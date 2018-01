BCU sigue activo en el mercado de cambios

En busca de minimizar los efectos de debilitamiento del dólar en el mercado uruguayo, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado cuatro de las cinco jornadas hábiles (con excepción del miércoles) y adquirió U$S 148.600 millones, registrándose el viernes la mayor compra en lo que va del año (U$S 61.500 millones). En el año, acumula compras por U$S 374 millones.

El billete verde finalizó la pasada semana en $ 28,514 por unidad, con una leve caída frente al jueves, acumulando un descenso semanal "punta a punta" de 0,24%. En lo que va del año, la divisa estadounidense ha perdido un 0,87% de su valor frente al peso uruguayo.

En la tercera semana del año se efectuaron 426 transacciones a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), por un total de U$S 242.9 millones.

La cotización del dólar a nivel global estuvo sometida a una gran presión por la discusión política de un eventual acuerdo político sobre una ley de financiación del Gobierno en Estados Unidos, tema en el que los inversores han sido muy pesimistas, lo que incrementó las pérdidas durante la semana.

Los congresistas republicanos y demócratas negociaban un difícil acuerdo en la noche del viernes, al cierre de esta edición.