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El País Economía y mercado

Cuarta suba semanal consecutiva del dólar

14/09/2015, 05:00
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Investigación conduce a "laberinto de papel", reconocen investigadores.
AP - MIDEAST LEBANON HEZBOLLAH COMPENSATION - I - A Lebanese resident of a Beirut suburb counts U.S. dollar bills that he received from Hezbollah as a compensation for losing his house during the month-long Israeli offensive on Lebanon at a school in Bourj el-Barajneh, a southern suburb of Beirut, Lebanon, Friday, Aug. 18, 2006. At a school in south Beirut's Bourj el-Barajneh neighborhood, Hezbollah members began distributing US$12,000 (Euros 9,300) in crisp cash bills Friday to those who lost their homes in the fighting between Israel and Hezbollah guerrillas. (AP Photo/Hussein Malla) - BOURJ EL-BARAJNEH - LBN - HUSSEIN MALLA - DK HTF**LON**¶cobertura. El gobierno quiere hacer un fondo de U$S 300:¶contando dolares
HUSSEIN MALLA - STF - AP - AP/AP

El tipo de cambio, que había registrado mínimas variaciones hasta el miércoles inclusive, el jueves se movió con una volatilidad mucho mayor, como consecuencia de la reacción al alza que tuvo el dólar en Brasil tras la reducción de la calificación de la deuda de ese país por debajo del grado inversor por parte de Standard & Poor’s.

El promedio de las compraventas interbancarias del viernes se efectuaron a $ 28,806, lo que implicó el cuarto avance semanal, esta vez de 0,64%. En dicho nivel, la divisa acumula un alza de 0,92% en el mes y de 18,38% en el año.

En tanto, el Banco República (BROU) aumentó un 0,69% la pizarra en la semana a $ 28,40 y $ 29,25 cada punta.

El mercado local estuvo sumamente tranquilo entre lunes y miércoles, con el dólar muy poco operado y moviéndose dentro de un rango de precios muy estrecho.

Sin embargo, el jueves el mercado local reaccionó con una marcada disposición compradora ante el fuerte avance del dólar en Brasil, que llegó a operarse por encima de R$ 3,90. Sin embargo, el Banco Central (BCU) estuvo muy activo vendiendo divisas logrando evitar un ascenso mayor del tipo de cambio. En las dos sesiones que intervino, el Central vendió US$ 26,2 millones al contado y US$ 36 millones a futuro.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$ 98,4 millones entre lunes y viernes.

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