Virginia Ramos: "No perdonaría una infidelidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La ansiedad, la necesidad de hacer todo, estar en todo y hacer todo yo. Tengo asistentes pero me cuesta delegar.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Varios: la hipocresía, la falta de honestidad, de sinceridad y la falta de empatía.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Sentirme feliz, buscar siempre el bienestar emocional, físico y mental.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Durmiendo, visualizando a mi familia.



—¿Qué no perdonaría?

—Respecto a la pareja, una infidelidad. Y en otro aspecto, una traición o acto violento que involucre a un ser querido o a mí misma.



—¿Qué le hace reír?

—Las cosas simples de la vida: una conversación divertida con mi hija, mi mamá o mi esposo, ver a mis perros jugar o celebrar cuando llego también. Y me río mucho con mis alumnos o con el adulto mayor en clases de animación.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Comienza por el respeto y la confianza mutua, la honestidad. Que no haya engaños. No quiere decir que todo tenga que ser compartido, también es importante la privacidad, el espacio de cada uno. Pero sí estar seguros del respeto y actuar en consecuencia.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Ser cantante. En realidad es un sueño, una asignatura que quedará pendiente porque no soy muy buena.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—No me siento extravagante en ningún sentido. Pero podría ser, si está dentro de la extravagancia, mi dedicación constante sobre la buena alimentación y el ejercicio físico. Me doy mis buenos gustos, pero aprendí a disfrutar de los hábitos saludables.



—¿En qué ocasiones miente?

—Alguna mentira piadosa, o sobre todo cuando quiero dar una sorpresa. Más que una mentira sería un engaño simpático.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Cercana ninguna. En términos generales, los abusadores sexuales, asesinos, torturadores. Cualquiera que ejerza la violencia sin sentido.



—¿A qué persona viva admira?

—Meryl Streep.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Entrar en pánico y que mi estado emocional colapse mi mente en un hecho trágico accidental.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No tengo



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La apariencia física.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Hoy estoy amigada con mi aspecto físico aunque obvio siempre me encuentro defectos, pero no los sufro. De chica y adolescente sí: me disgustaban mis piernas cuando estaba pasadita de peso.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Cada día amar más mi profesión y descubrir que a través de ella despierto dentro de mí nuevas ideas y amores profesionales. Como por ejemplo ahora trabajar con el adulto mayor.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi hija, aunque sé que no es “mía” sino que ella es de su total posesión, lo expreso en el sentido de que es lo más maravilloso que he creado.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Mi amor”, “chicos”, “chicas” (hasta los [email protected] son [email protected] para mí), “vamo´arriba”, “sientan las palabras como si fueran propias” (cuando les enseño a mis alumnos el poder de la emoción), “cuidate mi amor, querete y respetate” (a mi hija)



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Siempre es acá y ahora. Mi vida siempre fue muy feliz, aún en momentos duros siempre he rescatado la felicidad. Y tengo una vida pasada muy feliz, pero aprendí que el presente debe ser el objetivo de felicidad constante y busco aferrarme a ella.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—El hombre araña. Y me encantaría poder ir de un lado a otro llevada por él, llegaría a todos lados sin problemas de buses o estacionamientos. Aunque tengo un héroe en mi vida que me rescata de todos mis viajes alocados de trabajo, mi esposo, que es un sol.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Mi papá que hoy no está, mi mamá que tengo la dicha de tener, mi abuela que tiene 96 años y una fortaleza única, mi hija, lo más preciado y mi marido, un compañero que me enseña día a día lo que es el amor verdadero.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—No me importa, un ser humano feliz es suficiente.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Como actriz me hubiera gustado interpretar el personaje de Emma Stone, en La La Land o de Meryl Streep en Mamma Mia.