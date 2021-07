La economía de Estados Unidos, ¿está demasiado caliente o demasiado fría?

the new york times (*)

Aquí va un acertijo: ¿qué es demasiado caliente y demasiado frío a la vez? La respuesta: la economía estadounidense en el verano de 2021. Ese es el hilo conductor que surge de los datos económicos, los cambios en los mercados financieros, las anécdotas de las empresas y las experiencias de la gente común que, al mismo tiempo, disfruta de mayores ingresos y enfrenta precios más altos y escasez.

A mediados de la economía de 2021, los empleadores están ofreciendo salarios más altos para atraer a los escasos trabajadores, los aeropuertos y los estacionamientos de automóviles están muy activos, y un informe del PIB que se publicará la próxima semana probablemente mostrará un crecimiento de gran éxito. También es una economía en la que la inflación está superando las ganancias salariales para muchos trabajadores, la proporción de la población que trabaja permanece muy por debajo de los niveles prepandémicos y los precios de los mercados de bonos indican un alto riesgo de volver a un crecimiento lento en los últimos años.



Esencialmente, la economía está teniendo más dificultades para reiniciarse de lo que parecía probable en los embriagadores días de la primavera, cuando muchos estadounidenses se vacunaban y los pagos de estímulo llegaban a las cuentas corrientes.



La administración Biden y la Reserva Federal están apostando a que pueden lograr una transición sin problemas a una economía que disfrute de la prosperidad sin una inflación frustrantemente alta. Pero para que eso suceda, será necesario resolver un enorme desajuste entre la demanda y la oferta de bienes y servicios en toda la economía. No está claro cuánto tiempo llevará eso.



"Creo que deberíamos haber esperado que hubiera fricciones para lograr que la economía se reabriera después de este impacto sin precedentes", dijo Karen Dynan, economista de Harvard y ex funcionaria de la Reserva Federal y el Tesoro. "Hemos visto serias fricciones y es totalmente razonable esperar que esas fricciones continúen".



La demanda de bienes y cada vez más servicios de los consumidores es excepcionalmente alta, ya que los estadounidenses gastan sus ahorros acumulados, los pagos de estímulo del gobierno y los salarios más altos. Las ventas minoristas fueron un 20% más altas el mes pasado que en junio de 2019.



Pero las empresas han tenido más dificultades para aumentar la producción para satisfacer esa demanda de lo que los meteorólogos esperaban en la primavera. Esto ha sido particularmente evidente en el caso de los automóviles, donde la escasez de microchips ha limitado la producción.

Pero la escasez de oferta es evidente en todo tipo de industrias. La última encuesta de fabricantes del Institute for Supply Management cita las quejas de los fabricantes de muebles, productos químicos, maquinaria y productos eléctricos sobre las dificultades para satisfacer la demanda.



Eso está generando una inflación de precios lo suficientemente pronunciada como para que sea ambiguo si los aumentos salariales realmente dejan a los trabajadores en una mejor situación. Las ganancias promedio por hora en el sector privado aumentaron más lentamente que el Índice de Precios al Consumidor en cada uno de los primeros seis meses del año.



Debido a las circunstancias únicas de la reapertura posterior a la pandemia, esos números probablemente subestimen el aumento salarial que ha experimentado un trabajador típico, pero la esencia es clara: los trabajadores están ganando salarios más altos, sí, pero también pagan más por las cosas que compran.



Gran parte de esto parece ser presiones inflacionarias “transitorias” que se prevé que disminuirán y, en algunos casos, se invertirán. Los cuellos de botella se resolverán: los precios de la madera han caído drásticamente en las últimas semanas, por ejemplo, y es posible que los precios de los automóviles usados finalmente se estabilicen en niveles altos. Pero también hay efectos de movimiento más lento que podrían reducir el poder adquisitivo de un dólar en los próximos meses.



Los alquileres están comenzando a subir de forma pronunciada, según diversas fuentes de datos. Y las empresas que enfrentan precios más altos por suministros y mano de obra pueden estar aún en las primeras etapas de trasladar esos costos más altos a los consumidores. El Índice de Precios al Productor, que rastrea los costos de los suministros y servicios que compran las empresas, subió un 1% en junio, una aceleración con respecto a abril y mayo. Esta es una señal de que las fuerzas inflacionarias aún pueden estar abriéndose camino a través de la economía.



El mercado laboral es el ejemplo más claro de un mercado que es a la vez demasiado caliente y demasiado frío.



Las empresas se quejan de la escasez de mano de obra y ofrecen todo tipo de incentivos para atraer trabajadores. Sin embargo, la tasa de desempleo es de un 5,9% similar a una recesión. Y la proporción de adultos en la fuerza laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo, ha sido esencialmente plana durante meses, sin lograr un progreso claro para regresar a su nivel anterior a la pandemia. Era del 63,3% en febrero de 2020, pero ha rebotado entre el 61,4% y el 61,7% durante más de un año.



Los individuos pueden estar tomando decisiones racionales para que ellos mismos no funcionen. Los trabajadores mayores pueden jubilarse unos años antes, por ejemplo, o las familias pueden decidir sobrevivir con un ingreso en lugar de dos. Pero en conjunto, los niveles deprimidos de participación de la fuerza laboral limitarán el potencial productivo de la economía.



Sobre todo, existe una gran incertidumbre sobre si la variante delta del coronavirus creará una nueva ola de interrupciones en el comercio, tanto a nivel nacional como en el extranjero en lugares con menos disponibilidad de vacunas.



¿Dónde deja todo eso a la economía estadounidense demasiado caliente y demasiado fría? Se ha trabajado mucho para permitir la reapertura de la economía y no hay escasez de demanda por parte de los estadounidenses que se sienten bien. Pero hasta que la economía pueda encontrar un nuevo equilibrio de precios, salarios, producción y demanda, las cosas no se sentirán bien.

(*) Neil Irwin, Senior economics correspondent for The New York Times