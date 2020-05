Cuidado con los hombres que nunca admiten haberse equivocado.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores



"Tienes 15 personas, y las 15 dentro de un par de días estarán cerca de cero". Hemos contenido esto, y la economía está "aguantando bien". “No es tan grave como la gripe común”. Vamos a tener 50.000 o 60.000 muertes, “y eso es genial”. “OK, podemos tener más de 100,000 muertes, pero estamos haciendo un gran trabajo y deberíamos reabrir la economía”.

A veces se escucha a la gente decir que Donald Trump y sus secuaces redujeron al mínimo los peligros de COVID-19, y que este error de juicio ayuda a explicar por qué su respuesta política ha sido tan desastrosamente inadecuada. Pero esta declaración, si bien es cierta, pierde aspectos cruciales de lo que está sucediendo. Pero Trump y su compañía no cometieron un error único. Minimizaron enormemente la pandemia y sus peligros en cada paso del camino, semana tras semana durante un período de meses. Y todavía lo están haciendo.



Ahora, todos hacen malas predicciones; pero cuando sigues haciendo las cosas mal, y especialmente cuando sigues haciendo las cosas mal en la misma dirección, se supone que debes reflexionar un poco y aprender de tus errores. ¿Por qué me equivoqué? ¿Me rendí al razonamiento motivado, creyendo que lo que quería era verdad en lugar de seguir la lógica y la evidencia?



Todos sabemos que el propio Trump es incapaz de hacer tal admisión. En un momento de crisis, Estados Unidos está liderado por un hombre llorón e infantil cuyo ego es demasiado frágil como para permitirle admitir haber cometido algún tipo de error. Y se ha rodeado de personas que comparten su falta de carácter.



¿Pero de dónde vienen estas personas? Lo que me ha sorprendido, a medida que continúan surgiendo detalles de la debacle del coronavirus de Trump, es que no estaba recibiendo malos consejos de figuras oscuras y marginales. Por el contrario, las personas que le decían lo que quería escuchar eran, en general, pilares del establecimiento conservador con largas carreras anteriores a Trump.

El sábado 2 de mayo, The Washington Post informó que, a fines de marzo, Trump no estaba contento con los modelos epidemiológicos que sugerían un número de muertos de más de 100.000, lo que, por cierto, ahora parece muy probable. Entonces, la Casa Blanca creó su propio equipo dirigido por Kevin Hassett, a quien The Post describe como "un ex presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump sin experiencia en enfermedades infecciosas". Y este equipo produjo un análisis que los asistentes de Trump interpretaron como una cifra de muertes mucho menor.



Lo que The Post no dijo fue que, aparte de no tener antecedentes en epidemiología, Hassett tiene un historial interesante como economista.



Primero atrajo la atención generalizada como coautor de un libro de 1999 que contenía informaciones sobre el mercado accionario sobre las que rápidamente se hizo evidente que tenía errores conceptuales importantes; pero Hassett nunca admitió el error. A mediados de la década de 2000, Hassett negó que hubiera una burbuja inmobiliaria, lo que sugiere que solo los liberales creían que la había.



En 2010, Hassett formó parte de un grupo de economistas y expertos conservadores que advirtieron en una carta abierta que los esfuerzos de la Reserva Federal para rescatar la economía conducirían a una degradación de la moneda y la inflación. Cuatro años después, Bloomberg News trató de llegar a los firmantes para preguntar por qué esa inflación nunca se materializó; nadie estaba dispuesto a admitir que se había equivocado.



Finalmente, Hassett prometió que la reducción de impuestos de Trump en 2017 conduciría a un gran impulso en la inversión empresarial; no fue así, pero él insistió en que sí.



Se podría pensar que un economista pagaría una multa profesional por este tipo de historial, no solo por hacer malas predicciones, lo que todos hacen, sino por equivocarse en cada momento importante y negarse a admitir o aprender de los errores.



Pero no: Hassett sigue siendo, como dije, un pilar del establecimiento conservador moderno, y Trump lo llamó como experto en epidemiología, un campo en el que no tiene antecedentes.



Y Hassett ni siquiera es excepcionalmente malo. A diferencia de, digamos, Stephen Moore, a quien Trump intentó poner en la Junta de la Reserva Federal, no tiene, por lo que yo sé, un historial de simplemente haber equivocado los números básicos y los hechos.



La moraleja de esta historia es que los observadores que intentan comprender la letal y mala respuesta de Estados Unidos al coronavirus se centran demasiado en los defectos personales de Trump, y no lo suficiente en el carácter del partido que dirige.



Sí, la inseguridad de Trump lo lleva a rechazar la experiencia, escuchar solo a las personas que le dicen lo que lo hace sentir bien y se niegan a reconocer el error. Pero el desdén por los expertos, la preferencia por los leales incompetentes y el no aprender de la experiencia son procedimientos operativos estándar para todo el Partido Republicano.

El narcisismo y el solipsismo de Trump son especialmente flagrantes, incluso extravagantes. Pero él no es un caso atípico; es más una culminación de la tendencia a largo plazo de la derecha estadounidense hacia la degradación intelectual. Y esa degradación, más que el carácter de Trump, es lo que está llevando a un gran número de muertes innecesarias.