El Brexit, una reforma cara para Gran Bretaña

The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La compañía elabora herramientas utilizadas para fabricar piezas para aviones y automóviles. Algunas de esas partes finalmente terminan en aviones fabricados por Airbus, una compañía que ahora está abrumada por los pedidos, cuando un escándalo de seguridad envuelve a su principal competidor, Boeing. Otra catástrofe también está aumentando sus ventas: las compañías que habían estado contratando fábricas chinas para fabricar sus herramientas están cambiando los pedidos a Cube Precision para evitar el caos de la epidemia de coronavirus.

Pero el Brexit amenaza con la interrupción de esas actividades, lo que destruye los ingresos.



Como la mayoría de la industria británica, Cube Precision está íntimamente entrelazada con Europa, vendiendo sus productos a empresas que envían exportaciones allí. El mes pasado, Gran Bretaña dejó oficialmente las filas de la Unión Europea. En las próximas semanas, los negociadores planean comenzar a llegar a un acuerdo que rija el comercio futuro en el Canal de la Mancha. Las posiciones establecidas por el gobierno británico representan un peligro para las empresas que dependen de Europa para ventas y repuestos.



Las negociaciones equivalen a una anomalía histórica extraordinaria: después de décadas de liberalización comercial en todo el mundo, los gobiernos de dos grandes economías se están sentando para determinar el alcance de las barreras que colocarán en el camino del comercio existente.



Si Gran Bretaña se toma en serio la redacción de sus propias reglas, sus fábricas podrían perder pedidos de compañías europeas que ahora les pagan para fabricar piezas y herramientas. Esas empresas pueden transferir pedidos a proveedores en el continente para garantizar que sus productos terminados cumplan con las normas europeas.



"Necesitamos asegurarnos de que los acuerdos comerciales aún estén vigentes para poder suministrar a nuestros clientes europeos, para que puedan construir sus aviones y sus automóviles", dijo el director gerente de Cube Precision, Neil Clifton. "En el peor de los casos, podría haber muchos problemas".



Estudioso optimista, expresa su confianza en que los políticos llegarán a un acuerdo que permitirá que los negocios continúen. "Me gusta creer que los acuerdos que obtendremos estarán más o menos en línea con lo que tenemos en este momento", dijo Clifton. "Ambas partes tienen demasiado que perder".



Pero si más de tres años de debate enredado sobre Brexit ha producido alguna claridad, es esto: lo que tiene sentido para los negocios y lo que realmente sucede, son con frecuencia dos cosas diferentes.



Con Gran Bretaña como parte de la Unión Europea, sus empresas han podido hacer negocios con sus homólogos de Grecia a Irlanda como si este vasto territorio de 500 millones de personas fuera una sola nación, libre de fronteras, aranceles y obstáculos como los controles aduaneros.



Voluminosos estudios han concluido que abandonar el mercado único de bienes y servicios de Europa disminuirá el crecimiento económico de Gran Bretaña, que envía casi la mitad de sus exportaciones a Europa. Cualesquiera que sean los términos de intercambio eventuales en el Canal de la Mancha, es probable que parte de este comercio enfrente impedimentos.



Según los términos de la salida de Gran Bretaña, un período de transición exige que nada cambie hasta el final del año.



Incluso para los estándares del típico acuerdo comercial, las negociaciones serán difíciles, llenando las salas de conferencias en Bruselas y Londres con ejércitos de abogados, contadores, burócratas y expertos en los arcanos de la pesca, productos farmacéuticos, agricultura, banca y manufactura durante meses y probablemente años.

Johnson y sus altos funcionarios han expresado su confianza en que pueden romper las normas europeas y aún así mantener un acceso en gran medida ininterrumpido al mercado europeo. Sus homólogos en Bruselas han dicho constantemente que esto no tiene sentido.



"Las elecciones verdaderamente difíciles aún están por venir", dijo Phil Hogan, comisionado europeo de Comercio. "Cuanto más opte por el Reino Unido para desviarse de los estándares y normas y reglamentos europeos, menos se puede beneficiar de las protecciones y las fortalezas económicas de los mercados únicos de la UE



Los funcionarios europeos están convencidos de que Gran Bretaña respeta las normas que rigen la igualdad de condiciones, incluidas las normas laborales, fiscales y medioambientales, junto con las prohibiciones de subsidiar la industria.



Johnson apunta a un acuerdo que evite aranceles y cuotas en productos, similar al acuerdo que Europa forjó con Canadá en 2016. Ese acuerdo tardó siete años en negociarse. Johnson insiste en que Gran Bretaña completará un acuerdo con Europa a fines de este año, una postura que los expertos suponen dará paso a un eufemismo para una extensión.



Si las conversaciones se rompen, dice Johnson, Gran Bretaña puede comerciar en los términos establecidos en la Organización Mundial del Comercio. Eso implicaría aranceles sobre las exportaciones británicas al continente con un promedio de 3%.



Pero los expertos en comercio dicen que esa posición es falsa o imprudente. Si Gran Bretaña se cae del bloque europeo sin un acuerdo, eso invita a costosas interrupciones en los puertos. Y los aranceles no son la principal preocupación. Una desviación de las regulaciones europeas podría impulsar a las compañías globales a poner nuevas operaciones en Europa y evitar Gran Bretaña.



Entre mediados de 2016, cuando Gran Bretaña votó por abandonar la Unión Europea, y finales del año pasado, la inversión empresarial aumentó solo un 1%, según datos del gobierno. Durante los tres años anteriores, la inversión empresarial se expandió en un total de 16%. Si Gran Bretaña diverge de las regulaciones europeas, la desaceleración podría empeorar.



"El costo real es la falta de inversión", dijo Charles Grant, director del Centro para la Reforma Europea, una institución de investigación en Londres. "Los alimentos, la fabricación, los automóviles, la industria aeroespacial, los productos químicos tendrán grandes problemas".



Parte de la motivación de Johnson para desviarse de las reglas europeas es su afán de negociar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, afirmando su frecuente reclamo de que Brexit es una oportunidad para que Gran Bretaña mire más allá de Europa.



Es probable que la administración Trump exija que Gran Bretaña rompa con los estándares europeos de seguridad alimentaria, permitiendo a las compañías estadounidenses exportar pollo clorado y cultivos genéticamente modificados.



Aceptar tales productos provocaría la ira pública en Gran Bretaña. Cualesquiera que sean las ganancias de un acuerdo comercial con Estados Unidos, no compensarían la probable pérdida de ventas a Europa. "La UE es un gran mercado, está muy cerca y estamos completamente integrados con él", dijo Andrew Goodwin, economista jefe del Reino Unido para Oxford Economics en Londres.



La industria automotriz de Gran Bretaña genera ingresos anuales de 82 mil millones de libras y emplea a unas 800.000 personas, según Deloitte, la firma de contabilidad global. Esos trabajos dependen en gran medida del comercio sin trabas a través del Canal de la Mancha.



Alrededor del 60% de las piezas y accesorios de automóviles fabricados en fábricas británicas se exportan a Europa, mientras que las plantas en el continente son la fuente del 80% de las piezas de automóviles importadas en Gran Bretaña. Ocho de cada 10 automóviles fabricados en Gran Bretaña se exportan, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, un grupo comercial.



Dentro de una fábrica en Shrewsbury, una ciudad famosa por sus calles medievales, SDE Technology opera prensas imponentes que golpean el metal en las formas deseadas, obteniendo el 70% de sus ingresos de la fabricación de autopartes.



Mientras el director comercial de la compañía, Christopher Greenough, camina por los pisos de concreto de la planta, se detiene en una caja llena de piezas curvas de acero inoxidable, parte del tubo de escape de un automóvil. La fábrica vende este producto a una empresa en Alemania que suministra BMW. Solo esa parte genera ingresos anuales de aproximadamente 500.000 libras, o el 4% de las ventas de SDE. "Si hay aranceles, eso afectaría a este producto", dijo Greenough.



En la ciudad de Telford, en el Midlands inglés, Advanced Chemical Etching fabrica componentes metálicos para automóviles, aviones, drones, satélites y dispositivos médicos, y muchos de estos productos están destinados a Europa.

Enero fue el mejor mes de la compañía, dijo el director ejecutivo, Chris Ball. Las ventas crecieron más del 40% respecto al año anterior. Espera que los políticos no descarrilen esas ganancias. "Mantener términos comerciales similares a los actuales", dijo. "Eso sería lo ideal".