenta de eso.

O tenga en cuenta como el partido republicano de Missouri ha respondido a la acusación del gobernador Eric Greitens, acusado de tratar de chantajear a su amante con fotos de desnudos: culpando a ... George Soros. No estoy inventando esto.

O considere la creciente locura de discursos de luminarias de derecha como Wayne LaPierre de la NRA. Han renunciado prácticamente a presentar argumentos de fondo para sus ideas a favor de discursos sobre supuestos socialistas que tratan de quitarles la libertad. Es algo aterrador, pero también es algo quejumbroso; es como suena la gente cuando saben que están perdiendo la discusión.

Nuevamente, no hay garantía de que las fuerzas de la decencia ganen. En particular, el sistema electoral de Estados Unidos se manipula en realidad a favor de los republicanos, por lo que los demócratas necesitarán ganar el voto popular por algo así como 7 puntos porcentuales para tomar la Cámara. Pero estamos viendo un levantamiento real aquí, y hay muchas razones para esperar que el cambio llegue.