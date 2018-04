Se espera que el dólar continúe debilitado

El tipo de cambio continúa con una clara tendencia descendente, y no hay indicios de que su rumbo vaya a cambiar.

El dólar estadounidense finalizó por tercera semana consecutiva en descenso, esta vez cayó un 0,37% al negociarse el viernes en $ 28,151. Con ello acumula una caída de 0,72% en lo que va del mes y un descenso de 2,13% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU) continúa siendo protagonista en el mercado, y durante esta semana intervino en todas las sesiones a excepción del viernes. Adquirió US$ 96 millones, un 51,4% del total operado en la semana, en el mes lleva comprados US$ 232,1 millones, y si consideramos desde inicio de año, esta cifra llegó a US$ 1.510 millones.

A nivel internacional el billete verde registró un leve repunte en las últimas sesiones, apoyado en el optimismo por el mejor rendimiento que han registrado los bonos de EE.UU., así como en las expectativas de mayores alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. Estos hechos han dejado de lado la incertidumbre respecto a la política comercial y los conflictos políticos de Estados Unidos, y dependiendo su evolución será la presión que generará sobre el dólar a nivel local.