En charla de CPA Ferrere se habló de dos “fragilidades”: caída de inversión y de empleo

La economía uruguaya continúa atravesando una fase de recuperación —en días se conocerá el dato de 2017, pero se estima que la actividad creció alrededor de 3% en términos interanuales ese año— y desde el exterior no se avizoran eventos que puedan amenazar la suerte del país.



Además del aumento del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, el crecimiento económico continuará este año.



Esta fue el panorama que describió el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, en la charla de coyuntura que la firma brindó este miércoles. “Las perspectivas siguen siendo favorables”, afirmó Oddone.



Sin embargo, lo que se alcanzó a nivel económico es un “equilibrio malo”, con baja inversión y bajos niveles de empleo. Estos dos puntos son “fragilidades” a superar.



La inversión medida como porcentaje del PIB, dijo Oddone, retornó a los niveles que había mostrado en 2009. El empleo, por su parte, no revierte la caída. Desde un pico de setiembre de 2014 se han destruido cerca de 40.000 puestos de trabajo, recordó.



Frente a esto el gobierno se ha mostrado “sensible”, planteó el socio de CPA Ferrere, quien agregó que el paquete de estímulos para reactivar la inversión y el empleo anunciado semanas atrás y los lineamientos para la próxima ronda de negociación colectiva conocidos ayer dan cuenta de esto. Más allá de la buena intención detrás de estas medidas resta saber qué impacto tendrán en la realidad.



Oddone también se refirió a la que ha sido descripta por el gobierno como su principal preocupación a nivel macroeconómico: el déficit fiscal. En este terreno la visión es “relativamente pesimista”, dijo, y adelantó que la meta que se trazó el Poder Ejecutivo para el final del quinquenio —2,5% del PIB— “no es alcanzable”.



¿Esto haría peligrar el grado inversor que Uruguay posee? “En principio” la respuesta es negativa, dijo Oddone.



En relación a la inflación —en febrero volvió a salir del rango meta de entre 3% y 7% fijado por el Banco Central— el economista planteó que se consolidará por encima del objetivo oficial, pero “levemente” (esperan que termine este año en 7,2%).



La charla también dedicó un tiempo a hablar a la competitividad del país. Oddone rechazó hablar de “atraso cambiario” —es algo “conceptualmente erróneo”, dijo—, pero sí dijo que Uruguay está “caro en dólares” frente al promedio histórico tanto con Estados Unidos como a otros países relevantes para el país como Brasil, Argentina, China, Australia y Nueva Zelanda.



En esta línea, se refirió al argumento que han usado algunos jerarcas del gobierno para tratar de quitar “dramatismo” a las quejas de algunos sectores por los niveles de competitividad del país: si esto fuera tan así, han dicho, las exportaciones no habrían crecido como lo han hecho. Oddone puntualizó que en parte esto respondió a un encarecimiento de Argentina —que redundó en una llegada masiva de turistas desde ese país— y también a condiciones climáticas muy buenas el año pasado, que incidieron positivamente en algunos de los principales productos de exportación de Uruguay.



La situación, sintetizó usando un concepto que ya había manejado, muestra un “equilibrio malo, pero un equilibrio al fin”.