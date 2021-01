La aceleración de la pandemia debería ralentizar el crecimiento en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los indicadores más recientes de actividad económica en Brasil continúan mostrando recuperación. El IBC-Br, una suerte de avance mensual del PIB trimestral del IBGE calculado por el Banco Central, avanzó 0,6% en noviembre en la comparación desestacionalizada con el mes anterior, reflejando el buen desempeño de la industria (1,2%) y los servicios. (3,0%). Si el nivel de noviembre se mantiene en diciembre, el crecimiento del último trimestre habría sido del orden del 3%, y la variación del PIB en 2020 registraría una disminución del 4,4%. Sin embargo, los indicios son que la economía en diciembre, a pesar del empeoramiento de los casos de contaminación y las muertes vinculadas al COVID-19, siguió creciendo.

Este desempeño es significativo si se compara con las proyecciones realizadas tras el inicio de la pandemia, que apuntaban, en junio, a una caída del PIB del 6,6% en 2020. El FMI incluso proyectó una caída del 9% en su informe de junio. De confirmarse las proyecciones anteriores, la economía brasileña terminaría el año con el PIB del último trimestre solo un 1% inferior al del mismo período de 2019, y el arrastre para 2021 —efecto estadístico asociado a la comparación de promedios anuales— será de 3,4%.



Varios factores han contribuido a mitigar el impacto recesivo de COVID-19 en Brasil. El entorno global, especialmente la recuperación más fuerte de lo previsto en los países desarrollados y especialmente, en China, permitió, a partir de mediados de año, la reanudación del comercio internacional. A partir de septiembre, el precio de las materias primas se incrementó y los flujos de capital regresaron en busca de mayores tasas de retorno en los países emergentes. Además, la relajación de las restricciones asociadas al desapego social desde julio permitió que la circulación física estimulara las actividades en general y el sector servicios en particular.



Las medidas de política económica fueron fundamentales en la recuperación de mayo. Por el lado monetario, destacan las reducciones en la tasa de interés básica, a 2% a.a., y la tasa de depósitos obligatorios y medidas regulatorias para estimular el crédito. Por el lado fiscal, la ayuda de emergencia transfirió aproximadamente R $ 320 mil millones (alrededor de US $ 60 mil millones al tipo de cambio promedio del período) durante nueve meses a 65 millones de personas, muchas de las cuales vieron aumentar sus ingresos en relación con situación anterior. Otros programas, también orientados a preservar la renta y el empleo, ayudaron a evitar que la tasa de desempleo aumentara más de los 3 puntos porcentuales observados (del 12,2% en el primer trimestre al 14,6% en el tercero). El Tesoro capitalizó fondos de garantía para préstamos al sector privado, especialmente para pequeñas y medianas empresas, y realizó grandes transferencias de recursos a estados y municipios para compensar la caída de los ingresos tributarios y aumentar el gasto en salud.

Las perspectivas de crecimiento brasileño en 2021 estarán influenciadas por estos factores. El escenario externo debe seguir siendo muy favorable debido a la expectativa de continuidad en el marco de amplia liquidez y las medidas esperadas en el área tributaria, ya sea con la implementación del fondo de reconstrucción europeo (Next Generation EU) o el paquete tributario de 1,9 billones propuestos por el nuevo presidente de Estados Unidos. La reciente apreciación del dólar, asociada al aumento de las tasas de interés de largo plazo en EE.UU., que aún se mantienen en niveles históricamente muy bajos, en torno al 1,1% para los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, no debería impedir la recuperación continua de los precios de las materias primas ni afectar los flujos de capital hacia los países emergentes.



En el corto plazo, la actividad económica en Brasil estará condicionada principalmente por la evolución de la pandemia. De hecho, el repunte observado desde noviembre ha provocado un incremento muy fuerte en el promedio diario del número de nuevos casos, hospitalizaciones y defunciones, que volvió al nivel de 1000 defunciones/día, observado entre junio y agosto, después de haber caído a menos de 350 muertes/día. La expectativa de que la aprobación por parte de la autoridad sanitaria de dos vacunas contra COVID-19 —Coronavac y Astra Zeneca— permitiera el rápido retorno a la normalidad, dio paso a la frustración ante la perspectiva de que el proceso de vacunación será mucho más lento de lo esperado, debido a la baja disponibilidad de vacunas y restricciones en la adquisición de los insumos necesarios para su producción.



Si bien las autoridades estatales y locales no reimplementan estrictos esquemas de distanciamiento social y restricciones al funcionamiento de los establecimientos comerciales, el temor al contagio ante el aumento de casos y muertes debe mantener a la población en casa, afectando principalmente los servicios.



Adicionalmente, el fin de los programas de transferencias monetarias implementados por el gobierno federal será un shock para las familias cuyo consumo en el período reciente básicamente ha dependido de estos recursos. A esto se suma un shock inflacionario derivado del aumento de los precios de los alimentos, que, aunque transitorio, ciertamente ha tenido un impacto en el poder adquisitivo de las familias, especialmente las de menores ingresos. La inflación en 2021 fue del 4,5%, muy por encima de las expectativas para mediados de año, que apuntaban a una variación de precios inferior al 2%. Alrededor del 60% de la inflación anual en 2020 se explica por los precios de los alimentos consumidos en el hogar, que crecieron un 18% en el año. Si bien la aceleración de la inflación no ha contaminado las expectativas, que se mantienen por debajo de la meta en 2021, mientras que la meta en 2022 y 2023, el espacio para que el Banco Central mantenga las tasas de interés nominales (que implican una tasa real negativa de 2,5% anual) en el nivel actual, parece haberse reducido.

Dado el alto arrastre, el crecimiento esperado para 2021, actualmente del 3,5%, implica un crecimiento casi nulo en el margen, es decir, casi todo el crecimiento en 2021 será el resultado de la “herencia” de 2020. El déficit primario de alrededor del 11% del PIB registrado el año pasado, y la consecuente aceleración de la deuda pública a alrededor del 90% del PIB, impiden la continuidad de las políticas de apoyo. La aceleración del crecimiento continúa dependiendo de reformas estructurales que aseguren el equilibrio fiscal estructural y la sostenibilidad de la deuda pública y que incrementen la productividad, estimulando la inversión.