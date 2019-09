Escepticismo en Wall Street ante las Startups

The New York Times

Los inversores multimillonarios de Silicon Valley, los fundadores vestidos con zapatillas esperaban enormes ventas de acciones para convertir a compañías como Uber, Lyft y WeWork en una nueva generación de gigantes corporativos.

No ha resultado del todo así. La semana pasada, WeWork pospuso su oferta pública inicial planificada. Uber y Lyft vendieron acciones a principios de este año solo para ver colapsar sus precios. Los inversores echaron un vistazo y retrocedieron, viendo empresas demasiado caras sin perspectivas de ganar dinero en el corto plazo, en algunos casos dirigidas por ejecutivos no probados.



El rechazo amenaza el enfoque preferido de Silicon Valley para construir empresas. La fórmula se basa en grandes cantidades de dinero de los capitalistas de riesgo para cubrir las pérdidas con la expectativa de que los inversores de Wall Street eventualmente compren acciones y enriquezcan a todos. Si los fondos mutuos y los fondos de pensiones ya no están dispuestos a comprar una vez que las compañías se hacen públicas, es poco probable que las nuevas empresas encuentren financiación.



"Cuando el mercado de OPI está sufriendo, tiene un efecto dominó en las valoraciones y los acuerdos de capital de riesgo", dijo Steven Kaplan, profesor de finanzas y emprendimiento en la Universidad de Chicago. Si persiste, eso podría dificultar que las startups recauden dinero, dijo.



Gran parte de la preocupación reciente se ha dirigido a WeWork, una empresa de oficinas compartidas con sede en Nueva York. Cuando comenzó a acercarse a los inversores del mercado de valores, la compañía reveló pérdidas de US$ 1.37 mil millones en la primera mitad de 2019. Los inversores también cuestionaron las transacciones financieras del director ejecutivo de WeWork, Adam Neumann, y la contabilidad de la compañía.



La pasada semana, Neumann renunció bajo la presión de directores e inversores. Ahora no está claro cuándo volverá la empresa al mercado.



Uber, en comparación, redujo su precio esperado en mayo. Aun así, sus acciones han caído alrededor del 30% a medida que las pérdidas financieras de la compañía se han profundizado. En los tres meses hasta junio, la compañía dijo que perdió más de $ 5 mil millones y reportó su crecimiento de ingresos más lento en su historia.

Las acciones de su rival Lyft han caído un 40% desde el debut de la compañía en marzo.



La nueva empresa de acondicionamiento físico Peloton también ha reportado grandes pérdidas en su negocio de vender bicicletas de ejercicio de alta gama y clases de transmisión en vivo en los hogares de los usuarios. En el primer día de cotización de la acción, terminó un 11% por debajo de su precio de salida a bolsa.



Otras compañías han retrasado sus planes. Airbnb, el negocio de alquiler de vacaciones, dijo la semana pasada que no planeaba salir a bolsa hasta 2020, más tarde de lo esperado. Palantir Technologies, la firma de minería de datos que el inversionista multimillonario Peter Thiel ayudó a fundar, ahora no espera salir a bolsa durante años, porque puede continuar recaudando dinero de inversores privados, dijeron dos personas familiarizadas con sus planes.



No todas las ofertas destacadas han fracasado. Muchos listados más pequeños se han disparado. Entre los más grandes se encuentra la compañía de pinboards en línea Pinterest. Sus acciones han subido un 44% desde que salió a bolsa en abril.



Pero Pinterest fijó el precio de su OPI de manera conservadora, dijo a los inversores que estaba cerca de la rentabilidad y ha reducido sus pérdidas en los meses transcurridos desde que comenzó a cotizar en bolsa. Y la compañía está aumentando rápidamente los ingresos, que provienen de la publicidad.

Los inversores están comprando el futuro, así que ayúdelos a dibujar el futuro", dijo Rett Wallace, cuya firma, Triton Research, analiza las empresas de tecnología que se están haciendo públicas. “Puedes hacer eso con Pinterest. No puedes hacer eso con WeWork. Tampoco puedes hacer eso con Uber o Lyft ".