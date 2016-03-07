Dólar cae tras alcanzar máximos históricos

Se dio una semana de marcadas variaciones.

El tipo de cambio logró en dos ocasiones la semana pasada los niveles más altos desde que existe el peso uruguayo desde 1993, con un mercado local que mostró una fuerte y constante presión compradora.

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Sin embargo, luego de tocar dichos guarismos, la tónica cambió y registró dos marcadas caídas consecutivas, ante una reducción en la presión compradora y con muchos operadores aprovechando para tomar ganancias, tras haber comprado en niveles más bajos.

El dólar interbancario fondo se operó el viernes a $ 32,141 en promedio, un 0,04% por debajo del cierre del viernes previo, con lo que cortó una racha de nueve semanas consecutivas de ascensos. En dicho nivel, la divisa acumula un descenso de 0,48% en marzo y un aumento de 7,59% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) ubicó la pizarra el viernes en el mismo nivel de cierre de la semana anterior, $ 31,65 y $ 32,65 cada punta. Cabe destacar que la punta vendedora alcanzó el martes los $ 33,05.

El Banco Central debió intervenir en las primeras tres sesiones para evitar un alza mayor del dólar, aunque estuvo con ventas relativamente bajas: US$ 21,4 millones.

El Cierre