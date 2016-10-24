Esperan que el dólar siga en el niveles de $ 28

El BCU ha efectuado fuertes compras, y es muy probable que lo mantenga para evitar bajas bruscas.

La barrera de los $ 28 parece ser una barrera que el Banco Central (BCU) no está dispuesto a que perfore el precio del dólar, al menos es lo que se desprende con sus recientes intervenciones, en las que se ha efectuado enormes compras, y se espera que esta tónica se mantenga esta semana, con una persistente presión vendedora.

La autoridad monetaria adquirió casi US$ 140 millones la semana pasada, para contener el ritmo bajista, y evitó que la divisa bajara de $ 28.

Como suele suceder cada vez que el Central interviene tan fuerte, el mercado reacciona aumentando la disposición vendedora.

A esto se le suma el hecho de que los inversores están, de forma paulatina, haciendo un cambio en sus portafolios de inversión, optando cada vez más por los instrumentos nominados en moneda nacional.

Además, en un contexto de mínima volatilidad, varios agentes aprovechan el leve aumento de variaciones de precios que se puedan dar para realizar algunas operaciones de "trading".

Dólares. Foto: Reuters

TIPO DE CAMBIO