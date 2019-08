La dirección corporativa, los modelos de negocio y los robots

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

cuando se plantea ello, mi respuesta es invitarles a un ejercicio aparentemente muy sencillo: construir un robot.

El punto de partida es un kit de iniciación a la robótica que contiene todas las piezas para poder construir un robot. Todos los componentes están sin montar, y los miembros del directorio disponen de un tiempo limitado para armar el robot, programarlo y explorar su funcionamiento.



El comportamiento mayoritario entre los miembros de directorio es el que podemos denominar como “comportamiento orientado a la acción”. Los miembros del directorio se lanzan directamente al montaje, intentando averiguar la funcionalidad de cada una de las piezas y la forma adecuada de combinarla para dar vida a su robot.



Este proceso de exploración suele ser largo: faltan o sobran componentes, hay piezas que no encajan correctamente y, a menudo hay que deshacer y volver a montar. Nada de ello desanima a los participantes que van aprendiendo progresivamente. Tras unos veinte minutos logran colocar correctamente las piezas. El robot ya tiene forma.



Pese a este logro, todavía queda pendiente el cableado de los distintos componentes. De cada pequeño motor del robot, sale un cable que debe ser conectado a un pequeño cuadro de conectores situado en el cuerpo central. Todos los cables son iguales, no hay instrucciones y cada conector sólo está identificado por una letra y un número: A1, A2,… hasta C4. Los miembros de directorio redoblan esfuerzos y optan por probar las soluciones más lógicas: los conectores A corresponden a la cabeza y cuello, los B a los brazos, los C a las piernas. Una lógica aparentemente impecable que, al prender al robot, se demuestra que no es correcta. A partir de ahí comienza de nuevo el proceso, de prueba y error. Tras unos 15 minutos adicionales el robot ya es funcional. Tiempo total: 35 minutos. Resultados: un robot funcional y cinco miembros de directorio satisfechos.

Sin embargo, de vez en cuando, otro comportamiento emerge, al que he denominado “comportamiento orientado a la integración”. En este caso, mientras sus compañeros inician el montaje del robot, uno de los miembros del equipo tiende a separarse del grupo. Tras unos segundos de duda, toma su celular y comienza a buscar videos explicativos sobre cómo montar y configurar el robot. Tomando como criterio de búsqueda el nombre comercial del kit, en apenas un minuto es capaz de localizar al menos media docena de videos que de forma detallada exponen como culminar con éxito la tarea encomendada. Dos minutos más tarde, el resto de los compañero están siguiendo de forma detallada las instrucciones y en apenas cinco minutos más, el robot está operativo. Tiempo total: 8 minutos. Resultados: un robot funcional y cinco miembros de directorio satisfechos.



Estos dos comportamientos ilustran la forma en la cual los directorios abordan su función principal: la construcción de un portafolio de modelos de negocio. La aproximación más común implica que la organización dispone de la mayor parte de las capacidades clave precisas para el éxito, el montaje del robot en nuestro caso. A ello debemos añadir que estas capacidades deben ser ajustadas de forma dinámica mediante un proceso de aprendizaje basado en el método de prueba y error, tal y como se hizo con el cableado del kit. En otras palabras, la prueba y error es el procedimiento natural mediante el que construir relaciones en la organización; relaciones que implicar proveedores, socios de negocio, o las distintas funciones y unidades dentro de la empresa.



La aproximación minoritaria es radicalmente distinta. La premisa básica es que es a menudo no es necesario desarrollar el modelo de negocio mediante suma de capacidades y ajuste posterior por prueba y error. De hecho, es mucho más eficiente explorar en primer lugar los modelos de negocio existentes y si son los adecuados proceder a su imitación o incorporación al portafolio de modelos existentes. En palabras de uno de estos miembros “youtubers” del directorio: “para que reinventar la rueda y ya podemos acceder a las instrucciones”.



Esta doble aproximación tiene profundas repercusiones estratégicas. Los miembros de directorio que prefieren la segunda opción tenderán a explorar modelos de negocio existentes fuera de la organización en integrarlos de forma rápida mediante diversos modelos de asociación que pueden ir desde la adquisición hasta la participación en ecosistemas de emprendimiento o el uso de plataformas. Por el contrario, los miembros de directorio proclives a la primera opción impulsaran la construcción de modelos de negocio propios basados en capacidades ya existentes.



¿Cuál de estas dos modalidades es mejor? La respuesta es que todo directorio debe tener una representación adecuada de ambas aproximaciones, que depende de la volatilidad de su actividad. En sectores poco volátiles como la minería, el ratio puede ser de 5:1 en favor de la aproximación orientada a la ejecución. Si por el contario, la empresa compite en un sector muy volátil, el ratio podría ser perfectamente el opuesto. En otras palabras, la diversidad del directorio debe reflejar la diversidad deseada de los modelos de negocio bajo su responsabilidad. Y todo ello con una interpelación personal ¿Qué hubiese hecho usted para armar el robot?

(*) Director General de Innovación de IE University, y profesor de IE Business School.