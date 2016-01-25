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El País Economía y mercado

El dólar sin indicios de cambio de tendencia

25/01/2016, 06:00
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Plantillas de un dólar durante su revisión el la Casa de la Moneda estadounidense en Washington, nov 14 2014. El dólar caía el lunes, mientras los inversores se preocupaban de que un rápido fortalecimiento de la moneda estadounidense pudiera llevar a la Reserva Federal a ser un poco más cautelosa sobre una subida de las tasas de interés este año. REUTERS/Gary Cameron NEGOCIOS-MERCADOS-DOLAR
GARY CAMERON

Los desplomes bursátiles, ante los temores por la desaceleración de la economía china y las caídas de los precios del petróleo, generaron una fuerte aversión al riesgo durante buena parte de la semana pasada, y el dólar fue una de las opciones buscadas por parte de los inversores, pues es considerado un activo de refugio.

Esto determinó un fuerte impulso sobre su cotización, y el mercado local no estuvo ajeno a dicha tendencia.

Se espera que, más allá de algunos vaivenes lógicos, se mantenga en dicha senda, pues no hay indicios de que la situación externa vaya a cambiar.

En el caso de nuestro país, se le suma el hecho de que los bancos están teniendo buenos niveles de liquidez. Esta semana es probable que se observe una reducción en la presión compradora dado que culmina el mes, momentos en que las instituciones deben cumplir con los encajes en el Banco Central (BCU).

Durante la semana pasada, el dólar interbancario fondo subió un 0,6% al operarse el viernes en $ 30,96 en promedio. En este nivel, la divisa acumula un avance de 3,64% en el mes.

En tanto, el Banco República (BROU) aumentó 0,64% la pizarra en la semana hasta $ 30,50 la punta compradora y $ 31,50 la punta vendedora.

El BCU tuvo una escasa intervención, apareciendo solamente en una ocasión en la que vendió US$ 3,7 millones al contado (spot).

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