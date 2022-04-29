Evidencias de sólida recuperación detrás de los magros datos del PIB en EE.UU.

HABRÍA FUNDAMENTOS PARA UNA FIRME RECUPERACIÓN

La Casa Blanca trató de descartar la caída del producto interno bruto como resultado de las peculiaridades de los datos que no reflejaban la solidez general de la economía.

the new york times

La economía de Estados Unidos se contrajo en los primeros tres meses del año, ya que las restricciones de suministro en el país, la escasez de demanda en el extranjero y la rápida inflación en todo el mundo pesaron sobre una recuperación resistente.

El producto interno bruto, ajustado por la inflación, cayó un 0,4% en el primer trimestre, según el Departamento de Comercio. Fue la primera caída desde los primeros días de la pandemia y una fuerte reversión del rápido crecimiento del 1,7% en los últimos tres meses de 2021.

Pero la cifra negativa ocultó la evidencia de una recuperación que, según los economistas, sigue siendo fundamentalmente sólida. La disminución (1,4 % sobre una base anualizada) se debió principalmente a la forma en que se calcularon los inventarios y el comercio, así como a la reducción del gasto público a medida que disminuyen los esfuerzos de ayuda por el COVID-19. Las medidas de la demanda subyacente mostraron un sólido crecimiento.

Lo más importante es que el gasto de los consumidores, el motor de la economía estadounidense, creció un 0,7 % en el primer trimestre a pesar del aumento de los precios de la gasolina y la ola del coronavirus, que restringió el gasto en restaurantes, viajes y servicios similares en enero.

“El gasto del consumidor es el portaaviones en medio del océano; simplemente sigue avanzando”, dijo Jay Bryson, economista jefe de Wells Fargo.

Aun así, esa resiliencia podría ponerse a prueba en los próximos meses, ya que la inflación más rápida en cuatro décadas continúa cobrando un precio. Los precios al consumidor aumentaron a una tasa anual del 7% en el primer trimestre, y los ingresos después de impuestos de los estadounidenses, ajustados por inflación, cayeron por cuarto trimestre consecutivo.

La proporción de estadounidenses que mencionan la inflación como el problema financiero doméstico más importante alcanzó un récord en una encuesta de Gallup publicada el pasado jueves. Un total del 46 % calificó sus finanzas personales de manera positiva, por debajo del 57 % de hace un año, cuando la mayoría de los hogares se beneficiaban recientemente de rondas de ayuda federal directa.

A pesar de esa perspectiva sombría, los precios más altos aún no han disminuido la disposición de los consumidores a gastar. Pero eso cambiará si la inflación sigue superando las ganancias de los ingresos, dijo Beth Ann Bovino, economista jefe para Estados Unidos de S&P Global. La tasa de ahorro en el primer trimestre cayó por debajo de su nivel previo a la pandemia por primera vez, ya que los consumidores ahorraron menos para seguir gastando.

“Hay un punto de inflexión”, dijo. En algún momento de este año, agregó, "espero ver que los hogares comiencen a responder ya sea bajando la cotización, buscando ofertas, estando menos dispuestos a pagar precios más altos".

En Melting Pot, una cadena nacional de casi 100 restaurantes de fondue, los ingresos cayeron a principios de enero debido a que el aumento de los casos de coronavirus mantuvo tanto a los comensales como a los empleados en casa. Pero las reservas se recuperaron rápidamente y el Día de San Valentín, "nuestro Super Bowl", dijo el director ejecutivo Bob Johnston, fue el más fuerte registrado. Las ventas de esta primavera aumentaron un 40 % o más desde 2019, y el crecimiento sería aún mayor si los franquiciados pudieran contratar a suficientes personas.

“No podemos satisfacer la demanda”, dijo Johnston. “Necesitamos más miembros del equipo, y estamos luchando por mantener la banca llena”.

The Melting Pot está aumentando los salarios para atraer trabajadores y está pagando más por muchos ingredientes. Ha podido aumentar los precios para compensar los costos más altos sin perder negocios, pero Johnston dijo que no sabía cuánto tiempo continuaría.

“Tratamos de ser muy cuidadosos con eso y no confiar demasiado en que podemos seguir subiendo los precios sin impacto”, dijo. “Podría haber una línea que no podamos ver, y no queremos cruzar esa línea”.

Los republicanos han aprovechado el aumento de los precios para criticar las políticas económicas del presidente Joe Biden. El informe sobre el PIB les dio espacio para aumentar esa crítica.

“La inflación acelerada, una crisis laboral y el riesgo creciente de una recesión significativa son los fracasos económicos característicos de la administración Biden”, dijo en un comunicado de prensa el representante Kevin Brady de Texas, el principal republicano en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.

La Casa Blanca trató de descartar la caída del producto interno bruto como resultado de las peculiaridades de los datos que no reflejaban la solidez general de la economía.

“Si bien la estimación de crecimiento del último trimestre se vio afectada por factores técnicos, Estados Unidos enfrenta los desafíos del COVID-19 en todo el mundo, la invasión no provocada de Ucrania por parte de Putin y la inflación global desde una posición de fortaleza”, dijo Biden en un comunicado después del comunicado.

De hecho, la debilidad del primer trimestre se relacionó en parte con la solidez de la recuperación de EE.UU. en comparación con el resto del mundo. Los minoristas estadounidenses han respondido a la demanda de los consumidores importando más. Al mismo tiempo, las exportaciones estadounidenses se han rezagado debido a un crecimiento económico más débil en el exterior. Como resultado, el déficit comercial se ha disparado, restando más de 3 puntos porcentuales al cambio en el producto interno bruto en el primer trimestre.

“La moraleja de la historia es que la ola ómicron, la guerra en Ucrania y los nuevos cierres en China fueron más costosos para el crecimiento en el extranjero que en casa”, dijo Diane Swonk, economista jefe de la firma de contabilidad Grant Thornton. “El gasto interno fue notablemente resistente. De hecho, se aceleró”.

La expansión más lenta del inventario redujo casi otro punto porcentual del crecimiento. Las empresas se apresuraron a acumular inventarios a fines de 2021 para asegurarse de que las interrupciones en la cadena de suministro no los dejaran con los estantes vacíos durante la temporada navideña. Eso significaba que no tenían que reabastecerse tanto como de costumbre en el nuevo año.

Una medida del crecimiento subyacente que excluye los efectos de los inventarios y el comercio aumentó un 0,6% en el primer trimestre, ajustado por inflación. Esa fue una modesta aceleración desde finales del año pasado.

Aun así, los economistas advirtieron que no se descarten los efectos de inventario y comercio por completo. Ambos reflejan los desafíos que enfrentan los productores nacionales para satisfacer la altísima demanda de los consumidores.

“Si estamos importando cosas en lugar de fabricarlas aquí, eso refleja que estamos exigiendo más de lo que podemos producir”, dijo Wendy Edelberg, directora del Proyecto Hamilton, un brazo de política económica de la Institución Brookings. “Sugiere que nuestra economía simplemente no tiene la capacidad para satisfacer la demanda”.

La Reserva Federal está tratando de controlar la demanda elevando las tasas de interés, lo que los políticos esperan que controle la inflación. Pero la invasión rusa de Ucrania y una nueva ronda de bloqueos por COVID en China han complicado su trabajo al prolongar las interrupciones del suministro, sobre las que el banco central puede hacer poco.

Matt Younger, dueño de una pequeña empresa de construcción en Annapolis, Maryland, está lidiando con largas demoras y precios más altos para casi todo lo que implica construir una casa: dos por cuatro, madera contrachapada, ventanas, puertas de garaje.

“Es como jugar un juego de ajedrez: tengo que adelantarme un par de pasos en todo en caso de que no pueda conseguir algo”, dijo.

Ahora, el aumento de las tasas de interés amenaza con enfriar el candente mercado inmobiliario. Las solicitudes de hipotecas han caído drásticamente, las ventas de casas nuevas y usadas también han disminuido, y la evidencia anecdótica de todo el país sugiere que las locas guerras de ofertas que caracterizaron el mercado de bienes raíces residenciales durante gran parte de los últimos dos años pueden estar comenzando a desvanecerse.

Sin embargo, hasta ahora nada de eso ha llevado a una desaceleración en el negocio de la construcción. La construcción residencial creció un 0,5% en el primer trimestre, solo un poco más lento que en el último trimestre de 2021, y las solicitudes de permisos de construcción aumentaron en marzo.

El constructor Younger dijo que había dejado de ofrecer contratos de precio fijo porque no podía estar seguro de cuánto costarían sus materiales. Eventualmente, sospecha, algunos clientes de renovación reducirán los proyectos para ajustarlos a sus presupuestos. Pero en términos de casas nuevas, hay tal escasez de viviendas en el área de Washington que duda que la demanda se agote, e incluso si las ventas disminuyen, siempre puede alquilar las casas que está construyendo.

Sin embargo, más arriba en la cadena de suministro, algunas empresas están siendo exprimidas.

Marilyn Santiago dirige Creative Architectural Resin Products, un fabricante de vigas de madera de imitación, contraventanas y otros elementos decorativos para el hogar con sede en Florida. Santiago, como Younger, ha visto dispararse los costos de sus materiales en los últimos meses. Pero ha tenido problemas para pasar esos aumentos a sus clientes constructores de viviendas porque están buscando formas de mantener bajos sus propios costos.

Los retrasos en la construcción también están causando estragos en los negocios de Santiago. Por lo general, sus productos no se pueden instalar hasta después de las ventanas de una casa, y con las ventanas pendientes de pedido en todo el país, su almacén está repleto de piezas terminadas que deberían haberse entregado hace meses.

Ahora Santiago está considerando obtener un nuevo almacén, pero los precios del almacenamiento también se han disparado.

“Es como si todos se estuvieran aprovechando de la situación, y nosotros, como propietarios de pequeñas empresas, somos básicamente el saco de boxeo del mundo de la oferta y la demanda”, subrayó.

