EE.UU. y la inflación: ¿cómo sería un aterrizaje forzoso?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores



Días atrás, la Reserva Federal anunció que planea hacer que la política monetaria sea un poco menos fácil debido a las preocupaciones sobre la inflación. Parte de la cobertura de los medios hizo que pareciera un momento en el camino a Damasco, un repudio repentino de todo lo que Jerome Powell y sus asociados han estado diciendo. Pero si se lee la declaración de la Reserva Federal con atención, no tanto: la Fed sigue opinando que gran parte de la inflación reciente es transitoria... Está bien, ya no podemos usar esa palabra, así que, tal vez, ¿digamos que es fugaz?

El anuncio real dice: "Los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía han seguido contribuyendo a niveles elevados de inflación". Me suena fugaz. Y las proyecciones de la Fed aún incluyen una combinación de caída de la inflación con caída del desempleo.



Hay buenas razones para esa evaluación optimista. Pero la Fed se ha equivocado hasta ahora con respecto a la inflación. ¿Y si vuelve a salir mal?

Repasemos algo de historia. Aunque hablamos mucho de inflación en la década de 1970, el verdadero dolor llegó en la década de 1980, cuando la Fed de Paul Volcker trató de reducir la inflación. Tuvo éxito, pero a un precio enorme.



Lograr que la inflación subyacente se redujera a alrededor del 4% desde alrededor del 10%, implicó un gran aumento en el desempleo que tomó mucho tiempo para revertirse: la tasa de desempleo no volvió a su nivel anterior a Volcker hasta hacia el fin de la administración Reagan.



No está del todo claro si esta enorme ola de desempleo fue necesaria. Una investigación influyente que utiliza datos a nivel estatal sostiene que el factor principal en la desinflación de Volcker fue un gran cambio en las expectativas públicas que posiblemente podría haber ocurrido sin una recesión tan severa. Pero, por ahora, la hipótesis de trabajo para la mayoría de los economistas sigue siendo que se necesitó una recesión desagradable y sostenida para poner fin a la inflación de la década de 1970.



¿Estamos viendo algo similar en nuestro futuro? Probablemente no, por varias razones.



Por un lado, a pesar de los altos números de los titulares últimamente, es poco probable que la inflación subyacente para fines de 2022 se acerque a los niveles de 1980. Las medidas estándar actualmente no son confiables debido a la rareza de la pandemia: ¿quién diría que los autos usados podrían ocupar un lugar tan importante en las estadísticas? Pero posiblemente medidas más sólidas como la inflación de "precios rígidos" de la Fed de Atlanta o la "media recortada" de la Fed de Dallas sugieren que una desinflación en la gestión de Powell, si tiene que ocurrir, comenzaría desde el 3% o el 4%, no el 10% de Volcker. De hecho, el punto de partida para tal apretón sería aproximadamente el punto final del apretón de Volcker, lo que plantea la pregunta de por qué deberíamos molestarnos siquiera.



Incluso si asumimos que tendremos que reducir la inflación al 2% desde, digamos, 3% o 4%, eso es solo un tercio o un cuarto del ajuste de los años ochenta. Y hay razones para creer que el costo sería incluso menor de lo que implica esa comparación.



Varios economistas han sugerido que la inflación actual se parece más a la de 1946-48 que a la de 1970. Comparar los dos episodios es complicado, en parte porque no tenemos medidas estándar de la inflación subyacente que se remonta tan lejos, y la inflación general era inestable ya que las familias aún gastaban un tercio de sus ingresos en alimentos. Pero una forma aproximada de obtener algo como la inflación subyacente para la década de 1940 es observar los precios de los servicios, que eran mucho menos volátiles que los precios de los bienes.



Parece una disminución de 5 o 6 puntos en la inflación subyacente, aproximadamente comparable con lo que sucedió en la década de 1980. Pero el costo del desempleo elevado fue mucho menor.



Picos comparables, pero de duración mucho más corta en la década de 1940. Si contamos los "años-punto" de exceso de desempleo (un año de desempleo elevado de 1 punto porcentual cuenta como un año-punto), la desinflación de Volcker costó 14 años-punto, la desinflación de los años 40 sólo un tercio.



¿Por qué la diferencia? Para 1980, Estados Unidos había experimentado muchos años de alta inflación, por lo que era difícil convencer a la gente de que la era de la inflación había terminado. Eso no era cierto en la década de 1940, cuando algunos empresarios prominentes seguían apostando por el regreso de la Gran Depresión.



Entonces, ¿dónde estamos ahora? La inflación elevada ha estado ocurriendo durante menos de un año, lo que sugiere que debería ser relativamente fácil deshacerse de ella.



Es decir, en la medida que queramos. El objetivo de inflación del 2% de la Fed se estableció hace un par de décadas, basado en gran medida en análisis económicos que resultaron ser incorrectos, en particular la creencia de que situaciones en las que incluso las tasas de interés cero no eran lo suficientemente bajas como para generar pleno empleo sería extremadamente raro. De hecho, existe un muy buen caso en el que estaríamos mejor en promedio con un 3% o más de inflación de lo que estaríamos volviendo al 2%.



Por lo tanto, puede haber un verdadero dilema por delante. Supongamos que nos encontramos dentro de un año con una inflación del 3% y está claro que la Fed tendría que imponer al menos una recesión leve, que costaría cientos de miles, sino millones de puestos de trabajo, al menos por un tiempo, para obtener vuelve al 2%. ¿Sería ese un precio que valdría la pena pagar?

En este momento, la Fed está apostando a que este dilema no surgirá. Esperemos que sea correcto.