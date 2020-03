Un brote global está alimentando la reacción a la globalización

THE NEW YORK TIMES (*)

Mucho antes de que un virus mortal comenzara a extenderse a través de múltiples fronteras, un mundo definido por la profundización de la interconexión parecía reevaluar los méritos de la globalización.

Estados Unidos, liderado por un descarado nacionalista como Donald Trump, estaba ordenando a las compañías multinacionales que abandonaran China y fabricaran sus productos en las fábricas estadounidenses. Gran Bretaña estaba abandonando la Unión Europea, casi con toda seguridad reviviendo los controles aduaneros en ambos lados del Canal de la Mancha, mientras amenazaba con interrumpir una relación comercial vital.



Una oleada de refugiados que huían de algunos de los lugares más peligrosos de la tierra, como Siria, Afganistán y América Central, había producido una reacción violenta contra la inmigración en muchos países desarrollados. En Europa, elevó la estatura de los partidos de extrema derecha que estaban ganando votos con promesas de cerrar las puertas. Trump buscaba la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, mientras intentaba impedir que los musulmanes ingresaran al país.



El coronavirus que se filtró fuera de China, se insinuó en al menos 76 países y mató a más de 3.200 personas, aceleró e intensificó efectivamente el retroceso a la conexión global.



Ha sembrado el caos en la cadena de suministro global que une las fábricas a través de las fronteras y los océanos, permitiendo a las plantas que producen productos terminados extraer piezas, componentes y materias primas de todo el mundo. Muchas empresas ahora buscan proveedores alternativos en países que parecen menos vulnerables a las interrupciones.



La epidemia ha brindado a los partidos de derecha de Europa una nueva oportunidad para hacer sonar la alarma sobre las fronteras abiertas. Ha confinado a millones de personas a sus comunidades e incluso dentro de sus hogares, dándoles tiempo para reflexionar sobre si la globalización fue realmente una gran idea.



"Refuerza todos los temores sobre las fronteras abiertas", dijo Ian Goldin, profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford y autor de un libro de 2014 que preveía una reacción violenta al liberalismo a través de una pandemia: "El defecto de la mariposa: cómo la globalización crea un sistema sistémico. Riesgos y qué hacer al respecto".



"En América del Norte y Europa, hay una recalibración, un deseo de participar de forma más selectiva", dijo.

Según la estimación de Goldin, el coronavirus es simplemente la última fuerza en revelar las deficiencias de la globalización tal como se ha manejado en las últimas décadas, una forma de interconexión complaciente y poco regulada que ha dejado a las comunidades vulnerables a una potente variedad de amenazas. Desde la crisis financiera mundial de 2008 hasta el cambio climático, la gente común ha concluido que no se puede confiar en las autoridades para mantenerse seguras. Eso ha permitido a los políticos atacar problemas legítimos con soluciones simplistas, como el proteccionismo comercial y las fronteras blindadas.



Ahora el susto del coronavirus ha agravado la tendencia. "No creo que ningún muro pueda ser lo suficientemente alto como para evitar una pandemia, o el cambio climático, o cualquiera de las otras grandes amenazas que enfrentará la humanidad en el futuro, por lo que creo que es contraproducente", dijo Goldin.



La globalización está lejos de terminar. Los vínculos comerciales que producen los bienes de la era moderna, desde computadoras hasta automóviles, involucran a tanta gente que coordina tantos procesos que una forma de industria puramente localizada ahora parece inimaginable a gran escala. El coronavirus en sí no respeta fronteras, lo que requiere coordinación internacional, un proceso facilitado por la infraestructura de la globalización.



Pero a medida que las máscaras quirúrgicas se convierten en artículos desesperadamente deseados; que las escuelas de Japón a Irlanda permanecen cerradas; mientras las aerolíneas desechan vuelos; como se cancelan las ferias comerciales; y a medida que los mercados bursátiles caen, aniquilando billones de dólares en riqueza, el pánico parece alterar los contornos de la globalización.



El impacto más obvio es en el comercio. La epidemia ha provocado un nuevo examen de la dependencia central del mundo de China como punto cero para la fabricación, una tendencia que ya estaba en marcha a través de la guerra comercial.



En la representación de Trump, cualquier producto hecho en un país extranjero y luego vendido en los Estados Unidos equivale a una instancia de trabajadores estadounidenses que se despluman. En ese espíritu, la administración Trump impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos de China, prometiendo que esto obligaría a las empresas, desde marcas de ropa hasta fabricantes de dispositivos, a llevar la producción a los Estados Unidos.



La guerra comercial no ha logrado producir los empleos prometidos, sino que ha producido una desaceleración de la fabricación en los Estados Unidos. Algunas empresas multinacionales han alejado la producción de fábricas de China, trasladando su trabajo a Vietnam, Bangladesh y México.



Los funcionarios de la administración Trump han tomado el brote de coronavirus como el impulso para reforzar su presión sobre las empresas para que abandonen China. "Ayudará a acelerar el regreso de los empleos a América del Norte", dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross a fines de enero.



El brote ha dejado en claro que las fábricas y las operaciones minoristas del mundo se han vuelto tan dependientes de China que una crisis allí puede convertirse rápidamente en un problema en casi todas partes. Los economistas suponen en términos generales que la escasez de piezas surgirá en las próximas semanas y meses, después de que se agoten los inventarios.



Según Fitch Ratings, los fabricantes en India y Japón confían en China para el 60% de sus componentes electrónicos importados. Los fabricantes estadounidenses compran aproximadamente la mitad de sus componentes electrónicos importados de China.



Hyundai, el quinto fabricante de automóviles más grande del mundo, detuvo la producción en sus fábricas en Corea del Sur el mes pasado debido a la escasez de piezas fabricadas en China. Nissan citó la escasez de piezas en el cese de la producción en Japón. Nintendo enfrenta retrasos en la entrega de su popular consola de juegos, Switch, a clientes en los Estados Unidos y Europa porque una fábrica que fabrica los dispositivos en Vietnam no ha podido asegurar partes críticas de China.



En Italia, las autoridades locales pusieron en cuarentena a las comunidades industriales al sur de Milán a medida que el coronavirus se propagó allí a fines del mes pasado, amenazando con aumentar los problemas para la cadena de suministro global. Italia es un importante proveedor de autopartes, lo que significa que es probable que se produzca una interrupción en sus fábricas en Alemania y el resto de Europa.

Pero la moraleja de esta historia, según los economistas, no es que la globalización sea inherentemente peligrosa: es que las fuerzas del mercado dejaron riesgos sin supervisión.

Parte de la vulnerabilidad del mundo a la interrupción de la cadena de suministro proviene de la adopción excesiva del llamado modo de fabricación “just in time”: en lugar de mantener los almacenes abastecidos con las piezas necesarias, asegurando que estén disponibles en cualquier momento, la fábrica moderna utiliza la web para ordenar piezas cuando surge la necesidad, mientras confía en las redes aéreas y de envío globales para entregarlas en una línea de tiempo sincronizada con la producción.

Justo cuando la crisis financiera demostró que los bancos estaban prestando sumas de dinero alucinantes sin dejar suficiente en reserva para cubrir deudas incobrables, el coronavirus ha subrayado cómo la fabricación global ha estado funcionando demasiado magra, sin tener en cuenta riesgos como terremotos, epidemias y otros desastres



Ese estado de cosas es el resultado directo de la supremacía de los intereses de los accionistas en la economía global, con lo que produce ganancias a corto plazo, generalmente dejando de lado las consideraciones prudentes sobre los riesgos a más largo plazo.



Pero si algunos se inclinan por usar el coronavirus como una oportunidad para escribir el obituario de la globalización, otros dicen que se pierde el punto de un brote nacido en un centro de fabricación global, impulsado por los viajes aéreos modernos y propagado por el impulso humano incontenible de moverse.



"Esto es solo una indicación de que la globalización es lo que es", dijo Maria Demertzis, economista y subdirectora de Bruegel, una institución de investigación en Bruselas. “La gente siempre querrá viajar. Siempre querrán comerciar. La respuesta es no volver a construir muros. Necesita más cooperación e información clara".



(*) Peter S. Goodman, columnista de The New York Times