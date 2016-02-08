El mercado local sigue optando por el dólar

El precio del dólar estadounidense en el mercado local sigue sin registrar ningún descenso semanal durante 2016, al haber avanzado por sexta semana consecutiva, esta vez un 0,8%, y no hay indicios de que la tendencia vaya a cambiar, al menos en el corto plazo.

Es que los inversores, con esta perspectiva, continúan mostrando una clara preferencia por la divisa estadounidense y activos nominados en dicha moneda, y siguen modificando sus portafolios de inversión.

Ni siquiera las mayores ventas semanales del Banco Central (BCU) en casi dos meses lograron contrarrestar la presión compradora de los agentes.

La autoridad monetaria realizó ventas totales por US$ 63,7 millones la semana pasada, las que estuvieron repartidas entre al contado (US$ 59,7 millones) y a futuro (US$ 4 millones).

El tipo de cambio alcanzó sucesivos máximos desde septiembre de 2002, y finalizó el viernes operándose a un promedio de $ 31,256. De esta manera, el dólar ya ha dado un salto de 4,63% en lo que va de 2016.

En tanto, el Banco República (BROU) subió un 0,79% la pizarra entre lunes y viernes y la ubicó en $ 30,75 y $ 31,75, compra y venta respectivamente.

Para esta semana, más corta por los feriados de Carnaval, se espera que la operativa sea más acotada, dado que muchos agentes se encontrarán de vacaciones, aunque también se espera que la disposición compradora continúe.

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El BCU realizó ventas semanales por US$ 63,7 millones