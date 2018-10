Donald y los negadores mortales

Las anteriores son las etapas de la negación climática. O tal vez sea incorrecto llamarlas etapas, pues los negadores en realidad nunca abandonan un argumento, sin importar qué tan plenamente haya sido refutado por la evidencia. Es mejor describirlas como afirmaciones falsas, de las que uno pensaría que ya se deshizo, pero que siguen regresando.

De cualquier modo, el gobierno de Trump y sus aliados —a la defensiva por otro huracán mortífero aumentado por el cambio climático y un amenazante informe de las Naciones Unidas— han utilizado todos esos malos argumentos en los últimos días. Diría que fue un espectáculo estremecedor, pero es difícil estremecerse estos días. No obstante, fue un recordatorio de que ahora nos gobierna gente que está dispuesta a poner en peligro la civilización en aras de la conveniencia política, sin mencionar las mayores ganancias para sus amigos del combustible fósil.

Sobre estas afirmaciones falsas: haciendo de lado los detalles, la multiplicidad misma de los argumentos para negar el cambio climático —la historia de los que lo niegan sigue cambiando, pero a fin de cuentas lo que no cambia es que no deberíamos hacer nada— es un indicador de que los que se oponen a la acción climática están debatiendo de mala fe. No están tratando seriamente de comprender la realidad del cambio climático ni la economía de las emisiones reducidas; su meta es mantener a los contaminadores en libertad para que contaminen tanto como sea posible y se aferrarán a lo que sea con tal de servir a ese fin.



A pesar de ello, vale la pena señalar hasta qué grado se han colapsado todos sus argumentos en años recientes.

Estos días, los negadores del cambio climático parecen haber dado un poco su brazo a torcer, temporalmente, con sus argumentos de que no pasa nada. El viejo truco de comparar las temperaturas con las de un año inusualmente cálido en 1998 para negar que el planeta se está calentando —que es como comparar los días de principios de julio con un día caluroso de mayo, y negar que existe lo que conocemos como verano— ha sido socavado por una serie de nuevas temperaturas históricas. Además, las masivas tormentas tropicales alimentadas por un océano que se calienta en aumento, han hecho que las consecuencias del cambio climático sean cada vez más visibles para la gente.

Así que la nueva estrategia es minimizar lo que ha ocurrido. Los modelos del cambio climático “no han sido muy exitosos”, declaró Larry Kudlow, asesor económico principal de la Casa Blanca. En realidad, sí lo han sido: el calentamiento global a la fecha está muy acorde con proyecciones pasadas. “Algo está cambiando y regresará a como estaba”, afirmó Donald Trump en el programa “60 Minutes”.



Tras admitir a regañadientes que tal vez la temperatura en el planeta sí está aumentando, los negadores del clima afirman estar convencidos de que los gases de efecto invernadero son los responsables. “No sé si es ocasionado por el hombre”, dijo Trump. Aunque parece que se ha retractado de sus afirmaciones anteriores de que el cambio climático es un engaño fraguado por los chinos, todavía ve enormes conspiraciones por parte de los científicos climáticos, quienes afirma “tienen una gran agenda política”.

Piensen en eso. Hace décadas, los expertos predijeron, con base en ciencia básica, que las emisiones aumentarían las temperaturas mundiales. La gente como Trump se rió. Ahora, la predicción de los expertos se ha hecho realidad y los negadores insisten en que las emisiones no son las culpables, que algo más debe estar impulsando el cambio y todo es una conspiración.

Es como si Trump sugiriera que los sauditas no tienen nada que ver con la desaparición de Jamal Khashoggi, quien se evaporó después de entrar a la Embajada de Arabia Saudita, y que lo asesinó un misterioso tercero.

Por último, hablando del costo de la política climática: he notado en el pasado cuán extraño es que los conservadores tengan una fe absoluta en el poder y la flexibilidad de las economías de mercado, pero afirmen que esas economías se destruirán por completo si el gobierno crea incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los argumentos apocalípticos sobre el costo de reducir las emisiones son particularmente extraños dado el tremendo avance tecnológico que ha habido en las energías renovables: el costo de la energía eólica y solar ha disminuido considerablemente. Mientras tanto, las plantas de energía que funcionan con carbón se han vuelto tan poco competitivas que el gobierno de Trump quiere subsidiarlas a expensas de las energías más limpias.

En resumen, aunque los argumentos de los negadores del cambio climático siempre fueron débiles, se han debilitado aún más. Incluso si realmente se habían dejado convencer por los negadores hace cinco o diez años, los acontecimientos posteriores debieron haberlo hecho reconsiderar.



Una forma de pensar en lo que está ocurriendo aquí es que es el mejor ejemplo de la corrupción trumpiana. Tenemos buenas razones para creer que Trump y sus compinches están vendiendo a Estados Unidos para obtener ganancias personales. Sin embargo, tratándose del clima, no solo están vendiendo a Estados Unidos, están vendiendo al mundo entero.