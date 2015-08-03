Fuerte caída de los precios del petróleo

Tanto la cotización del barril de petróleo Brent, el que toma como referencia Ancap, como el WTI sufrieron marcados descensos durante el séptimo mes del año. En el primer caso el desplome fue de 17,99%, al tiempo que en el segundo caso la baja llegó al 20,77%.

El bolsa de Nueva York tuvo una semana volátil aunque culminó en terreno positivo, en medio de la preocupación por China y con algunos datos positivos de la economía y de empresas estadounidenses. El Dow Jones subió 0,69%, el Nasdaq 0,78% y el S&P 500 un 1,16%.

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