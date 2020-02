El desafío de acelerar el crecimiento de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las estimaciones para el crecimiento del PIB brasileño en 2019, cuyo resultado se publicará a principios de marzo, son de alrededor del 1,1%, una pequeña desaceleración en relación con la tasa del 1,3% registrada en 2017 y 2018.

Teniendo en cuenta la gravedad de la recesión que experimentó el país entre el segundo trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, un período en el que el PIB cayó a una tasa trimestral anualizada del 3% por año, es evidente que la recuperación ha estado ocurriendo a un ritmo muy lento.



Otra evidencia incómoda es la tasa de desempleo, que sigue siendo alta, en el 11% de la fuerza laboral, pero en una tendencia descendente gradual de 0,4 puntos porcentuales, en promedio, en comparación con el mismo período del año anterior, como se observó en todo 2019.



El bajo crecimiento de la economía puede atribuirse en gran medida al bajo rendimiento de la industria, en particular las industrias extractivas, influenciadas por el accidente con una presa de relaves de mineral en Minas Gerais, y la industria manufacturera.



En los cuatro trimestres hasta septiembre del año pasado, estos dos segmentos cayeron 0,9% y 0,5%, respectivamente, mientras que la agricultura y los servicios avanzaron 2,0% y 1,1%. El consumo creció 7% en este período, con un impacto positivo en las ventas minoristas, que crecieron 3,9% en el año, principalmente de bienes duraderos, con énfasis en automóviles, con una expansión del 10%. La inversión aún crecía un 3,0% en los cuatro trimestres hasta septiembre de 2019, pero los últimos datos indican una disminución en el último trimestre del año.



El estímulo para el consumo de bienes duraderos y la construcción residencial ha sido dado por la fuerte expansión del crédito libre (en oposición al crédito dirigido, principalmente de los bancos públicos, que ha caído bruscamente) y por una tasa de interés real a niveles nunca antes registrados y que no se esperaba hasta mediados del año pasado.



Cuando se calcula por la inflación esperada, la tasa de interés proyectada para un año resulta en una tasa de interés real de menos del 1% por año. La tasa de interés real a 10 años más larga ha sido de poco más del 3% anual. Esta situación no ha cambiado incluso ante el reciente choque inflacionario, asociado con el aumento en el precio de la carne, debido al aumento repentino de las exportaciones a China, o la devaluación que llevó el tipo de cambio a más de R$ 4,30 por dólar, debido a un entorno externo más volátil. En gran medida, esta estabilidad en las expectativas e intereses refleja la credibilidad ganada por el Banco Central de Brasil en su misión de mantener la inflación bajo control.



Si bien la abundancia de liquidez internacional y las políticas monetarias expansivas de los países centrales también ayudan a explicar estos bajos niveles de tasas de interés, el eje de la política económica es el ajuste fiscal en curso y la posibilidad de que se mantenga. El déficit primario del sector público consolidado cayó del 1,6% al 0,9% del PIB en 2019. Con la reducción de la tasa de interés de la deuda pública, el déficit nominal se redujo del 7,1% al 5, 9% del PIB: recordando que en 2015 este déficit fue superior al 10% del PIB. La deuda pública cayó del 76,5% al 75,8% del PIB, después de haber crecido casi de manera continua desde 2014, cuando apenas superaba el 50% del PIB.



Ante una situación tan favorable como esta, ¿por qué la inversión ha tardado en reaccionar para agregar combustible a la demanda y garantizar la expansión de la oferta? Es importante señalar que el contexto externo, en el que prevalecen las incertidumbres geopolíticas y con respecto a la evolución del comercio internacional, se ha caracterizado por una reducción de la inversión a escala mundial. Este escenario se vio reforzado, más recientemente, por la amenaza del "coronavirus" en China, especialmente por el efecto que puede tener una reducción más fuerte del crecimiento en ese país en el precio de los productos básicos. Como ejemplo, desde que se informaron los primeros casos, el precio del petróleo en el mercado internacional ha disminuido en casi un 20%.



A pesar del fuerte viento que sopla desde el exterior, las razones principales del rendimiento todavía insuficiente de la inversión son internas. El grado de inactividad en la industria, que aún es alto, tiende a retrasar las decisiones sobre la expansión de la capacidad, pero el hecho de que la industria, en particular, haya invertido tan poco en los últimos años, debería actuar como un estímulo para un intenso proceso de modernización tecnológica. , dada la brecha acumulada en los últimos años. Posiblemente, las decisiones de inversión aún esperan un escenario más claro en tres dimensiones: las perspectivas de ajuste fiscal, en particular el comportamiento de los estados y municipios; la evolución de la reforma tributaria en discusión en el Congreso; y, la reanudación de las inversiones en infraestructura, a partir de concesiones y asociaciones público-privadas.

Las tres dimensiones tienen perspectivas positivas. La consolidación del ajuste fiscal se aborda a través de tres enmiendas constitucionales enviadas al Congreso que promueven un profundo cambio institucional en el sector público, especialmente para los estados y municipios.



El tercer aspecto, relacionado con las concesiones y asociaciones para inversiones en infraestructura, también ha avanzado, con la consolidación de marcos regulatorios y el diseño de subastas y contratos que tienen como objetivo estimular la competencia y la eficiencia. Este año, se esperan nuevas concesiones en las áreas de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y, principalmente, saneamiento básico.



La reforma tributaria es quizás el cambio estructural más importante para lanzar inversiones. El sistema tributario brasileño es extremadamente complejo y genera grandes distorsiones de asignación, tanto entre sectores como a nivel regional. La reforma en discusión en el Congreso, que aún está a la espera de una propuesta o posición del gobierno, apunta a simplificar y reducir las distorsiones existentes, manteniendo la carga fiscal global sin cambios.



Su eje es la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) nacional que reemplazaría a otros cinco impuestos, convirtiéndose en un impuesto al consumo real, a diferencia de la estructura actual que grava la producción. El debate en el Congreso comenzó el año pasado, pero de hecho ha estado ocurriendo durante más de dos décadas, y las implicancias desde un punto de vista sectorial y regional serán grandes.



Es importante que no se extienda por mucho tiempo, ya que sin una definición, es poco probable que la inversión reaccione de manera que permita acelerar el crecimiento.