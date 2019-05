Youtubers, las "estrellas 360"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hubo una vez, no tan atrás en el tiempo, en la que YouTube era un territorio casi inexpugnable, hogar de jóvenes desconocidos con nombres rutilantes que decían y hacían cosas graciosas frente a la pantalla o que jugaban el jueguito de moda y filmaban sus reacciones para un público acotado, muy de nicho. Representaban algo así como el underground del entretenimiento, un submundo alternativo que estaba años luz de la televisión y los demás pasatiempos tradicionales.

Eso fue hace apenas un lustro y las cosas cambiaron bastante. Porque esos desconocidos hoy son estrellas que facturan millones, son buscados por las grandes marcas y hasta han dado el salto al sistema tradicional de medios, con la participación en programas masivos, la presentación en festivales multitudinarios y la publicación de libros, lo que ha motivado a definirlos como “Artistas 360”. De artistas ignotos a estrellas; de cultura alternativa a mainstream.

El ascenso de los youtubers ha sido tan vertiginoso que muy pocos pudieron anticipar su verdadero potencial. Uno de ellos fue José Luis Massa, creador del Club Media Fest —un festival que reúne a los youtubers más importantes del momento, en Buenos Airtes, con entradas agotadas claro— y que apostó a este formato por primera vez en 2015, cuando la cultura youtuber comenzaba apenas a insinuarse.

“Nadie creía en ese momento en este fenómeno. Cuando arrancamos con el Media Fest no existía Instagram, por ejemplo. Hoy con más plataformas como Tic Toc y Twich el fenómeno crece y se renueva. Los artistas son cada vez más jóvenes y sus seguidores también. Lo que antes era algo que emergía hoy es el principal medio de entretenimiento para los más chicos”, dice Massa, que estuvo ligado desde siempre a la cultura, primero desde el rock y el pop hasta fenómenos televisivos con el sello Disney. Hoy, en cambio, se codea con nombres como Calle y Poché, un dúo de chicas colombianas que son (¿o juegan? a ser) pareja y que acaban de editar un libro que cuenta su historia de amor; con los Martínez Twins de España, con Fedecole, Pautips, El Demente y Pedrito VM, por nombrar solo algunos de los youtubers que participan de esta edición que supo tener, en años anteriores, a El Rubius y Germán Garmendia, dos superestrellas que trascendieron la plataforma.

“Hay un cambio de paradigma iniciado por YouTube, que después lo siguió el resto de las plataformas como Netflix. Frente a las grandes corporaciones aparecían un Rubius, un Vegeta, que tenían una audiencia más fuerte que ellas en el target de los más jóvenes. YouTube ya no es una plataforma de innovación, de prueba, es una plataforma tradicional”, dice Massa, que valora sobre todo el hecho de que los artistas jóvenes puedan mostrar lo que hacen sin pasar por un casting o una producción que baja línea y que suele ser frustrante. “Si tenés cierto talento para actuar o cantar te abrís un canal, que te miren es secundario. Pero la prueba la podés hacer” sostiene. Los youtubers producen un contenido más parecido al público que los sigue. Es más natural”, sostiene Massa.

Sin embargo, algunos creen que esa frescura que los caracterizaba en sus inicios puede estar en jaque al empezar a formar parte de la cultura que ellos mismos contribuyeron a destronar. Y muchos se preguntan si los youtubers no terminarán transformándose en más de lo mismo. Massa lo pone duda: “Es cierto que todo negocio audiovisual está soportado por las grandes marcas. Pero este nuevo público no tolera la publicidad invasiva, le molesta que lo interrumpa una marca. No lo va a tolerar. Por eso no creo que estos nuevos artistas se dejen prostituir desde el punto de vista del contenido. Aquellos artistas jóvenes que salen de la plataforma, que construyen contenido por afuera, que crecen, tendrán que adaptarse a la realidad de esa lógica”, vaticina el creador del festival.

Sin embargo, el sistema tradicional de medios todavía se resiste bastante a reconocer a los youtubers como parte de la cultura dominante. Pero lejos de ser un problema, para los jóvenes surgidos de la plataforma de entretenimiento, ésa una buena noticia.