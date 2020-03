El cinismo republicano puede ganar la reelección de Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es posible que se le haya escapado, pero la semana pasada, Donald Trump sugirió que podría estar a punto de dar a los agricultores estadounidenses, que aún no han visto ningún beneficio de su tan comercializado acuerdo comercial con China, otra ronda de ayuda gubernamental. Esto se sumaría a los miles de millones en ayuda agrícola que Trump ya ha entregado, lo que costó a los contribuyentes varias veces más que el rescate automático de Barack Obama, un rescate que los republicanos denunciaron ferozmente como "bienestar" y "capitalismo de amigos" en ese momento.

Si esto le parece un doble rasero: los rescates democráticos son malos, los rescates republicanos son buenos, eso es así. Pero debe verse como parte de un patrón más amplio de hipocresía fiscal impresionante, en el que el Partido Republicano pasó de insistir en que la deuda federal representaba una amenaza existencial bajo Obama, para completar la indiferencia a los déficits presupuestarios bajo Trump. Este giro de 180 grados es, por lo que puedo decir, la inversión de política más cínica de los tiempos modernos.



Y este cinismo puede ganarle a Trump las elecciones.



Si Trump gana, habrá muchas recriminaciones entre los demócratas, especialmente sobre los candidatos vanidosos que continúan fragmentando el campo a pesar de no tener posibilidades realistas de convertirse en el candidato. Pero si bien estas recriminaciones tendrán mucha verdad para ellos, el factor más importante que trabaja a favor de Trump es una economía fuerte, no tan fuerte como él dice, pero lo suficientemente buena como para proporcionar un impulso político significativo (a menos que el coronavirus descarrile el crecimiento).



Y lo que está impulsando la economía de EE. UU. ahora es el déficit de gasto del que los republicanos pretendieron horrorizarse durante los años de Obama.



A Trump le gusta hablar mal de la economía de Obama. En realidad, desde 2010 en adelante, Estados Unidos experimentó un crecimiento constante tanto en el PIB como en el empleo y no hubo una ruptura al alza en la tendencia después de 2016. Pero la recuperación de la recesión de 2007-09 podría y debería haber sido más rápida.



¿Qué retrasó la recuperación? Austeridad fiscal sin precedentes. En particular, el gasto gubernamental creció mucho más lentamente durante la recuperación de Obama de lo que lo hizo con George W. Bush o Ronald Reagan.



¿La austeridad fiscal perjudica el crecimiento? Sí. Hemos visto este hecho demostrado una y otra vez durante la última década, más recientemente en Japón, donde un esfuerzo desaconsejado del primer ministro Shinzo Abe para reducir el déficit presupuestario hizo que la economía cayera a una tasa anual del 6%. Y la austeridad de los años de Obama definitivamente desaceleró la recuperación; sin esos recortes de gastos, el desempleo bien podría haber caído al 4% ya en 2014.

Entonces, ¿quién fue responsable de toda esta austeridad? La respuesta, abrumadoramente, es republicanos en el Congreso. Recuerde, amenazaron con crear una crisis financiera al negarse a aumentar el límite de la deuda a menos que Obama reduzca el gasto.



Nuevamente, insistieron en que la austeridad era esencial porque la deuda del gobierno era una enorme amenaza para Estados Unidos. Pero perdieron todo interés en los déficits tan pronto como uno de los suyos ocupó la Casa Blanca. Trump heredó un déficit de $ 600 mil millones; ha gastado hasta $ 1 billón, y apenas un solo republicano en el Congreso ha expresado consternación.



¿Cuánto han impulsado la economía los déficits de Trump? Bueno, son estímulos mal diseñados; Lo más importante fue la reducción de impuestos para las corporaciones, que las corporaciones destinaron a recomprar acciones en lugar de expandir sus negocios o aumentar los salarios. Pero si bien el estímulo de Trump probablemente no dio mucho dinero por dólar, implicó muchísimos dólares.



Y la economía de Trump también recibe un impulso del hecho de que los republicanos han puesto fin al sabotaje económico de facto que prevaleció a lo largo de los años de Obama.



Por cierto, la experiencia de los últimos tres años también refuta dos de los principales argumentos utilizados para justificar el desastroso giro hacia la austeridad después de la crisis financiera: afirma que los déficits dañarían la confianza y conducirían a un fuerte aumento en las tasas de interés. Nada de esto ha sucedido.



Entonces, ¿cómo pueden los demócratas correr contra la hipocresía fiscal republicana? No advirtiendo sobre los peligros del déficit: eso es incorrecto en la sustancia y políticamente ineficaz, porque a nadie le importa.



Podrían hacerlo mejor al señalar que, si bien Trump se apresuró a recortar los impuestos para las corporaciones y los ricos, ha estado cambiando el futuro. Ignorando sus promesas de campaña, no ha hecho nada para recaudar el tan necesario gasto en infraestructura. Y a pesar de su obvia indiferencia a los déficits presupuestarios, su administración parece decidida a privar a los niños de la atención médica y nutrición adecuadas que necesitarán para convertirse en adultos productivos.

Y hay una lección importante para los demócratas que van más allá de estas elecciones: a saber, cómo lidiar con lo que he llamado el pueblo muy serio, los centristas que pasaron años insistiendo en que la deuda del gobierno era el tema más importante de nuestro tiempo (y también creer, o pretendiendo creer que los republicanos eran sinceros en su supuesta preocupación por la deuda).