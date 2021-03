Por qué fracasó la desregulación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nadie está completamente preparado para un desastre natural. Cuando azotan huracanes, ventiscas o tsunamis, siempre revelan debilidades: no planificar, no invertir en precauciones.

El desastre en Texas tras los cortes de electricidad a raíz de las tormentas de nieve de los últimos días, sin embargo, fue diferente. El colapso de la red eléctrica de Texas no solo reveló algunas deficiencias. Mostró que toda la filosofía detrás de la política energética del estado está equivocada. Y también mostró que el Estado está dirigido por personas que recurrirán a mentiras descaradas en lugar de admitir sus errores.



Texas no es el único estado con un mercado de electricidad en gran parte desregulado. Sin embargo, ha impulsado la desregulación más que nadie. Hay un límite superior en los precios de la electricidad al por mayor, pero es estratosféricamente alto. Y esencialmente no existe una regulación prudencial, no hay requisitos de que las empresas de servicios públicos mantengan la capacidad de reserva o inviertan en cosas como el aislamiento para limitar los efectos del clima extremo.



La teoría era que tal regulación no era necesaria porque la magia del mercado se encargaría de todo. Después de todo, un aumento en la demanda o una interrupción del suministro, que ocurrieron en el congelamiento profundo, generarán precios altos y, por lo tanto, grandes ganancias para cualquier proveedor de energía que logre seguir operando. Por tanto, debería haber incentivos para invertir en sistemas robustos, precisamente para aprovechar eventos como los que acaba de vivir Texas.



La política energética de Texas se basó en la idea de que se puede tratar la electricidad como los aguacates. ¿Recuerda la gente la gran escasez de aguacates de 2019? La creciente demanda y una mala cosecha en California provocaron un aumento de los precios, pero nadie pidió una investigación especial y nuevas regulaciones para los productores de aguacate.



De hecho, algunas personas no ven nada malo en lo que sucedió en Texas la semana pasada. William Hogan, el profesor de Harvard ampliamente considerado el arquitecto del sistema de Texas, afirmó que los aumentos drásticos de precios, aunque "no convenientes", eran la forma en que se suponía que funcionaba el sistema.

Pero los kilovatios-hora no son aguacates, y hay al menos tres grandes razones por las que fingir que lo son es una receta para el desastre.



Primero, la electricidad es esencial para la vida moderna de una manera que pocos otros productos pueden igualar. Tener que prescindir de las tostadas de aguacate no te matará; tener que ir sin electricidad, especialmente cuando su casa depende de ella para la calefacción, puede.



Y es sumamente dudoso que incluso la perspectiva de ganancias altísimas durante una escasez ofrezca a los proveedores de energía un incentivo suficiente para tener en cuenta los enormes costos humanos y económicos de un apagón prolongado.



En segundo lugar, la electricidad es suministrada por un sistema, y la inversión preventiva de un jugador en el sistema no sirve de nada si los otros jugadores no hacen lo mismo. Incluso si el propietario de una central eléctrica de gas aísla y acondiciona sus turbinas para el invierno, no puede funcionar si el gasoducto que suministra su combustible, o la boca del pozo que proporciona el gas, se congelan.



Entonces, ¿el libre mercado asegura que todo el sistema funcione bajo estrés? Probablemente no.



Por último, pero no menos importante, un sistema que depende de los incentivos que ofrecen los precios extremadamente altos en tiempos de crisis no es viable ni práctica ni políticamente.



Al principio, los tejanos que no perdieron el poder en el gran congelamiento se consideraron afortunados. Pero luego llegaron las facturas, y algunas familias se vieron cobradas miles de dólares por unos días de electricidad.



Es probable que muchas familias no puedan pagar esas facturas, por lo que potencialmente estamos ante una ola de quiebras personales. E incluso aquellos que no se enfrentan a la ruina están, como era de esperar, indignados.



Posiblemente, el comentario más revelador de la crisis de Texas hasta ahora fue un tuit del senador Ted Cruz (republicano por Cancún), quien dijo que "ninguna compañía eléctrica debería obtener ganancias inesperadas debido a un desastre natural" y pidió "Reguladores estatales y locales" para "prevenir esta injusticia".



El senador, que no es conocido por su autoconciencia, puede que no se dé cuenta de lo que hizo allí. Pero si incluso Ted Cruz cree que los reguladores deben evitar que las compañías eléctricas obtengan ganancias inesperadas en un desastre, lo que elimina cualquier incentivo financiero del sector privado para prepararse para tal desastre. Y eso, a su vez, destruye toda la premisa detrás de la desregulación radical.



Entonces, ¿los republicanos que ocupan todos los cargos estatales de Texas aprenderán de esta debacle y reconsiderarán todo su enfoque de la política energética? Por supuesto no. Su reacción inmediata fue culpar falsamente de la crisis a la energía eólica y arremeter contra los defensores de un Green New Deal, es decir, la inversión pública en infraestructura energética, que es exactamente lo que Texas necesita.



Y una cosa que definitivamente hemos aprendido en los últimos meses es que una vez que los políticos se comprometen con una Gran Mentira, ya sea que se trate de epidemiología, economía o resultados electorales, no hay vuelta atrás.

Pero mientras que el complejo político-mediático de derecha no puede ni aprenderá nada de la debacle del poder en Texas, el resto de nosotros sí podemos. Se nos acaba de ofrecer una visión clara del lado oscuro (y frío) del fundamentalismo del libre mercado. Y esa es una lección que no debemos olvidar.