El ataque de los copos de nieve de Wall Street

Dado todo el enfoque reciente en la política de salud, se podría pensar que el complejo médico-industrial estaría muy involucrado en la carrera primaria demócrata, haciendo todo lo posible para bloquear a Elizabeth Warren. Y una coalición de compañías farmacéuticas, aseguradoras y hospitales publica anuncios que atacan a "Medicare para todos".

Pero el papel político de la industria de la salud ha sido relativamente moderado hasta ahora. En parte, esto puede reflejar realismo: incluso si Warren se convierte en presidente, las posibilidades de obtener Medicare para Todos a través del Congreso son pequeñas. También puede reflejar la sorprendente apertura de los médicos a la reforma. Si bien la Asociación Médica Estadounidense todavía se opone oficialmente al pagador único, en una reunión reciente, el 47% de los delegados votaron para abandonar esa oposición.



No, la reacción realmente intensa contra Warren y los demócratas progresistas en general proviene de Wall Street. Y aunque esa oposición refleja en parte el interés propio, el odio Warren de Wall Street tiene un nivel de virulencia, que a veces cruza hacia la histeria, que va más allá del cálculo político normal.



¿Qué hay detrás de esa virulencia?



Primero, hablemos de las razones racionales por las que Wall Street está preocupado por Warren. Ella, por supuesto, está pidiendo grandes aumentos de impuestos a los muy ricos, aquellos con una riqueza superior a US$ 50 millones, y la industria financiera está fuertemente representada en ese club de élite. Y dado que aumentar los impuestos a los ricos es muy popular, es una idea que un presidente progresista en realidad puede convertir en una política real.



Warren también es un gran creyente en la regulación financiera más estricta; el Buró de Protección Financiera del Consumidor, que fue muy efectivo hasta que la administración Trump se propuso destriparlo, fue su creación.

Entonces, si usted es un multimillonario de Wall Street, el interés propio racional podría inducirlo a oponerse a Warren. Sin embargo, la racionalidad no explica por qué un administrador de dinero como Leon Cooperman, quien hace solo dos años resolvió una demanda por abuso de información privilegiada por US$ 5 millones, aunque sin admitir irregularidades, circularía una carta abierta vergonzosa y autocompasiva denunciando a Warren por su fracaso al no apreciar todas las cosas maravillosas que los multimillonarios como él hacen por la sociedad.



Tampoco explica por qué Cliff Asness, otro administrador de dinero, se enfurecería con el asesor de Warren, Gabriel Zucman, por usar el término "maximización de ingresos", una pieza estándar de jerga económica, describiéndolo como "asquerosamente inmoral".



Creo que lo más importante aquí, es que gran parte del vitriolo de Wall Street que ahora se dirige a Warren se dirigió previamente, entre todas las personas, al presidente Barack Obama.



Objetivamente, Obama trató a Wall Street con guantes para niños. A raíz de una devastadora crisis financiera, su administración rescató a las instituciones colapsadas en condiciones favorables. Él y los demócratas en el Congreso sí impusieron algunas nuevas regulaciones, pero fueron muy leves en comparación con las regulaciones establecidas después de la crisis bancaria de la década de 1930.



Sin embargo, se refirió en algunas ocasiones a los banqueros “gordos” y sugirió que los excesos de la industria financiera fueron los responsables de la crisis de 2008. Y el resultado, bastante temprano en su administración, fue que Wall Street se consumió con la "ira de Obama", y la industria financiera se fue por Mitt Romney en 2012.



Por cierto, me pregunto si esta historia ayuda a explicar un aspecto extraño de la recaudación de fondos en la campaña primaria actual. No es sorprendente que Warren esté obteniendo muy poco dinero del sector financiero. Sin embargo, es sorprendente que el principal receptor no sea Joe Biden, sino Pete Buttigieg, que ocupa un cuarto lugar bastante distante en las encuestas. ¿Está Biden sufriendo los efectos persistentes de la antigua ira de Obama?



En cualquier caso, el punto es que los multimillonarios de Wall Street, incluso más que los multimillonarios en general, parecen ser copos de nieve, emocionalmente incapaces de manejar las críticas.



No estoy seguro de por qué ese debería ser el caso, pero puede ser que en sus corazones sospechen que los críticos tienen razón.



Después de todo, ¿qué hacen las finanzas modernas por la economía? A diferencia de los barones ladrones de antaño, los magnates de Wall Street de hoy no construyen nada tangible. Ni siquiera dirigen dinero a las personas que realmente están construyendo las industrias del futuro. La gran expansión del crédito en Estados Unidos después de 1980, básicamente implicó un aumento de la deuda del consumidor, en lugar de dinero nuevo para la inversión empresarial.



Además, cada vez hay más pruebas de que cuando el sector financiero crece demasiado, en realidad actúa como un lastre para la economía y Estados Unidos ya pasó ese punto.



Ahora, siendo la naturaleza humana lo que es, las personas que secretamente se preguntan si realmente merecen su riqueza se enojan especialmente cuando otros expresan públicamente estas dudas. Por lo tanto, no es sorprendente que las personas que no pudieron manejar la crítica amable y cortés de Obama, la están perdiendo por completo sobre Warren.

Lo que esto significa es que se debe tener cuidado con las afirmaciones de Wall Street de que las políticas progresivas tendrían efectos nefastos. Tales afirmaciones no reflejan una profunda sabiduría económica; en gran medida provienen de personas con vastas riquezas pero egos frágiles, cuyos disgustos deberían descontarse adecuadamente.