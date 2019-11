Entre escenarios inciertos y desafíos para el próximo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La doble jornada electoral celebrada en Uruguay y Argentina el pasado 27 de octubre marcó el mapa político, así como los desafíos y posibles impactos que deberá encarar el próximo gobierno. En función de los resultados obtenidos y las alianzas que se empiezan a delinear, los principales analistas políticos hablan de una probabilidad levemente superior de triunfo de Luis Lacalle Pou, ante el oficialismo encabezado por Daniel Martínez, de cara a la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.

Para el mercado, un triunfo de la oposición podría marcar un mayor sesgo hacia la apertura económica, con una presión al alza de los papeles emitidos por el gobierno, así como también una presión a la baja del tipo de cambio, que en lo que va del año el dólar ha aumentado 15%. A esto se le suman presiones contrapuestas desde el exterior sobre el tipo de cambio.



Los desafíos



Más allá del resultado, quien asuma el gobierno en marzo deberá priorizar ciertos retos, como la contención en primera instancia —y posterior reducción— del déficit fiscal que actualmente oscila en el 5% del PIB, así como la mejora en la situación laboral del país con la creación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo haciendo énfasis en el sector privado, ya que el desempleo ronda el 9% y viene en ascenso desde hace un año; también, le necesidad de procurar llevar los índices de inflación dentro de las metas fijadas, rango al que no se llega desde hace 18 meses.

Si bien el resultado de noviembre no augura cambios bruscos en los indicadores macroeconómicos, sí podrían observarse importantes movimientos en el tipo de cambio producto de la resonancia que aquí tiene la contienda electoral en la vecina orilla, donde la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández triunfó en primera vuelta el domingo 27 de octubre.



Argentina y Brasil



En la región, en tanto, es menos alentador, ya que la llegada al poder de Alberto Fernández, líder del Frente de Todos, fue recibida como negativa por el mercado debido a los antecedentes políticos del pasado gobierno, las restricciones cambiaras adoptadas y las futuras medidas que puedan adoptar.



Ese mismo domingo de elecciones, el actual gobierno argentino anunció la entrada en vigencia de una de las restricciones cambiaras más duras. Las nuevas disposiciones implican mayor control y restricción en cuanto a la compra de moneda americana y fijan como límite máximo 200 dólares al mes, si es por banco, o 100, en caso de que sea en efectivo. Esto se vuelve un punto clave de cara a la próxima temporada turística en Uruguay, donde no cabe dudas que la presencia de argentinos se verá seriamente mermada.

En este contexto, el peso se mantiene estable en Argentina, así como la bolsa y los papeles de referencia. Se espera, en tanto, que la brecha entre el dólar formal e informal crezca, a raíz de las mencionadas restricciones cambiaras y la incertidumbre que generan las políticas adoptadas por el nuevo gobierno en instancias pasadas.



Paralelamente en Brasil, el senado aprobó la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro y analiza una reforma tributaria con el fin de continuar con el impulso económico y acelerar el crecimiento del país fronterizo.

El mundo



En cuanto a la economía global, se aguarda expectante lo que pueda suceder en la próxima cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) cuya realización se canceló en Chile a raíz de la crisis en dicho país y al cierre de esta columna aún no se había confirmado nueva sede. En este evento está previsto discutir un plan de ejecución para que se proceda a retomar las conversaciones entre Estados Unidos y China.

Según indicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la firma del acuerdo podría suceder incluso antes de lo previsto, ya que tanto él como su par asiático, observan con gran optimismo la aprobación de esta primera fase de negociación. Desde China, incluso, esperan que este acuerdo permita mejorar sus principales indicadores macroeconómicos.

En el viejo continente, en tanto, se aplazó por tercera vez la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 31 de enero de 2020, con el objetivo de poder acordar las mejores condiciones posibles para ambas partes.



Recomendaciones



En este marco de incertidumbre económica y con expectativas acerca de lo que pueda acontecer en materia de tensión comercial, desde Corredor de Bolsa SURA, entendemos prudente continuar manteniendo una posición neutral entre Renta Fija y Renta Variable.



Conservamos, además, una visión positiva respecto a la inclinación hacia los mercados emergentes, y dentro de los mercados desarrollados marcamos una preferencia por Estados Unidos, en lugar de Japón y Europa.

Tras un escenario de definiciones electorales en Argentina, y una segunda vuelta en Uruguay con cierto favoritismo de la oposición, y múltiples desafíos para el próximo gobierno, así como volatilidad e incertidumbre en la vecina orilla, asesorarse para tomar las mejores decisiones resulta esencial.

En Corredor de Bolsa SURA contamos con un equipo de expertos en inversión y la experiencia de un grupo financiero líder en América Latina para brindar una estrategia a medida en función de las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.



(*) Vicepresidente de Wealth & Asset Management de SURA Asset Management Uruguay