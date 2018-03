Se espera que el dólar siga la tendencia a nivel global

La divisa estadounidense acompañó en el mercado local la tendencia presentada a nivel global, y se espera continúe este comportamiento durante esta semana.

A nivel local, el dólar se negoció el viernes en $ 28,401, con un aumento de 0,07%; con ello registró una suba semanal de 0,15%. Como consecuencia, acumula un aumento de 0,31% en lo que va del mes y reduce su caída a 1,26% en el año.

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo el miércoles en la Asociación de Dirigentes de Marketing, que "las intervenciones del BCU han tenido un efecto de estabilidad, absorbiendo los excesos (que provoca la volatilidad global) en una dirección u otra".

Con tal objetivo, durante la semana el BCU compró US$ 38,4 millones (en tan solo una jornada); en lo que va de marzo lleva adquiridos US$ 69 millones y esta cifra asciende a US$ 1039,7 millones si se considera desde inicio de año.

La principal presión sobre el dólar se espera que surja desde el mercado exterior, en tanto este miércoles se reunirá la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Producto de esta reunión, los inversores esperan que se de una alza en las tasas de interés, y eso generará cambios en las expectativas, lo que impactará sobre la divisa.