Fuerte ajuste a la baja del tipo de cambio

La caída semanal de 1,09% fue la más pronunciada desde noviembre de 2014.

El precio del dólar en el mercado local se mantuvo la semana pasada con la misma fuerte tendencia bajista con la que había finalizado la semana previa, con un circuito que mostró una marcada disposición vendedora, aunque perdió fuerza hacia el final de la jornada del viernes.

Los desplomes en Brasil, las mayores tasas convalidadas por el Banco Central (BCU) por las Letras de Regulación Monetaria en pesos, el anuncio de aumento de los encajes a los bancos por parte del BCU, junto a un ajuste lógico tras los máximos alcanzados, explican la mencionada presión vendedora de los agentes que operan en el mercado local.

Sin embargo, luego de tocar un mínimo de $ 31,65 el viernes, parece que dicho nivel fue considerado como un posible "piso" para el tipo de cambio, pues casi de forma inmediata rebotó y comenzó a subir, para cerrar operándose en $ 31,91.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se promedió el viernes en $ 31,791, lo que implicó un descenso semanal de 1,09%, el más fuerte desde noviembre de 2014. En dicho nivel, el tipo de cambio acumula una caída de 1,57% en marzo y un incremento de 6,42% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) redujo un 0,77% la pizarra en la semana a $ 31,40 la compra y $ 32,40 la venta.

El BCU realizó ventas al contado (spot) por US$ 5 millones y US$ 25 millones a siete días de plazo (forward).

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