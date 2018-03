Crecen las exportaciones industriales, pese a la caída de algunos sectores

Según datos que se desprenden del informe de Comercio Exterior de Bienes, realizado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), las exportaciones industriales alcanzaron los US$ 412 millones en el mes de febrero, mostrando un incremento de 18% en la comparación con el mismo mes de 2017.



El informe señala que si se contempla el acumulado del año el aumento también fue de 18%.



En el caso particular de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial hubo un crecimiento de 31% respecto al mes de febrero de 2017, situándose en US$ 108 millones, mientras que en el periodo enero-febrero de 2018 experimentaron un aumento del 25%.



En el análisis por sectores, el área menos dinámica fue la división “Elaboración de otros productos de caucho”, que cayó un 27% en la comparación interanual, debido principalmente a la reducción en las ventas externas con destino a Brasil.



En cuanto a las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario, éstas subieron 14% respecto al mes de febrero de 2017, ubicándose en US$ 304 millones. Según el informe de la CIU, además, el sector que tuvo un desempeño negativo fue “Elaboración de bebidas malteadas y de malta”, que bajó 32% en términos interanuales.

