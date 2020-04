La economía política internacional y el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el escenario planteado, las propuestas lideradas por los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para reformas en organizaciones multilaterales cobraron importancia, aunque se hicieron pocos progresos después de que pasaron los peores momentos de la crisis. Sin embargo, los gobiernos cumplieron los compromisos de no repetir 1929, donde las políticas proteccionistas, las devaluaciones competitivas del cambio, las restricciones fiscales y monetarias prevalecieron durante el apogeo de la crisis de 2008-10.

La crisis actual asociada con la pandemia de COVID-19 no se puede comparar con 2008. Además de la tragedia de las muertes causadas por el virus, plantea desafíos para la formulación de políticas que garanticen el sustento de los grupos más frágiles en medio de la parálisis de la mayoría de las actividades económicas. En la declaración emitida por el G-20, los países declararon sus compromisos: proteger vidas; garantizar los trabajos e ingresos de las personas; preservar la estabilidad financiera; revivir el crecimiento; minimizar las interrupciones en el comercio internacional; ayuda a países que necesitan asistencia; y coordinar medidas de salud pública y financiera.



La carta de intención es positiva, pero falta la agenda de cómo se lograrán estos objetivos. Mientras tanto, se destacan dos temas en el campo de la economía política internacional.



El primero tiene un impacto directo en los programas para combatir la pandemia. Simon Evenett (2020) de Global Trade Alert publicó un inventario de medidas de protección arancelarias y no arancelarias para las importaciones y restricciones a las exportaciones de productos asociados con COVID-19. Brasil está en el grupo con un arancel promedio de importación entre 5% y 10% y en la lista de los 10 principales Barreras no arancelarias. Sin embargo, se observa que este no es un tema relevante, ya que los gobiernos, como lo ha hecho Brasil, pueden levantar las restricciones a las importaciones.



El principal problema son las restricciones a la exportación. En la Unión Europea, los principales proveedores de equipos / productos médicos son Alemania, Francia, República Checa y Polonia (1).



El 3 de marzo, Francia prohibió las exportaciones de máscaras para respirar, y al día siguiente, Alemania y la República Checa impusieron restricciones a otros productos. Las protestas de otros miembros de la Unión Europea, en particular de Italia, llevaron a que la Comisión Europea prohibiera, a partir del 15 de marzo, las restricciones a las exportaciones de productos médicos hospitalarios en el comercio intrarregional en la Unión, pero se permiten restricciones al comercio extrabloque. El problema es que otros países, como Estados Unidos (importan alrededor del 20% de los productos principales relacionado con COVID-19) puede tomar represalias, lo que tendrá efectos negativos en las cadenas de producción.



Sin embargo, el mayor riesgo está asociado con el suministro de productos a los países más pobres de Europa del Este, África del Norte y África Subsahariana, a los que se destina alrededor del 50% de las exportaciones europeas. ¿Estarán exentos de estas restricciones? Una respuesta a este problema requiere soluciones de carácter multilateral y no respuestas que exacerben las desigualdades en la capacidad de responder a la pandemia. Esta observación se aplica a todos los países. No se dio una respuesta clara a esta pregunta en el G-20.



En los Estados Unidos, el aumento en el costo de productos médicos dependiendo de la imposición de recargos a las importaciones chinas es motivo de preocupación en la lucha contra COVID-19 (2).



¿Los países responderán con políticas aislacionistas o buscarán cooperar y establecer una red de políticas comunes para garantizar el suministro de los insumos médicos necesarios? El problema es que la pandemia es, por definición, un problema global que requiere respuestas comunes. La alternativa es que viviríamos de forma aislada, lo que requiere cambios en nuestros hábitos y modos de producción.

Es a partir de este escenario que el segundo tema, China y la geopolítica, gana prominencia. Como señalaron Campbell y Doshi, los problemas de la geopolítica están y deben estar en un segundo plano, en el momento actual.

Sin embargo, señalan que los cambios en esta área son lentos, pero los eventos específicos indican cambios, por supuesto (3).



China piensa y actúa con estrategias a mediano y largo plazo y, a la luz de esto, creemos que algunos puntos deben destacarse para el caso de Brasil. En el episodio mencionado en Italia, China respondió a la llamada del gobierno italiano enviando máscaras, ventiladores y respiradores de inmediato. Hizo lo mismo para Serbia y otros países del continente europeo.



En América Latina, países como Perú y otros han recibido ayuda de suministros médicos de China. El gobierno chino ha anunciado que ayudará a 56 países africanos. En el caso de los Estados Unidos, llamó la atención la oferta de Jack Ma, uno de los fundadores del distribuidor de comercio electrónico Alibaba, de kits de prueba de COVID-19. Xi Jiping, quien ha estado detrás de escena desde el comienzo de la crisis en noviembre de 2019, comenzó a hablar sobre el papel de la ayuda de China en marzo, cuando la crisis en China estaba bajo control.



La estrategia china apunta, por un lado, a compensar su silencio y la forma en que ha tratado a los médicos chinos que advirtieron sobre la epidemia. Sin embargo, el objetivo principal, como los líderes del gobierno chino permiten ver entre líneas, es el papel de China como capaz de ocupar el liderazgo en el tema de la gobernanza global. ¿Cuáles son los activos chinos para este liderazgo?



El liderazgo de los Estados Unidos en la gobernanza global para definir la agenda global no se limitó a su poder militar y económico. Estados Unidos se presentó durante la Guerra Fría como el proveedor de seguridad y políticas que garantizaban la adhesión a los principios de las organizaciones económicas multilaterales para el crecimiento económico de los países.



Con el final de la Guerra Fría, Estados Unidos apostó por un mundo unipolar con valores de la economía occidental liberal y prácticas respaldadas por los principales organismos económicos multilaterales. La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 fue bienvenida y consolidaría el mundo unipolar. China, sin embargo, no siguió el "complot" predicho. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tiene como fondo principal el liderazgo de los segmentos de alta tecnología, ilustra este punto.



China es el mayor productor de máscaras quirúrgicas del mundo y ha expandido su capacidad diez veces, según el artículo mencionado anteriormente. Fabrica la mitad de los respiradores utilizados por los trabajadores de la salud y domina el mercado de ingredientes activos para la producción de antibióticos. El gobierno chino puede "construir una economía de guerra en la producción" más rápidamente que los países occidentales que necesitan ser miembros del sector privado. Por lo tanto, China tiene activos que le permiten liderar el suministro de bienes públicos mundiales para la pandemia.



La respuesta de los Estados Unidos no fue de liderazgo mundial, incluso después de que el gobierno reconoció la crisis. El hecho de que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos sean este año parece acentuar la estrategia del "América First" del presidente Trump. El electorado primero quiere que el gobierno garantice su seguridad. ¿Es posible que China asuma el papel de liderazgo global?



La estrategia china es exitosa en términos de ayuda humanitaria y al mismo tiempo asegura que las cadenas de suministros médicos se consoliden, con China en el centro. ¿Verán los países a China como un "líder mundial"? Creo que es poco probable que la ayuda de China en este momento garantice su lugar en la gobernanza global. Ayuda, pero no es suficiente. Entonces es posible que haya cambios en las elecciones en los Estados Unidos y que el nuevo presidente vuelva a presentar un discurso en el que se destaque el tema del papel de los Estados Unidos en la gobernanza global. Con respecto al tema de las cadenas de producción, el movimiento puede avanzar hacia el fortalecimiento del papel de China.



Sin embargo, los cambios en la geopolítica no son inmediatos. Uno de los activos que destaca China es la forma en que lidió con la epidemia, una vez reconocida. Esto la calificaría para tomar un papel activo en la definición de estrategias para combatir esta pandemia.



Existe un desacuerdo sobre este tema, ya que siempre se recuerda que tardó mucho tiempo en responder, aunque luego sus medidas parecen haber tenido efecto. Lo que destaca es la capacidad china de ofrecer suministros y personal, lo que puede hacer un factor muy diferenciador grande en el tema del liderazgo mundial si la pandemia afecta a los países más pobres de África y América Central.



Los temas de posibles cambios en la geopolítica mundial son parte de reflexiones sobre las estrategias de política exterior de un país. Por el momento, sin embargo, el punto principal para Brasil es volver a privilegiar su política de "realismo pragmático". Agendas de cooperación con vecinos sudamericanos para coordinar cómo transportará a las personas que existen en la frontera, ya que hay trabajadores que cruzan algunas de esas fronteras todos los días. Además de los trabajadores, existe el tránsito de flujos de mercancías por tierra, aire y río. En relación con los países extrabloque sudamericanos, es necesario que participe y proponga estrategias que contribuyan al control de la pandemia. La efectividad de las medidas para controlar el tráfico de personas, bienes y servicios requiere cooperación. De lo contrario, repetiremos 1918, o peor.

(*) Investigadora asociada en Fundación Getúlio Vargas y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de Uerj