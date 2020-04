¿Vamos a criticar la economía pandémica?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Presidente descartó las preocupaciones económicas; después de todo, durante la temporada de gripe, "nada se cierra, la vida y la economía continúan".

Pero las pandemias te atacan rápido. Desde el mensaje desenfrenado de Trump, algo así como 15 millones de estadounidenses han perdido sus empleos: la implosión económica está ocurriendo tan rápidamente que las estadísticas oficiales no pueden seguir el ritmo.



En nuestra última crisis económica, la economía se contrajo alrededor del 6% en relación con su tendencia a largo plazo, y la tasa de desempleo aumentó alrededor de cinco puntos porcentuales. Supongo que ahora estamos viendo una depresión de tres a cinco veces más profunda.



Y esta caída no es solo cuantitativa; es cualitativamente diferente de todo lo que hemos visto antes. Las recesiones normales suceden cuando las personas optan por recortar gastos, con la consecuencia no deseada de destruir empleos. Hasta ahora, esta depresión refleja principalmente el cierre deliberado y necesario de actividades que aumentan la tasa de infección.



Como he estado diciendo, es el equivalente económico de un coma inducido médicamente, en el que algunas funciones cerebrales se cierran temporalmente para darle al paciente la oportunidad de sanar.



Si bien es inevitable una profunda depresión, las buenas políticas podrían hacer mucho para minimizar la cantidad de dificultades que experimentan los estadounidenses. El problema es que el panorama político de EE.UU. ha estado dominado por una ideología antigubernamental que nos dejó sin preparación, intelectual e institucionalmente, para esta crisis.

¿Qué deberíamos estar haciendo? Los economistas serios ya han alcanzado un consenso general sobre la respuesta política adecuada a una pandemia. La conclusión es que no se trata de una recesión convencional, que requiere un estímulo económico de base amplia. La misión inmediata, más allá de un esfuerzo total para contener la pandemia en sí, debería ser la ayuda en caso de desastre: ayuda generosa para quienes sufren una pérdida repentina de ingresos como resultado del bloqueo de la economía.



Es cierto que podríamos sufrir una segunda ronda de pérdida de empleos si las víctimas del bloqueo reducen el gasto en otros bienes y servicios. Pero el alivio adecuado de desastres también abordaría este problema, ayudando a mantener la demanda.



Entonces, se trata de ayudar a las víctimas económicas del bloqueo del coronavirus. ¿Cómo vamos?



La buena noticia es que, gracias a la presión demócrata, la Ley Cares, el proyecto de ley de US$ 2 billones que se convirtió en ley menos de tres semanas después de que Trump rechazara la idea de que COVID-19 podría plantear un problema económico, se centra principalmente en cosas correctas. Las disposiciones centrales de la legislación son la ayuda a hospitales, desempleados y pequeñas empresas que mantienen sus nóminas; estas son exactamente las cosas que deberíamos estar haciendo.



Lo que es especialmente notable es que obtuvimos una legislación en su mayoría sensata a pesar de que el presidente hablaba sin sentido, presionando por, ¿qué más?, recortes de impuestos como la solución para los problemas de la economía. En realidad, no puedo pensar en ningún otro ejemplo reciente en el que los republicanos aceptaran una importante legislación fiscal que implicara principalmente gastos para beneficiar a los necesitados, sin ningún recorte de impuestos para los ricos.



La mala noticia viene en dos partes.



Primero, el proyecto de ley no alcanza lo que se necesita en una dimensión crucial: la ayuda a los gobiernos estatales, que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia. A diferencia del gobierno federal, los estados tienen que equilibrar sus presupuestos cada año. Ahora se enfrentan a un aumento en los costos y enormes pérdidas de ingresos; a menos que reciban mucha más ayuda, se verán obligados a reducir drásticamente el gasto, lo que minará directamente los servicios esenciales e indirectamente profundizará la depresión general.



Y no está claro cuándo o si se rellenará ese agujero. Los republicanos del Senado son hostiles a la idea de otro paquete de rescate; según los informes, los funcionarios de la Casa Blanca siguen hablando de recortes de impuestos.



Segundo, décadas de hostilidad hacia el gobierno nos han dejado mal posicionados para entregar incluso la ayuda que el Congreso ha votado. Las oficinas estatales de desempleo han estado subfinanciadas durante mucho tiempo, y los estados rojos han dificultado deliberadamente la solicitud de beneficios. Entonces, el aumento del desempleo está abrumando el sistema de beneficios; es posible que el Congreso haya votado en caso de desastre, pero el dinero no está fluyendo.



El programa de préstamos para pequeñas empresas también tiene, a todas luces, un comienzo caótico. ¿Y esos cheques de US$ 1,200 que todos deben recibir? Muchos estadounidenses no los recibirán durante semanas o meses.



No tiene que ser así. Canadá ya ha establecido un portal web especial y un sistema telefónico para proporcionar beneficios de desempleo de emergencia. Los alemanes se han quedado gratamente sorprendidos por la rapidez con que fluye la ayuda a las pequeñas empresas y a los autónomos.



Pero décadas de ataques conservadores contra la idea de que el gobierno puede hacer algo bueno han dejado a Estados Unidos con un caso único de impotencia aprendida. Y esto se combina con la falta total de liderazgo desde la cima.

Sabemos lo que deberíamos estar haciendo en términos de política económica, y el Congreso aprobó un proyecto de ley de ayuda que, aunque defectuoso, fue mejor de lo que esperaba. Pero ahora parece que nuestra respuesta a la emergencia económica se quedará muy corta.